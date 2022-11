Activiste climatique de la génération Z : Jeter de la peinture, arrêter la circulation est une manifestation privilégiée et inutile

Défigurer des œuvres d’art, fermer des autoroutes et verser du lait sur le sol est simplement une protestation privilégiée et n’inspire pas réellement les gens à agir contre le changement climatique, a déclaré un défenseur de l’environnement à Fox News.

“Les militants essaient de défigurer les biens et les œuvres d’art spécifiquement parce que c’est choquant”, a déclaré Danielle Butcher, vice-présidente exécutive de l’American Conservation Coalition, une organisation à but non lucratif environnementale conservatrice, à Fox News. “Les tactiques, elles se concentrent sur le déclenchement de la conversation, quoi que cela signifie, mais elles n’aident pas réellement l’environnement de manière tangible.”

“J’ai vu la vidéo d’eux jetant de la soupe sur un van Gogh, et j’ai immédiatement craqué”, a poursuivi Butcher. “Ça fait mal à voir, et je pense que c’est ce qu’ils recherchent.”

REGARDEZ L’INTERVIEW COMPLÈTE SUR LES TACTIQUES DES ACTIVISTES POUR LE CLIMAT :

REGARDEZ PLUS D’ORIGINAUX NUMÉRIQUES DE FOX NEWS ICI

Cette année, les manifestants pour le climat ont ciblé les peintures de Vincent van Gogh, Claude Monet et Léonard de Vinci. Deux manifestants pour le climat ont jeté de la soupe aux tomates sur un tableau de Van Gogh, deux autres ont collé des pommes de terre sur une pièce de Monet et un autre a jeté un gâteau sur la Joconde.

Les manifestants ont également envahi les autoroutes pour arrêter la circulation au nom de la réduction de l’utilisation des combustibles fossiles et ont versé du lait sur les sols des magasins pour lutter pour la justice environnementale.

LES MILITANTS RADICAUX POUR LE CLIMAT CIBLENT UN ART INESTIMABLE, MAIS LES EXPERTS AVERTISSENT LES VANDALES QUI NE FONT QUE LEUR CAUSE

“Je les supplie d’arrêter d’utiliser ces tactiques”, a déclaré Butcher. “Vous ne pouvez pas ennuyer les gens pour qu’ils soient d’accord avec vous.”

“Et certainement jeter de la purée de pommes de terre ou de la colle ou de la soupe ou jeter du lait sur le sol d’une épicerie, ce ne sont pas des moyens de convaincre les gens que vous êtes dans la bonne position”, a-t-elle poursuivi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le timing et le contexte sont essentiels lorsqu’il s’agit d’un activisme efficace, a déclaré Butcher à Fox News.

Des manifestants pour le climat ont interrompu vendredi le président Biden alors qu’il parlait lors de la 27e conférence annuelle des Nations Unies sur le climat des “changements transformationnels” que les États-Unis entreprennent dans la lutte contre le changement climatique.

“Nous nous précipitons pour faire notre part pour éviter” l’enfer climatique “”, a déclaré Biden au public.

Pour regarder l’intégralité de l’interview sur les méthodes avant-gardistes des manifestants pour le climat, cliquez ici.