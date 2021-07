Activision, face à la tourmente interne, se débat avec #MeToo Reckoning

Activision, connue pour ses franchises de jeux très populaires Call of Duty, World of Warcraft et StarCraft, a été plongée dans un tollé concernant les problèmes de comportement au travail. Le bouleversement vient de un procès explosif que le ministère californien de l’Emploi et du Logement équitable a déposé mardi dernier, accusant l’entreprise de 65 milliards de dollars de favoriser une «culture de travail des garçons de la fraternité» dans laquelle les hommes plaisantaient sur le viol et les femmes étaient régulièrement harcelées et payées moins que leurs collègues masculins.

Plus de 1 500 employés du fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard ont quitté leur emploi cette semaine. Des milliers de personnes ont signé une lettre réprimandant leur employeur. Et même lorsque le directeur général s’est excusé, les employés actuels et anciens ont déclaré qu’ils n’arrêteraient pas de faire du chahut.

La réaction intense était inhabituelle. De toutes les industries qui ont fait face à des accusations de sexisme ces dernières années – y compris Hollywood, les restaurants et les médias – le secteur du jeu vidéo dominé par les hommes s’est longtemps distingué par son comportement ouvertement toxique et son manque de changement. En 2014, les critiques féministes de l’industrie ont été menacées de mort dans ce qui est devenu connu sous le nom de Gamergate. Des dirigeants des sociétés de jeux Riot Games et Ubisoft ont également été accusés d’inconduite.

Maintenant, les actions d’Activision peuvent signaler une nouvelle phase, où une masse critique de propres travailleurs de l’industrie indique qu’ils ne toléreront plus un tel comportement.

« Cela pourrait signifier une réelle responsabilité pour les entreprises qui ne prennent pas soin de leurs travailleurs et créent des environnements de travail inéquitables où les femmes et les minorités de genre sont tenues à l’écart et maltraitées », a déclaré Carly Kocurek, professeure agrégée à l’Illinois Institute of Technologie qui étudie le genre dans les jeux.

Elle a déclaré que le procès en Californie et les retombées d’Activision étaient un « gros problème » pour une industrie qui a traditionnellement ignoré les allégations de sexisme et de harcèlement. D’autres sociétés de jeux surveillaient probablement la situation, a-t-elle ajouté, et se demandaient si elles devaient aborder leurs propres cultures.