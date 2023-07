Activités secondaires pour l’été 2023 – on paie jusqu’à 80 $ de l’heure

« Nous avons encore tous les chiots pandémiques qui sont maintenant des chiens de taille normale », déclare Rewers. Ils constituent une autre catégorie populaire de bousculades secondaires.

Les propriétaires d’animaux ont besoin que les gens viennent passer du temps avec leurs animaux, les nourrir, les promener, etc. Certains propriétaires d’animaux peuvent également souhaiter que vous passiez la nuit avec leurs animaux.

« de Rover vraiment bien pour l’été parce que les gens partent en vacances », explique Flores d’une plateforme pour trouver des concerts. Remuer et Care.com offrent également des options de garde d’animaux. Les gardiens d’animaux peuvent facturer entre 15 $ et 50 $ de l’heure, selon Punaise. Mais gardez à l’esprit les frais de plate-forme – les frais de Rover sont 20%-25%.

Rewers a également remarqué une nouvelle agitation particulière axée sur les animaux de compagnie : « Il y a maintenant des arnaqueurs qui ramassent les chiens à la fin de la journée de travail et les emmènent au parc pendant deux heures », dit-elle, ajoutant qu’ils s’appellent » accompagnateurs du parc canin. » Ils facturent entre 15 et 20 dollars de l’heure, dit-elle, et proposent leurs services sur des sites comme Facebook et Nextdoor.