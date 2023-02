Activités amusantes gratuites pour le jour de la famille à West Kelowna

Il y a quelque chose d’amusant pour tout le monde à faire et à explorer à West Kelowna pour le long week-end du jour de la famille.

Le vendredi 17 février, il y a une journée de patinage Pro-D à l’aréna Jim Lind de 13 h 30 à 15 h. Le coût est de 2 $ par personne.

Une chasse au trésor photo pour le jour de la famille peut également être organisée pour gagner un superbe prix.

Prenez des selfies ou des photos d’activités intérieures, de lieux extérieurs ou d’aventures guidées de fin de semaine et publiez-les sur Instagram ou Facebook en utilisant le hashtag #WestsideFamilyDay ou envoyez des photos par courriel à Recreation@westkelownacity.ca.

Les soumissions sont dues jeudi. Le 23 février et les gagnants seront contactés le lundi. 27 février.

Une journée gratuite de divertissement en famille est prévue pour le lundi. 20 février :

Big & Little Skate (six ans et moins) à l’aréna Jim Lind – 9 h 30 à 10 h 30;

Patin public – 10 h 45 à midi;

Journée de jeu au dôme pour les enfants jusqu’à cinq ans au Centre multisports – de 9 h à 10 h 30;

Family Dome Play pour les enfants de cinq ans et plus au Centre multisports – de 10 h 45 à midi.

Vous trouverez plus d’informations sur les activités du jour de la famille sur le site Web de la ville de West Kelowna.

