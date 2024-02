Activités – Le journaliste de Vacaville

Le 3 mars, le Master Chief Linne’ décrira la vie à bord de l’un des systèmes d’armes les plus complexes et les plus meurtriers de tous les temps et comment le programme Mare Island Ocean Engineering a joué un rôle majeur dans la fin de la guerre froide. Cette série de conférences aura lieu à la chapelle Saint-Pierre à 15 heures (Photo de Mare Island Co.)

16-18 février : Atelier de sculpture avec Tyson Snow, de 9h à 16h, Temple Art Lofts Gallery, 707 Marin St., Vallejo.

16 février : Wreckless Strangers, de 18h30 à 21h00, Lucca Bar and Grill, 439 1st St., Benicia.

17 février : Marché fermier, 9h-14h, centre-ville de Vallejo, rues Georgia et Marin, Vallejo.

17 février : Célébration de la Saint-Valentin avec Ké Marie, de 12 h à 19 h, Vino Godfather Winery, 1005 Walnut Ave., Vallejo.

17 février : Hors d’Afrique, de 18h30 à 22h, Empress Theatre, 330 Virginia St., Vallejo.

18 février : Épicerie gratuite (au volant uniquement), 11 h, Faith Food Fridays, 826 Solano Ave., Vallejo.

19 février : Dîner de bienvenue des anciens combattants, VFW Post 1123, 18 h, Veterans Hall, 420

Voie de l’amiral Callaghan, Vallejo. Contactez Robert Farnell au (707) 319-7685 ou

[email protected] avant le 14 février pour des billets à 15 $.

19 février : Vente aux enchères de courtepointes, VFW Post 1123, 19h30, Veterans Hall, 420 Admiral Callaghan Way, Vallejo. Contactez Robert Farnell au (707) 319-7685 ou [email protected].

21 février : Howell Devine, de 18h30 à 21h30, Empress Theatre, 330 Virginia St., Vallejo.

23 février : Hommage de James Garner à Johnny Cash, de 20 h à 22 h, Empress Theatre, 330 Virginia St., Vallejo.

24 février : Marché fermier, 9h-14h, centre-ville de Vallejo, rues Georgia et Marin, Vallejo.

24 février : Fête de quartier « Homecoming » du Mois de l’histoire des Noirs, district récréatif du Grand Vallejo, de 12 h à 17 h, Childrens Wonderland Park, 360 Glenn St., Vallejo.

24 février : L’expérience artistique Letting Go : My Average Perfect Life, de 14h à 18h, Mare Island Art Studios, 110 Pintado St., Vallejo.

24 février : RE:Sound Migration, Mare Island Co., 15h30-18h30, 1024 Nimitz Building 34, Vallejo.

24 février : Réception d’ouverture « Êtres ailés », œuvres de JeanCherie et ses amis, de 16h à 18h, Mare Island Art Studios, 110, rue Pintado, Vallejo.

24 février : L’expérience de concert ABBA avec Summer Night City, 19h30, Vacaville Performing Arts Theatre, 1010 Ulatis Drive, Vacaville.

24 février : Une vie au théâtre, de 20 h à 22 h, Bay Area Stage, 515 Broadway, Vallejo.

25 février : Épicerie gratuite (au volant uniquement), 11 h, Faith Food Fridays, 826 Solano Ave., Vallejo.

25 février : Solano Symphony Orchestra High Tea, de 13 h à 15 h, Journey Downtown Libary, 300 Main St., Vacaville.

25 février : Seger classique : les plus grands succès de Bob Seger en direct, 19h30, Vacaville Performing Arts Theatre, 1010 Ulatis Drive, Vacaville.

27 février : Cérémonie commémorative annuelle de Vallejo Together, de 17 h 30 à 18 h 30, hôtel de ville de Vallejo, Civic Center Plaza, 555 Santa Clara St., Vallejo.

29 février: Portes ouvertes du MOHB, 17h-20h, Musée d’Histoire de Benicia, 2060 Camel Road, Benicia.

2 mars : Marché fermier, 9h-14h, centre-ville de Vallejo, rues Georgia et Marin, Vallejo.

2 mars : Collecte de fonds pour l’alimentation du crabe, bâtiment des anciens combattants de Vallejo, 18 h, anciens combattants

Hall, 420, chemin Admiral Callaghan, Vallejo. Contactez Dennis Clemente à

707-644-3097 ou [email protected] avant le 26 février pour des billets à 60 $.

3 mars : Épicerie gratuite (au volant uniquement), 11 h, Faith Food Fridays, 826 Solano Ave., Vallejo.

3 mars : Série de conférences : « La guerre froide : la guerre secrète de Mare Island sous les vagues », 15h, Chapelle Saint-Pierre, 1181 Walnut Ave, Vallejo.

7 mars : Réunion de la Société de généalogie de Vallejo-Benicia, Brendan Riley discute de l’ascendance irlandaise, 13h30, Vallejo Naval and Historical Museum, 734 Marin St., Vallejo.

9 mars : Petit-déjeuner de collecte de fonds, American Legion Post 603, de 8 h à 10 h,

Applebee’s, 1041 Admiral Callaghan Lane, Vallejo. Contactez Greg Marro à

707-720-7348 ou [email protected] avant le 7 mars pour des billets à 15 $.

9 mars : Marché fermier, 9h-14h, centre-ville de Vallejo, rues Georgia et Marin, Vallejo.

10 mars : Épicerie gratuite (au volant uniquement), 11 h, Faith Food Fridays, 826 Solano Ave., Vallejo.

16 mars : Mare Island Sound Walk, 10h00, commence au Quarters Coffee House, 1015 Walnut Ave, Vallejo.