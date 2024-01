Activités – Le journaliste de Vacaville

17 janvier : Figures cachées, The Letting Go Art Experience, 19h, Mare Island Art Studios, 110 Pintado St., Vallejo.

19 janvier : Célébration communautaire de coupe de ruban du GVRD Sports Gym, 16 h, 501 Starr Ave., Vallejo.

19 janvier : Echoes of Humanity – Inauguration de l’exposition d’art Tyson Snow, de 18h30 à 21h00, Temple Art Lofts Gallery, 707 Marin Street, Vallejo.

20 janvier : Visages de la liberté : hommage au colonel James Warren, de 10 h à 12 h, Rowland Freedom Center, 300 County Airport Road C4, Vacaville.

20 janvier : Step Afrika !, 20h, Vacaville Performing Arts Theatre, 1010 Ulatis Drive, Vacaville.

20 janvier : Rock for Shelter avec Dan Ashley Band, Rudy Colombini et les Rolling Stones non autorisés, de 20 h à 23 h, Empress Theatre, 330 Virginia St., Vallejo.

21 janvier : Série de conférences : « Old 84 », Mare Island Historic Park Foundation, 15h – 16h, Chapelle Saint-Pierre, 1181 Walnut Ave., Mare Island, Vallejo.

21 janvier : Épicerie gratuite (au volant uniquement), 11 h, Faith Food Fridays, 826 Solano Ave., Vallejo.

26 janvier : Soirée Latine, 21h, After Hours Vacaville, 1072 E Monte Vista, Vacaville.

27 janvier : Les trois questions, l’expérience artistique du lâcher prise, 14 heures, Mare Island Art Studios, 110 rue Pintado, Vallejo.

27 janvier : Compétition finale de la Ligue de robotique VEX du comté de Solano, de 8 h à 17 h, McCormack Hall, parc des expositions du comté de Solano, 900 Fairgrounds Drive, Vallejo.

28 janvier : Séance d’écoute publique sur le changement climatique, Vallejo Center for the Arts, 16 h, Empress Marquee Lounge, 324 Virginia St., Vallejo.

28 janvier : Épicerie gratuite (au volant uniquement), 11 h, Faith Food Fridays, 826 Solano Ave., Vallejo.

28-30 janvier : À qui appartient le live de toute façon ?, 19h30, Vacaville Performing Arts Theatre, 1010 Ulatis Drive, Vacaville.

30 janvier : Réunion communautaire du plan directeur de Solano pour le vieillissement, 9 h 30, Solano County Events Center, 601 Texas St., Fairfield.

31 janvier : Vacaville Museum Guild Bunco Bash, 18 h, Saturday Club, 125 W. Kendal St., Vacaville.

1er février : La vie et la musique de George Michael, 20h, Vacaville Performing Arts Theatre, 1010 Ulatis Drive, Vacaville.

3 février : 2e collecte de fonds annuelle pour l’alimentation du crabe, The Coach Sarna League, 17 h 30, Veterans Hall, 420 Admiral Callaghan Way, Vallejo.

3 février : Bonjour Magnifique ! Un hommage en direct à Barbra Streisand, 19h30, Vacaville Performing Arts Theatre, 1010 Ulatis Drive, Vacaville.

3 février : « Parti trop tôt » L’expérience ultime de Michael Jackson, 20 h, Empress Theatre, 330 Virginia St., Vallejo.

4 février : Épicerie gratuite (au volant uniquement), 11 h, Faith Food Fridays, 826 Solano Ave., Vallejo.

9 février : Soirée parents, district récréatif du Grand Vallejo, de 16 h 30 à 20 h 30, centre communautaire de Vallejo, 225, rue Amador, Vallejo.

9 février : Jim Brickman SORT EN DIRECT ! En concert, 20h, Vacaville Performing Arts Theatre, 1010 Ulatis Drive, Vacaville.

9 – 11 février : Les Monologues du Vagin, 19h30 ; 19h30 ; 14h00, Journey Downtown, 308 Main St., Vacaville.

10 février : Promenade d’amour au centre-ville de Vacaville, de 13 h à 16 h, Galerie des cheminées, 385 Merchant St., Vacaville.

14 février : Loisirs adaptés : Danse de la Saint-Valentin, de 12 h à 14 h, centre communautaire de North Vallejo, 1121 Whitney Ave., Vallejo.