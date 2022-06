Activités à Paris

Haute cuisine et street food gastronomique

Côté restauration, la nouvelle expérience la plus noble pourrait être le restaurant Les Ombres au sommet du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, qui combine les compétences du plus grand nom français de l’architecture et du restaurateur le plus célèbre du pays. Conçue par Jean Nouvel et désormais dirigée par l’équipe d’Alain Ducasse, la salle à manger avant-gardiste au toit de verre sert un menu à 110 euros composé de classiques français (y compris des asperges blanches, du foie gras et du magret de canard) au milieu de la lumière naturelle changeante. et des ombres que le design de Nouvel accentue. Mais l’attraction principale est la vue sur la Tour Eiffel.

M. Ducasse et d’autres stars culinaires parisiennes ont également été occupés à créer de nouveaux endroits qui tentent d’élever la cuisine de rue, la restauration rapide et les desserts. Pour composer un repas parisien pas cher, essayez l’article signature (15 euros) au grill haut de gamme de Yannick Alléno (Burger Père et Fils par Alléno) et un croque monsieur survolté (8,50 euros) dans l’un des nouveaux points de vente Croq’Michel de « Top Chef » juge Michel Sarran. Pour le dessert, rendez-vous dans le quartier de la Bastille pour un sorbet et plus (6,50 euros) du premier glacier de M. Ducasse (La Glace Alain Ducasse) et un choux tout juste sorti du four (2 euros) de la pâtisserie Tapisserie, la dernière nouveauté du quartier. proposition du chef Septime Bertrand Grébaut.