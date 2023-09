Activités d’automne, arts, salon de l’automobile parmi les activités – Shaw Local

Festival de l’Épouvantail et Festival d’Automne : Le festival annuel de l’épouvantail est prévu de 10 h à 16 h samedi au centre-ville d’Ottawa. Le centre-ville sera parsemé d’une variété d’épouvantails faits maison à juger. De plus, l’événement proposera de la musique, de la nourriture et plus de 40 vendeurs et autres activités. A Battle The Buffalo Chili Competition aura lieu samedi midi sur le bloc Jordan. Un panel de juges goûtera à l’aveugle tous les concurrents, y compris le Lone Buffalo, pour le premier prix du piment. Après l’annonce du champion, le chili sera vendu 5 $ la tasse et les profits seront versés au panier de provisions communautaire d’Ottawa. Le festival et le défilé d’automne auront lieu dimanche de 10 h à 16 h au centre-ville d’Ottawa, principalement dans le quartier Jordan. L’événement comprendra des activités gratuites pour les enfants, de la musique live de Bob Bradish et des Backstabbers, des vendeurs et de la nourriture. Le défilé commence à 13 heures. Le parcours débutera à Jackson Street et descendra la rue La Salle en passant par le pâté de maisons Jordan. Plus de 35 groupes et organisations sont inscrits pour participer au défilé.

« L’Arche »: Le théâtre Engle Lane à Streator présentera l’ouverture musicale dimanche à 14 heures au théâtre, 1012 Columbus Road. Dans « l’Arche », Noé et sa famille se lancent dans leur mission. Une nouvelle version d’un conte familier, c’est l’histoire de la façon dont une famille apprend à braver les eaux agitées de la vie en restant ensemble. La musique qui raconte l’histoire va de la pop au gospel et tout le reste. « The Ark » sera joué à Engle Lane du 3 au 7 octobre, avec des spectacles commençant à 19 h du 3 au 6 octobre et se terminant à 14 h le 7 octobre. Les billets coûtent 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. disponible en ligne sur https://englelane.org ou via la billetterie. La billetterie est ouverte de 11h à 15h du lundi au samedi. Pour plus d’informations, appelez le 815-672-3584.

Attraction hantée de cauchemar : L’attraction hantée Nightmare sera ouverte de 19 heures à 22 heures les vendredis et samedis du vendredi au 28 octobre au parc des expositions du comté de Bureau, 811 W. Peru St. à Princeton. Ce sera la 20e année que ce repaire populaire sera à Princeton. Le spectacle utilise une équipe d’acteurs, d’artistes et de designers pour créer une expérience interactive en constante évolution.

Fête tranquille : Le premier festival des arts de La Salle proposera des activités vendredi et samedi à divers endroits. Il y aura des vendeurs installés de 15h à 19h vendredi et de 10h à 15h sur l’espace vert de First Street, de la musique live, y compris des musiciens de rue de 10h à 15h le long de First Street. Parmi les points forts figurent des courts métrages diffusés de 16 h à 19 h au Stage 212, 700 First St., un brunch drag à 11 h au Haze, 159 Bucklin St. et un programme jeunesse consacré à l’art de 13 h à 15 h à la bibliothèque publique de La Salle, 305. Rue Marquette.

Explosion du Salon de l’Auto Passé : L’événement marseillais est prévu de 10h à 16h dimanche au parking Terry Bentz au coin des rues Bluff et State. Le coût est de 10 $ pour l’entrée du véhicule. Il y aura des trophées du meilleur spectacle, ainsi que d’autres récompenses, à 15h30. Des vendeurs d’artisanat seront installés du côté est de State Street. Il y aura de la nourriture à vendre par les Louveteaux et du popcorn sera vendu par la Loge Maçonnique.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Times, de NewsTribune ou du Bureau County Republican à l’adresse starvedrockcountry.com/local-events/ où ils sont ensuite envisagés pour être inclus dans cette fonctionnalité.