En août, des centaines d’acteurs ont excorié le plan de santé du syndicat américain des acteurs professionnels de la télévision et du cinéma pour des changements qui auraient pour conséquence que certains membres ne seraient plus admissibles à l’assurance maladie, car ils étaient incapables de travailler pendant la pandémie.

Maintenant, 10 participants au plan poursuivent, dans un dépôt de recours collectif.

Ed Asner, sept fois lauréat d’Emmy âgé de 91 ans, et neuf autres participants au plan de santé SAG-AFTRA ont intenté mardi une action en justice devant le tribunal fédéral de Los Angeles, s’opposant aux réductions de prestations et aux modifications des conditions d’admissibilité dans le plan qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier. Le plan de santé SAG-AFTRA et ses fiduciaires sont désignés comme défendeurs.

M. Asner, qui est le demandeur principal, est un ancien président du SAG et un membre actuel du conseil national du SAG-AFTRA. Il perdra sa couverture lorsque les changements entreront en vigueur parce qu’il n’atteindra pas le nouveau seuil de rémunération admissible, selon le procès, qui prétend que les coupes «injustement et illégalement» discriminent en fonction de l’âge. (Les membres de 65 ans ou plus ne seront plus autorisés à utiliser leur revenu résiduel pour se qualifier pour le nouveau seuil s’ils reçoivent une pension syndicale.)

La poursuite allègue deux chefs de manquement à une obligation fiduciaire, et un chef d’accusation chacun d’avoir participé à une transaction interdite et de ne pas avoir divulgué des informations importantes aux participants au régime.