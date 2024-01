Activités – Le journaliste de Vacaville

1er février : Réunion de la Société de Généalogie de Vallejo-Benicia, Sujet du conférencier : Coutumes et traditions funéraires, 13h30, Musée naval et historique de Vallejo, 734 rue Marin, Vallejo.

1er février : La vie et la musique de George Michael, 20h, Vacaville Performing Arts Theatre, 1010 Ulatis Drive, Vacaville.

3 février : Marché fermier, 9h-14h, centre-ville de Vallejo, rues Georgia et Marin, Vallejo.

3 février : Explorer le riche caractère et la culture de Vallejo : une conversation au musée naval et historique de Vallejo, de 10 h à 11 h, musée naval et historique de Vallejo, 734, rue Marin, Vallejo.

3 février: Diana Elder présente « Research Planning for the Win: Next Steps for Breaking Down a Brick Wall », série de conférences virtuelles de la Solano County Genealogical Society, à 11 h, envoyez un courriel à la société à [email protected] au plus tard à 16 h, le 1er février. 2 pour demander une invitation.

3 février : Événement d’accords vins et charcuterie au musée de Vacaville avec Nosh by Josh, Tolenas Winery et Wooden Valley, 12 h, musée de Vacaville, 213 Buck Ave., Vacaville.

3 février : Hôtel de ville de Christopher Cabaldon, candidat au Sénat de l’État dans le district 3 (comtés de Solano et Napa), de 13 h à 15 h, bibliothèque John F. Kennedy, 505 Santa Clara St., Vallejo.

3 février : 2e collecte de fonds annuelle pour l’alimentation du crabe, The Coach Sarna League, 17 h 30, Veterans Hall, 420 Admiral Callaghan Way, Vallejo.

3 février : Bonjour Magnifique ! Un hommage en direct à Barbra Streisand, 19h30, Vacaville Performing Arts Theatre, 1010 Ulatis Drive, Vacaville.

3 février : « Parti trop tôt » L’expérience ultime de Michael Jackson, 20 h, Empress Theatre, 330 Virginia St., Vallejo.

4 février : Épicerie gratuite (au volant uniquement), 11 h, Faith Food Fridays, 826 Solano Ave., Vallejo.

9 février : Soirée parents, district récréatif du Grand Vallejo, de 16 h 30 à 20 h 30, centre communautaire de Vallejo, 225, rue Amador, Vallejo.

9 février : Promenade artistique de Vallejo, de 17 h à 21 h, centre-ville de Vallejo.

9 février : Jim Brickman SORT EN DIRECT ! En concert, 20h, Vacaville Performing Arts Theatre, 1010 Ulatis Drive, Vacaville.

9 – 11 février : Les Monologues du Vagin, 19h30 ; 19h30 ; 14h00, Journey Downtown, 308 Main St., Vacaville.

10 février : Marché fermier, 9h-14h, rues Downtown, Georgia et Marin, Vallejo.

10 février : Poésie en notion, 12h-14h, Bibliothèque John F. Kennedy, 505 rue Santa Clara, Vallejo.

10 février : Promenade d’amour au centre-ville de Vacaville, de 13 h à 16 h, Galerie des cheminées, 385 Merchant St., Vacaville.

10 février : Mardi Gras avec Greg Rahn et les Fat Tuesday Horns, de 20 h à 22 h, Empress Theatre, 330 Virginia St., Vallejo.

11 février : Épicerie gratuite (au volant uniquement), 11 h, Faith Food Fridays, 826 Solano Ave., Vallejo.

12 février : L’expérience artistique Letting Go : The Mandala Switch, de 19h à 21h30, Mare Island Art Studios, 110 Pintado St., Vallejo.

14 février : Loisirs adaptés : Danse de la Saint-Valentin, de 12 h à 14 h, centre communautaire de North Vallejo, 1121 Whitney Ave., Vallejo.

14 février : The Lucky Losers, de 18h30 à 20h30, Empress Theatre, 330 Virginia St., Vallejo.

17 février : Marché fermier, 9h-14h, centre-ville de Vallejo, rues Georgia et Marin, Vallejo.

17 février : Hors d’Afrique, de 18h30 à 22h, Empress Theatre, 330 Virginia St., Vallejo.

18 février : Épicerie gratuite (au volant uniquement), 11 h, Faith Food Fridays, 826 Solano Ave., Vallejo.

23 février : Hommage de James Garner à Johnny Cash, de 20 h à 22 h, Empress Theatre, 330 Virginia St., Vallejo.

24 février : Marché fermier, 9h-14h, centre-ville de Vallejo, rues Georgia et Marin, Vallejo.

24 février : Célébration du Mois national de l’histoire des Noirs, district récréatif du Grand Vallejo, de 12 h à 17 h, Childrens Wonderland Park, 360 Glenn St., Vallejo.

24 février : L’expérience artistique Letting Go : My Average Perfect Life, de 14h à 18h, Mare Island Art Studios, 110 Pintado St., Vallejo.

24 février : L’expérience de concert ABBA avec Summer Night City, 19h30, Vacaville Performing Arts Theatre, 1010 Ulatis Drive, Vacaville.

25 février : Épicerie gratuite (au volant uniquement), 11 h, Faith Food Fridays, 826 Solano Ave., Vallejo.

25 février : Solano Symphony Orchestra High Tea, de 13 h à 15 h, Journey Downtown Libary, 300 Main St.,

Vacaville.

25 février : Seger classique : les plus grands succès de Bob Seger en direct, 19h30, Vacaville Performing Arts Theatre, 1010 Ulatis Drive., Vacaville.