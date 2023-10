Entreprise: Concentrix fournit des solutions d’expérience client (CX) basées sur la technologie et gère un service client pour 2 000 clients dans le monde. Il s’agit de la deuxième plus grande entreprise CX externalisée au monde et propose des services d’optimisation des processus CX, d’innovation technologique, d’automatisation du front et du back-office, d’analyse et de transformation commerciale. Il propose également une gestion du cycle de vie client, une stratégie et une conception d’expérience client/expérience utilisateur, ainsi que des analyses et des informations exploitables.

Commentaire d’un activiste : Impactive Capital est un hedge fund activiste fondé en 2018 par Lauren Taylor Wolfe et Christian Alejandro Asmar. Impactive Capital est un investisseur ESG (AESG) actif qui a été lancé avec un investissement de 250 millions de dollars de CalSTRS et qui dispose désormais de près de 3 milliards de dollars. En seulement cinq ans, la société s’est fait un nom en tant qu’investisseur AESG. Wolfe et Asmar ont réalisé qu’il existait une opportunité d’utiliser des outils, notamment sociaux et environnementaux, pour générer des rendements. Impactive se concentre sur un changement systémique positif pour aider à créer des entreprises plus compétitives et durables à long terme. Impactive utilisera tous les outils opérationnels, financiers et stratégiques traditionnels utilisés par les activistes, mais mettra également en œuvre les changements ESG que la société estime importants pour l’entreprise et qui stimulent la rentabilité de l’entreprise et la valeur pour les actionnaires. Impactive recherche des entreprises de haute qualité qui sont généralement complexes et mal valorisées, où elle peut garantir un taux de rendement interne minimum de 10 % ou de 20 % sur une période de détention de trois à cinq ans. L’entreprise recherche également un engagement actif auprès de la direction pour mettre en place de multiples façons de gagner.

Concentrix, la deuxième plus grande société CX externalisée au monde, est une entreprise de haute qualité. Il a un taux de rétention de 96 %, une ancienneté moyenne des clients de 15 ans et des coûts de changement élevés, avec des vents favorables grâce au passage à l’externalisation. Une fois que les clients choisissent un prestataire externalisé, ils sont extrêmement fidèles, en grande partie en raison de la complexité de la mise en œuvre, qui peut prendre jusqu’à 12 mois. Cette croissance durable et rentable a conduit l’entreprise à augmenter ses marges opérationnelles de près de 600 points de base, passant de 8,3 % en 2016 à 14 % en 2022. De plus, Concentrix a une très faible cyclicité, faisant preuve de résilience dans diverses conditions économiques, y compris la Covid. Les avantages d’échelle de l’entreprise ont créé un avantage concurrentiel, la positionnant pour prendre des parts et générer un TRI supérieur à 30 %. Concentrix s’est développé à la fois de manière organique et par acquisition au cours des 15 dernières années pour atteindre sa position de leader dans le secteur. Juste le mois dernier, il a acquis Webhelp, créant un leader mondial diversifié du CX. Ensemble, Concentrix et Webhelp pourraient générer des bénéfices à deux chiffres et une croissance des flux de trésorerie disponibles.

Cependant, Concentrix se négocie au multiple le plus bas de son histoire – un rendement de flux de trésorerie disponible d’environ 15 % et moins de 7 fois les bénéfices, tandis que ses pairs se négocient à 18 fois les bénéfices. Cette dislocation est largement due aux craintes liées à l’IA générative, bien que Concentrix soit une entreprise stable, peu capitalistique et en croissance. Mais l’innovation technologique n’est pas un facteur nouveau dans cette industrie. Depuis 1994, l’industrie CX a vu la création d’Internet, des chatbots basés sur le texte, du courrier électronique et d’une première vague de chatbots basés sur l’intelligence artificielle il y a cinq ans. L’effet net de cette innovation a été que les principaux acteurs ont multiplié par cinquante leur activité. Impactive pense que l’IA ne sera pas différente, que ces risques sont exagérés et qu’elle a le potentiel de transformer la manière dont elle permet aux entreprises d’être productives et d’augmenter leur chiffre d’affaires. Le service client et l’interaction humaine seront toujours un facteur important pour une entreprise en croissance, et l’IA a le potentiel de stimuler la demande, comme nous l’avons vu dans les secteurs de l’assurance maladie et du transport aérien.

Historiquement, Impactive a utilisé une boîte à outils activiste axée sur les initiatives stratégiques, les améliorations opérationnelles, la structure du capital et l’ESG. La société voit ici d’importantes opportunités stratégiques et d’allocation de capital : Concentrix est sur le point de générer 80 % de sa capitalisation boursière actuelle en capital disponible à déployer au cours des trois prochaines années, générant 2,5 milliards de dollars de liquidités disponibles (50 % de la capitalisation boursière actuelle), et il disposera d’une capacité d’endettement de 1,5 milliard de dollars à déployer dans des acquisitions relutives et des rachats d’actions, ce qui pourrait générer une croissance substantielle des bénéfices. Impactive est souvent un actionnaire à valeur ajoutée et peut être très utile pour aider l’entreprise à analyser comment utiliser cette trésorerie, que ce soit pour racheter des actions, investir dans la croissance organique ou consolider des fusions et acquisitions.

Sur le plan ESG, il existe une formidable opportunité d’améliorer la fidélisation des employés. Le taux de rotation du secteur CX peut varier de 20 à 60 % par an et le remplacement d’un employé peut coûter environ 20 à 30 % du salaire annuel d’un travailleur. Impactive travaille actuellement avec l’entreprise pour mettre en œuvre des solutions créatives à cet effet, notamment en construisant des salles de repos en Asie, en offrant des produits d’hygiène féminine gratuits dans les Caraïbes et en mettant en œuvre des horaires flexibles pour les parents qui travaillent aux États-Unis.

Impactive estime qu’il existe ici une opportunité de rendement significative avec un TRI de base de 24 % à 45 % et un TRI de scénario haussier de 78 %, en supposant une croissance normalisée au cours des trois prochaines années et l’exécution de synergies suite au regroupement de Webhelp.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D.