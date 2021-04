EARTH Day est un événement annuel célébré le 22 avril à travers le monde pour démontrer son soutien à la protection de l’environnement.

Il a été célébré pour la première fois en 1970 et est maintenant reconnu dans le monde entier, le Jour de la Terre en 2020 marquant son 50e anniversaire.

Le Jour de la Terre propose de nombreuses activités auxquelles les enfants peuvent participer Crédits: Shutterstock

Le Jour de la Terre a lieu chaque année le 22 avril.

Les organisateurs ont fixé cette date telle qu’elle est au printemps mais n’entre pas en conflit avec les fêtes religieuses de Pâques et de la Pâque.

Le 22 avril 2020, a marqué le 50e anniversaire du Jour de la Terre.

Comme pour 2020, les événements de 2021 seront affectés par la pandémie de coronavirus, de nombreux événements se déroulant en ligne.

Des millions de personnes qui devaient remplir les parcs, les stades, les universités et les places à travers le monde se rassembleront à la place en ligne.

Des enfants chinois découvrent la planète Terre dans un musée géologique de Huzhou, dans la province du Zhejiang Crédits: Getty

Malgré le changement de circonstances, le Jour de la Terre peut toujours être célébré de manière numérique tout aussi efficace – cela peut inclure des hashtags sur les réseaux sociaux ou assister à des présentations virtuelles.

Tout le monde peut participer à la célébration du Jour de la Terre et les enfants sont également encouragés à s’impliquer.

Voici quelques-unes des façons dont les enfants peuvent jouer leur rôle dans la célébration:

Faites un engagement et un plan d’action

Écrire un engagement et élaborer un plan sont deux actions qui augmentent la probabilité que quelqu’un le mette à exécution. Donc, si vous voulez que ces leçons du Jour de la Terre restent fidèles, c’est une activité facile à faire avec des étudiants de tout âge.

Soyez créatif – concevez une affiche

Demander aux enfants de réfléchir à des façons dont ils peuvent avoir un effet positif sur l’environnement et faire des signes pour leur rappeler peut être efficace. Les photos peuvent être tweetées à @EarthDayNetwork.

Les enfants peuvent utiliser des plateformes sociales comme TikTok pour partager des vidéos et encourager les autres à prendre davantage soin de l’environnement.

Le montage d’une vidéo ou d’une présentation peut également les aider à internaliser les informations.

Le Réseau Jour de la Terre a pour objectif de planter 7,8 milliards d’arbres d’ici 2020 – un arbre pour chaque personne vivante.

Pendant qu’ils sont en lock-out, les enfants peuvent toujours utiliser le jardin pour planter des arbres et s’impliquer.

Les enfants et les étudiants sont encouragés à participer à un «enseignement en ligne». Ils peuvent diffuser en direct une promenade dans la nature ou une exploration des jardins.

Utilisez l’application Earth Challenge

Les enfants peuvent télécharger et utiliser l’application pour surveiller leur environnement local et propose des outils et des conseils pour la protection de l’environnement. Il peut être utilisé pour collecter des données sur des choses comme la pollution et la qualité de l’air.