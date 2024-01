Activité physique régulière liée à une augmentation du volume cérébral dans des domaines clés associés à la mémoire et à l’apprentissage

Les chercheurs ont découvert une corrélation significative entre une activité physique régulière et une augmentation du volume cérébral. L’étude, publiée dans le Journal de la maladie d’Alzheimersuggère que même un exercice modéré pourrait avoir un impact profond sur la santé du cerveau, en particulier dans les zones vulnérables au vieillissement et aux maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer.

De plus en plus de preuves suggèrent un lien entre l’activité physique et la santé cérébrale. Avec une population mondiale vieillissante et des taux croissants de démence, y compris la maladie d’Alzheimer, il est primordial de comprendre comment les facteurs liés au mode de vie, comme l’exercice, peuvent avoir un impact sur la santé cérébrale. Des recherches antérieures avaient fait allusion aux effets protecteurs de l’exercice sur le cerveau, mais une analyse plus complète utilisant des techniques d’imagerie avancées et une large base de participants était nécessaire.

L’étude a porté sur une large cohorte de 10 125 participants, provenant de divers endroits, dont Vancouver, Redwood City, Los Angeles, Minneapolis, Boca Raton et Dallas. Ce bassin de participants diversifié était crucial pour obtenir un échantillon large et représentatif, englobant une gamme d’âges, de sexes, de races et d’origines ethniques.

Le cœur de la méthodologie de l’étude tournait autour de l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Les participants ont subi des IRM du corps entier sans contraste à l’aide de scanners corporels entiers 1,5T de Philips et Siemens. Ces scanners haute résolution sont capables de produire des images détaillées du cerveau, essentielles à une analyse volumétrique précise. La mesure volumétrique des régions du cerveau a été réalisée à l’aide de FastSurfer, un réseau avancé d’apprentissage en profondeur. Cette technologie constitue une avancée majeure dans le domaine de la neuroimagerie, car elle permet l’analyse rapide et automatisée des IRM structurelles.

Les données sur l’activité physique ont été collectées au moyen de questionnaires auto-déclarés remplis avant l’imagerie. L’équipe de recherche a classé l’intensité de l’activité physique en fonction des définitions standard des Centers for Disease Control.

Une activité physique modérée a été définie comme des activités qui augmentent la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire tout en permettant de parler, comme la marche rapide ou le vélo à un rythme tranquille. En revanche, une activité physique vigoureuse était plus intense et ne permettait pas de prononcer plus de quelques mots sans faire une pause pour reprendre son souffle. La fréquence de ces activités a également été enregistrée, les participants indiquant le nombre de jours pendant lesquels ils se sont livrés à de telles activités sur une période de 14 jours.

Des volumes cérébraux plus importants chez les individus actifs

Les chercheurs ont découvert que ceux qui pratiquaient une activité physique régulière avaient des volumes de matière grise et blanche nettement plus importants. La matière grise est cruciale pour le traitement des informations dans le cerveau, tandis que la matière blanche facilite la connexion entre les différentes régions du cerveau.

Somayeh Meysami, co-auteur de l’étude et professeur adjoint au Saint John’s Cancer Institute et au Pacific Brain Health Center, a noté : « Notre recherche relie l’activité physique régulière à des volumes cérébraux plus importants, ce qui suggère des avantages neuroprotecteurs. Cette vaste étude sur un échantillon approfondit notre compréhension des facteurs liés au mode de vie dans la santé cérébrale et la prévention de la démence.

Fait intéressant, l’étude a souligné que même des niveaux modérés d’activité physique, comme marcher moins de 4 000 pas par jour, pourraient avoir un impact positif sur la santé cérébrale. Il s’agit d’une découverte particulièrement importante, car elle suggère que les bienfaits de l’exercice sur le cerveau sont accessibles même à des niveaux d’activité physique plus faibles et plus réalisables pour la population générale.

“Cette recherche souligne les effets neuroprotecteurs potentiels de l’exercice, ouvrant de nouvelles voies dans la prévention des maladies neurodégénératives”, a expliqué l’auteur principal. Cyrus A. Rajiprofesseur agrégé de radiologie et chercheur principal au centre de recherche des laboratoires de neuroimagerie de la faculté de médecine de l’université de Washington à Saint-Louis.

« Plus précisément, cela démontre que même un faible seuil d’activité physique – aussi peu que 25 minutes par semaine ou 10 minutes par jour pendant 2,5 jours par semaine – est corrélé à des volumes cérébraux plus importants dans cette population d’adultes tout au long de la vie. »

« Les programmes d’activité physique, en particulier ceux qui utilisent des recommandations historiques telles que 150 minutes par semaine ou 10 000 pas par jour, peuvent être difficiles à établir et à maintenir. Personnellement, il me faut environ 90 minutes pour faire 10 000 pas seul – c’est faisable mais pas facile. Nos travaux suggèrent que les bienfaits de l’activité physique sur la santé cérébrale sont potentiellement réalisables avec un engagement de temps et une intensité d’exercice beaucoup plus faciles qu’on ne le pensait auparavant.

Effets sur les zones vulnérables à la maladie d’Alzheimer

L’étude s’est également concentrée sur les régions du cerveau particulièrement vulnérables à la neurodégénérescence, comme celles touchées par la maladie d’Alzheimer. Il a été constaté que le groupe physiquement actif présentait des volumes plus importants dans l’hippocampe, le gyrus cingulaire postérieur et le précuneus. Ces zones sont essentielles à la mémoire et aux fonctions cognitives, et leur volume accru chez les individus physiquement actifs suggère un effet protecteur potentiel de l’exercice contre le déclin cognitif lié à l’âge et les maladies neurodégénératives.

Compte tenu du lien établi entre la perte de volume cérébral et le déclin cognitif ou la démence, ces résultats sont particulièrement significatifs. Ils suggèrent qu’une activité physique régulière pourrait être un facteur clé dans le maintien du volume cérébral et, par extension, dans la protection contre le déclin cognitif et la démence. Cela concorde avec des recherches antérieures indiquant les bienfaits neuroprotecteurs de l’exercice et propose une approche non pharmacologique de la prévention de la démence.

“Cette étude démontre l’influence de l’exercice sur l’imagerie de la santé cérébrale et, lorsqu’elle est ajoutée à d’autres études sur le rôle du régime alimentaire, la réduction du stress et les liens sociaux offrent les avantages prouvés des facteurs modifiables sans médicaments pour réduire considérablement la maladie d’Alzheimer”, a déclaré George Perry, rédacteur en chef du Journal of Alzheimer’s Disease.

« Grâce à des analyses d’imagerie complètes, notre étude souligne la synergie interconnectée entre le corps et le cerveau. Il fait écho aux connaissances des générations passées, démontrant qu’une activité physique accrue est un indicateur d’un cerveau vieillissant en meilleure santé », a ajouté Rajpaul Attariwala, auteur principal de l’article.

Limites et recherches futures

Malgré les résultats significatifs de l’étude, il existe des limites à prendre en compte. La conception transversale signifie que les données représentent un instantané dans le temps, plutôt que de suivre les changements sur une période prolongée. De plus, le recours aux données autodéclarées sur l’activité physique introduit un risque de biais, car les participants pourraient ne pas se souvenir ou rapporter avec précision leurs habitudes d’exercice. L’étude n’a pas non plus pris en compte l’activité physique au cours d’une vie, qui pourrait avoir un impact considérable sur la santé cérébrale.

À l’avenir, les recherches futures devraient viser à remédier à ces limites. Des études longitudinales, suivant les participants au fil du temps, fourniraient des preuves plus définitives des impacts à long terme de l’activité physique sur la santé du cerveau. De plus, des mesures objectives de l’activité physique, telles que les trackers de fitness portables, pourraient offrir des données plus précises. Une autre voie de recherche importante consiste à explorer les mécanismes biologiques spécifiques par lesquels l’exercice influence la santé cérébrale, ce qui pourrait conduire à des interventions ciblées pour la prévention de la démence.

“Cette étude est transversale, les travaux futurs devraient donc examiner les facteurs longitudinaux”, a déclaré Raji.

L’étude, “L’activité physique liée à l’exercice est liée aux volumes cérébraux chez 10 125 personnes», a été rédigé par Cyrus A. Raji, Somayeh Meysami, Sam Hashemi, Saurabh Garg, Nasrin Akbari, Ahmed Gouda, Yosef Gavriel Chodakiewitz, Thanh Duc Nguyen, Kellyann Niotis, David A. Merrill et Rajpaul Attariwala.