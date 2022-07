Actrice et chanteuse, 30 ans, tuée par un chauffeur de 88 ans, qui a appuyé sur l’accélérateur au lieu du frein

Un CHANTEUR a été écrasé à mort après qu’une femme âgée ait accidentellement appuyé sur l’accélérateur au lieu du frein, selon une enquête.

Rachael Mary Skelton, 30 ans, peignait des meubles pour sa nouvelle maison chez sa grand-mère Joy Sandell lorsque la tragédie s’est déroulée.

Rachael Mary Skelton a été tuée lorsque l’amie de sa grand-mère a accéléré en elle Crédit : Facebook

Joan Daphne Buckett, 88 ans, manœuvrait sa Toyota Yaris automatique dans l’allée lorsqu’elle a appuyé sur l’accélérateur.

La voiture a bondi en avant et a percuté Rachael, qui était accroupie à ce moment-là.

Elle a été écrasée entre l’avant de la voiture et une clôture et a été tragiquement déclarée morte moins d’une heure plus tard d’une blessure à la tête.

La police du Hampshire a tenté de porter des accusations contre Buckett, y compris l’homicide involontaire coupable par négligence grave et la mort par conduite imprudente, a déclaré une enquête.

Le Crown Prosecution Service a déterminé qu’il n’y avait aucune perspective réaliste de condamnation car l’infraction n’avait pas eu lieu sur une voie publique.

Et ce malgré une enquête policière révélant qu’il n’y avait aucun défaut mécanique avec la voiture et un épisode médical a été exclu.

Mme Buckett, qui porte deux appareils auditifs et se déplace à l’aide d’une canne, a rendu son permis de conduire.

L’enquête a été informée que Rachael restait avec sa grand-mère à Shanklin sur l’île de Wight pendant le verrouillage lorsque l’horreur a eu lieu.

Elle était accroupie en train de peindre des meubles le 23 juin 2020, alors qu’elle prévoyait d’emménager avec son petit ami.

Mme Buckett quittait la maison après être venue voir la grand-mère de Rachael, qu’elle connaissait depuis 1967, pour une tasse de thé.

L’audience a été informée qu’elle avait ignoré les appels pour attendre de l’aide pour sortir de l’allée lorsqu’elle avait mis le pied sur la mauvaise pédale – envoyant la voiture se précipiter vers Rachael.

Des témoins ont décrit avoir entendu des “méga tours” alors que la voiture sautait vers l’avant d’environ 10 à 12 pieds avant de s’enfoncer dans l’artiste et de continuer sur 3 à 4 pieds supplémentaires dans l’allée.

La voiture a également heurté la mère de Rachael alors qu’elle passait à toute vitesse avant de s’arrêter contre une clôture.

Mme Buckett a été vue avec un air “bizarre” avec une expression vide sur le visage alors que le père et les voisins de Rachael se précipitaient.

En enregistrant un verdict narratif, la coroner Caroline Sumeray a appelé ceux qui conduisent après leur apogée à envisager de renoncer à leur permis de conduire.

La famille de Rachael a rendu hommage à l’actrice après le verdict et a appelé à une modification du code de la route.

Ils demandent que la loi inclue les incidents qui se produisent dans les allées et les jardins privés et veulent également des tests obligatoires pour les conducteurs âgés de plus de 70 ans.

La famille a déclaré: “Rachael n’avait que 30 ans lorsqu’elle a été tuée. Elle a été privée d’une vie longue et heureuse, entourée de sa famille et de ses amis qui sont maintenant totalement dépourvus et complètement perdus sans elle.

“Si vous êtes l’une des nombreuses personnes qui savent au fond de vous qu’elles ne devraient plus conduire, veuillez ARRÊTER.

“Ne risquez pas de mettre vos amis et votre famille dans la position où ils doivent vous soutenir pour le reste de vos jours alors que vous luttez pour vivre avec le sang d’une personne innocente sur les mains.

“Notre belle Rachael nous a été enlevée et le traumatisme d’avoir été témoin de la mort violente et totalement évitable de notre fille est tout simplement trop lourd à supporter”.

Le partenaire de Rachael depuis quatre ans, Richard Morris, a également frappé la loi et a exhorté les membres de la famille des conducteurs âgés à s’impliquer pour les empêcher de conduire.

Il a déclaré: “Je ne peux pas décrire la perte de Rachael, ni comment cela a complètement changé ma vie.

“Je ne voulais rien de plus que profiter de notre première maison, de nos enfants et de toutes les aventures que nous avions planifiées ensemble. Elle était vraiment unique en son genre et la personne la plus gentille que vous puissiez rencontrer.

“Bien que rien ne puisse jamais remplacer Rachael et sa belle joie de vivre, je continuerai à l’honorer et à me souvenir d’elle dans tout ce que je fais. Je serai éternellement reconnaissant pour les nombreuses et belles années que nous avons passées ensemble.”