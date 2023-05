Activités de bien-être gratuites dans 5 grandes villes américaines

Si vous cherchez des moyens de vous détendre tout en respectant votre budget, il existe des événements et des activités gratuits ou à faible coût dans les grandes villes des États-Unis qui peuvent vous aider à augmenter votre bonheur et à améliorer votre bien-être général.

1. Yoga à Bryant Park – New York, NY

Chaque année, quand le temps se réchauffe à New York, Bryant Park organise des cours de yoga gratuits pour les résidents et les touristes. Le programme se déroule généralement de fin mai à fin septembre.

Pour l’été 2023, les cours auront lieu les mardis à 10 h, à l’exception du 4 juillet. Les sessions ont également lieu les mercredis à 18 h jusqu’en août, et les cours du soir commenceront à 17 h 30 en septembre.

L’inscription est obligatoire pour y assister et une renonciation doit être remplie à l’avance. Pour participer, nous vous encourageons à apporter votre propre tapis de yoga, de l’eau et une serviette si nécessaire.

2. Visites à pied gratuites de Seattle – Seattle, Wash.

Dans plusieurs grandes villes, vous pouvez trouver visites à pied gratuites gérés par des organisations à but non lucratif. Vous êtes encouragé à payer ce avec quoi vous vous sentez à l’aise, même si votre choix est de 0 $.

Des options comme celles-ci sont particulièrement intéressantes dans les villes de voyage chères comme Seattle.

Lors de visites à pied dans la ville d’émeraude, vous pourrez visiter le front de mer et le centre-ville. L’expérience engage votre cerveau à mesure que vous découvrez l’histoire de la ville, et la promenade peut durer deux heures, ce qui est un bon exercice pour votre corps.

3. Planète Word – Washington DC

Aller dans les musées peut être très stimulant pour votre esprit et excellent pour votre bien-être intellectuel. Si vous visitez la capitale américaine et recherchez des expériences gratuites, Mot planète est une belle option à considérer.

Le musée de DC propose des expositions interactives qui explorent l’utilisation du langage, allant d’une courte séance de karaoké qui se termine par des leçons sur la musique, à un test de qui est la personne la plus drôle de votre famille.

L’admission générale est gratuite et le musée est ouvert du lundi au dimanche à des horaires variables.

4. Série de concerts Courtyard du Jazz Museum – La Nouvelle-Orléans, La.

Le mardi à 14h, le Musée du jazz de la Nouvelle-Orléans a des concerts de jazz en direct dans sa cour. L’expérience est entièrement gratuite et dure généralement une heure.

Pour assister à l’événement, vous devez obtenir un laissez-passer à la réception du musée. Les laissez-passer ne sont disponibles que le jour du spectacle auquel vous prévoyez d’assister, à partir de 10 h

Le musée se trouve également en bordure du quartier français, le plus ancien quartier de la Nouvelle-Orléans. Même après la fin du concert, vous pouvez toujours entendre de la musique car les spectacles de rue sont courants dans le quartier français.

5. Conservatoire et jardins botaniques du Bellagio – Las Vegas, Nevada.

Explorer un jardin botanique peut être une expérience délicieuse pour remonter le moral. Et le conservatoire et les jardins botaniques du Bellagio à Las Vegas est une belle destination à ajouter à votre liste de choses à faire.

Vous pouvez entrer gratuitement dans l’attraction et il y a cinq expositions tout au long de l’année qui ont des horaires rotatifs.

