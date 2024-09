Activités d’automne prévues dans la région de Bemidji

9 septembre — BEMIDJI — Alors que l’été se transforme en matinées fraîches et en nuits fraîches, c’est officiellement l’automne dans la région de Bemidji.

Il existe de nombreuses activités saisonnières à découvrir cet automne dans le nord du Minnesota. Des labyrinthes de maïs aux festivals, il y en a pour tous les goûts, tant pour les résidents que pour les visiteurs.

Ferme Fuller

propose de nombreuses activités familiales à seulement cinq miles du centre-ville de Bemidji.

Les participants peuvent parcourir un labyrinthe de maïs, faire une promenade en foin, jouer sur un videur de citrouille géant, sauter dans une fosse à maïs, escalader une tour en bottes de paille, peindre des citrouilles, parcourir une promenade de contes, caresser des chèvres et bien plus encore.

Un stand de concession est également sur place pour permettre aux visiteurs d’acheter des collations et des boissons.

La ferme Fuller rouvrira ses portes le vendredi 13 septembre, de 16 h à 19 h le vendredi, de 10 h à 17 h le samedi et de 11 h à 16 h le dimanche jusqu’au 27 octobre, si le temps le permet.

Les billets coûtent 10 $ par personne, l’entrée est gratuite pour les enfants de 3 ans et moins. Les animaux de compagnie ne sont pas admis.

Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, visitez

fullerfarmbemidji.com.

L’église catholique Sainte-Anne de Blackduck organisera un festival d’automne de 11h30 à 13h30 le dimanche 15 septembre à l’église, 388 First St. NE.

Les participants pourront participer à des jeux, notamment une promenade sur un gâteau, parcourir les produits, fabriquer de l’artisanat et participer à des tirages au sort organisés pendant un dîner, indique un communiqué.

Le dîner comprendra du filet de porc, de la farce, de la purée de pommes de terre et de la sauce, un légume, un petit pain, une tarte maison et une boisson.

Le coût est de 15 $ pour les adultes, 10 $ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

UN

Événement communautaire de la récolte d’automne

aura lieu de 17h à 19h30 le mercredi 18 septembre à l’église Bemidji Covenant, 5405 Hart Lane NW.

Les participants peuvent dîner, jouer à des jeux, faire des promenades en chariot et s’amuser en famille.

Pour plus d’informations, visitez l’église Bemidji Covenant

Page Facebook.

Le festival annuel du domaine skiable de Buena Vista

Festival des couleurs d’automne

se tiendra de 11h à 15h le samedi 21 septembre et le dimanche 22 septembre à Buena Vista, 19600 Irvine Ave. NW.

Cet événement familial comprendra des promenades en chariot avec le Go and Woah Harness Club, des activités pour les enfants et une vente de nourriture et d’artisanat. Les participants pourront également assister à des démonstrations de forge, de sculpture sur bois, de filage et de peinture historique, selon un communiqué.

Le groupe Figuring It Out se produira de midi à 15 heures le samedi 21 septembre et Muffy Dickinson jouera de la musique live les deux jours du festival.

Les billets coûtent 10 $ pour les 13 ans et plus, 5 $ pour les 5 à 12 ans et sont gratuits pour les 4 ans et moins.

Pour plus d’informations, visitez

bvskiarea.com/index,

appel

(218) 243-2231

ou par email

[email protected].

Le parc d’État du lac Bemidji accueillera quelques événements sur le thème de la nature pour permettre aux participants de découvrir le changement des saisons.

Une promenade sereine aux couleurs d’automne

aura lieu de 13h30 à 15h le samedi 21 septembre.

Les visiteurs peuvent admirer les couleurs changeantes du parc et s’immerger dans la tranquillité en se lançant dans un voyage guidé conçu pour favoriser la relaxation, la pleine conscience et le bien-être pour célébrer le premier jour de l’automne, indique un communiqué.

Les participants parcourront une boucle d’un mile sur le sentier Rocky Point jusqu’au belvédère du lac Bemidji et retour. Portez des chaussures confortables et rendez-vous dans l’aire de pique-nique ouest près du lac près du parking ouest.

L’équinoxe au crépuscule : une célébration de la transition de la nature

se déroulera de 20h30 à 21h30 le samedi 21 septembre.

Ce programme célébrera l’équinoxe d’automne. Les participants écouteront une courte présentation, suivie d’une occasion d’observer des étoiles, des planètes et plus encore à travers un télescope.

« Que vous soyez captivé par l’astronomie, la vie sauvage ou simplement la tranquillité de la nature au crépuscule, ce programme promet une expérience inoubliable sous les étoiles », indique un communiqué.

Les participants doivent se retrouver au centre d’accueil des visiteurs. Des rafraîchissements seront proposés.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, appelez le bureau du parc au

(218) 308-2300

ou par email

[email protected].

Les deux événements sont gratuits, mais les véhicules doivent être munis d’un pass valide pour accéder au parc d’État du Minnesota afin de pouvoir y accéder. Les pass peuvent être achetés en ligne sur

dnr.state.mn.us/state_parks

ou à l’entrée du parc.

L’unité auxiliaire n° 16 de la Légion américaine organisera un festival des récoltes d’automne de 9 h à 14 h le samedi 28 septembre à l’auditorium de la Légion américaine Bagley, 112 Main Ave. N.

Les juniors auxiliaires de Bagley vendront des articles pour le petit-déjeuner, notamment des petits pains au caramel, de 9 h à 11 h. Les membres auxiliaires serviront un déjeuner soupe et sandwich à partir de 11 h jusqu’à épuisement des stocks. Il y aura également du lefse préparé sur place.

Une vente de pâtisseries et de friandises proposera des articles « nouveaux pour vous », notamment

Fils pour pantoufles de dame,

Ranch de Cold Bore

Viande de yak, épices Epicure, Tupperware, Mary Kay,

Les rochers de Matt,

produits, bagels et pâtisseries, bonbons faits maison, pain et pains sucrés, confitures et gelées, articles tricotés, couvertures à nouer et plus encore, indique un communiqué.

Les vendeurs qui souhaitent vendre peuvent louer un espace pour 25 $ chacun, avec ou sans table. Les places sont attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Tous les bénéfices seront reversés à des programmes et événements communautaires qui soutiennent les anciens combattants, leurs familles et leurs partenaires communautaires, indique le communiqué.

Pour plus d’informations ou pour réserver une place, contactez Pamela Hagen-French au

(218) 401-1651

(texte ou conversation).

6e festival annuel d’automne du Northern Escape Venue

se déroulera de 10 h à 15 h le samedi 28 septembre au 18169 Nebish Rd. NE. à Hines, Minnesota.

Le festival proposera de nombreux vendeurs, des promenades en chariot, de la nourriture, des glaces faites maison et de la musique live du groupe Kent Dudley.

Les billets d’entrée coûtent 5 $ par personne. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.

Les vendeurs qui souhaitent vendre peuvent louer un espace extérieur avec ou sans table. Pour connaître les tarifs et obtenir plus d’informations, visitez le site Northern Escape

Page Facebook.

La Mississippi Headwaters Audubon Society organisera une

Atelier Thés et baumes récoltés à l’état sauvage

de 13h à 15h le dimanche 29 septembre, à la réserve naturelle du Neilson Spearhead Center, 48851 County 29.

L’instructeur Taylor Miller guidera les participants dans un voyage de découverte en récoltant des plantes indigènes pour créer des thés et des baumes, indique un communiqué.

Le coût est de 10 $ pour les membres et de 15 $ pour les non-membres.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, visitez

spearheadmhas.org/événements.

Collecte de fonds pour le festival d’automne de Schoolcraft

est prévu de 16 h à 19 h le lundi 30 septembre, à Schoolcraft Learning Community, 8955 Deer School Rd. NW.

L’événement comprendra de la musique, des jeux, des activités, de la nourriture et bien plus encore. L’entrée se fera sous forme de don à volonté pour collecter des fonds pour l’école.

Pour plus d’informations, envoyez un courriel à

[email protected]

ou vérifiez le

Page Facebook de la communauté d’apprentissage Schoolcraft.

Bemidji Brewing organisera une semaine

Fête de l’Oktoberfest

Du 1er au 5 octobre, à la brasserie, 211 America Ave. NW.

Les participants pourront participer aux Olympiades de la bière, jouer à des jeux, manger de délicieux plats et se déhancher au rythme de la musique live, indique un communiqué.

Les activités de la semaine comprendront un bingo de bière, une chasse au trésor, un concours de costumes et une tombola.

Les vendeurs de nourriture devraient inclure

Viandes du centre-ville de Bemidji,

Le camion-restaurant Barge

et

Boulangerie Dog Star.

Pour plus d’informations, visitez le site de la brasserie Bemidji

Page Facebook.

La ville de

Service des parcs et loisirs de Bemidji

organisera une fête de citrouilles préscolaires de 17h30 à 18h30 le jeudi 10 octobre, à la maison de pendaison du parc municipal de Bemidji.

Les enfants de deux à cinq ans apprendront tout sur les citrouilles et réaliseront un projet de peinture amusant, selon un communiqué. Les parents ou tuteurs sont tenus de rester sur place pendant le programme.

Le coût est de 6 $ par participant d’âge préscolaire. Pour vous inscrire, visitez

www.ci.bemidji.mn.us.

Pour plus d’informations, appelez

(218) 333-1862.