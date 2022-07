Activité parallèle pour vendre à temps plein des sacs à main de créateurs vintage

Parfois, la boutique en ligne de sacs à main vintage de Nica Yusay, FashioNica, se vend si rapidement qu’elle pense qu’il y a un problème sur son site Web.

Passionné d’épargne depuis toujours, Yusay a développé un talent pour trouver des sacs à main haut de gamme à une fraction de leur valeur au détail dès son plus jeune âge. Elle a accumulé sa propre collection au fil des ans, mais n’a jamais pensé qu’elle pourrait gagner de l’argent grâce à ses compétences – jusqu’à ce que son fiancé lui suggère d’en faire une entreprise.

En janvier 2021, Yusay a sauté le pas, dépensant 15 000 $ en sacs à main de luxe qu’elle avait l’intention de revendre sur des sites comme Poshmark et Depop. Elle a également publié une vidéo sur TikTok sur la négociation des prix avec les clients, qui est devenue virale : Yusay dit qu’elle a gagné 10 000 abonnés presque immédiatement. La vidéo compte désormais près de trois millions de vues.

Après six mois d’intérêt croissant, Yusay a créé un site Web Shopify pour FashionoNica. À la fin de l’année, elle avait gagné 300 000 $ grâce à l’agitation secondaire – assez pour la convaincre de quitter son salaire annuel de 82 000 $ en tant que responsable de la marque de marketing numérique pour Pieology Pizzeria en février et de poursuivre FashioNica à plein temps depuis son domicile en Californie. .

L’influenceuse Fenti-toting – qui compte 137 000 abonnés sur Instagram et 115 000 sur TikTok – dit que le saut était “extrêmement effrayant”, surtout compte tenu du montant qu’elle a dépensé pour l’inventaire initial. “Je pense que ça vient de [growing up in] un foyer monoparental. Je ne me sentais pas en sécurité financièrement”, a déclaré Yusay à CNBC Make It. “Ce n’est en aucun cas un emploi stable. Si vous ne vendez même pas un sac, vous n’avez gagné aucun dollar cette semaine.”

FashionoNica a rapporté environ 1 million de dollars de revenus depuis le début de 2022, selon des documents examinés par CNBC Make It. L’entreprise gagne jusqu’à 55 000 $ sur chaque goutte.

Voici comment Yusay gère son entreprise à six chiffres et où elle prévoit de la mener ensuite :