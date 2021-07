Activision Blizzard est poursuivi par la Californie pour culture en milieu de travail

Une agence de l’État de Californie poursuit Activision Blizzard, le fabricant de jeux vidéo qui produit Call of Duty, pour harcèlement sexuel et discrimination. Après une enquête de deux ans, le Département de l’emploi et du logement de l’État a déclaré dans une action en justice déposée mardi devant la Cour supérieure de Los Angeles qu’Activision a favorisé une «culture de travail de ‘frat boy’». Les cadres ont harcelé sexuellement les femmes, a déclaré l’agence, et les employés masculins ont ouvertement plaisanté sur le viol et bu de l’alcool tout en adoptant un « comportement inapproprié » envers les femmes dans leurs cabines lors d’événements connus sous le nom de « cube crawls ». Le procès a ajouté que les femmes étaient généralement moins payées que les hommes pour un travail similaire et étaient moins susceptibles d’être promues. Le lieu de travail d’Activision « est un terrain fertile pour le harcèlement et la discrimination à l’égard des femmes », a écrit l’agence. « Les employées sont soumises à un harcèlement sexuel constant, notamment en devant constamment repousser les commentaires et les avances sexuels non désirés de leurs collègues masculins et superviseurs et en se faisant tripoter lors des« cube crawls » et d’autres événements de l’entreprise. »

Dans un cas, selon le procès, une employée s’est suicidée lors d’un voyage d’affaires, à la suite de sa relation sexuelle avec son superviseur masculin. Avant sa mort, des collègues masculins auraient partagé des photos explicites de la femme, selon le procès. Le procès, qui a été rapporté plus tôt par Bloomberg Law, a déclaré que les dirigeants de l’entreprise et le service des ressources humaines n’avaient pas traité les fautes lorsqu’ils en ont été informés. Dans un communiqué, Activision a déclaré que « l’image peinte par DFEH n’est pas le lieu de travail de Blizzard d’aujourd’hui », ajoutant que l’entreprise essaie de payer ses employés équitablement et s’est efforcée de modifier sa culture et d’améliorer la diversité ces dernières années. Les employés d’Activision suivent depuis des années une formation anti-harcèlement, et la société a déclaré avoir créé une hotline et une équipe de signalement confidentielles qui enquêtent sur les préoccupations des employés, entre autres changements. « Il n’y a pas de place dans notre entreprise ou notre industrie, ou dans aucune industrie, pour une inconduite sexuelle ou un harcèlement de quelque nature que ce soit », a écrit Activision. « Dans les cas liés à une inconduite, des mesures ont été prises pour résoudre le problème. » La société a déclaré que la Californie n’avait pas correctement discuté des accusations avec Activision avant de poursuivre, et elle a réprimandé l’agence en particulier pour avoir évoqué le suicide de l’employé.

« C’est ce type de comportement irresponsable de la part de bureaucrates d’État irresponsables qui chassent de la Californie bon nombre des meilleures entreprises de l’État », a écrit Activision. L’agence nationale pour l’emploi a refusé de commenter. Il a déclaré dans le procès qu’il voulait qu’Activision indemnise les employés pour les salaires impayés, accorde une récompense supplémentaire et paie des dommages-intérêts punitifs. Activision, qui est basée à Santa Monica, en Californie, et vaut environ 70 milliards de dollars, compte près de 10 000 employés. La société a face aux critiques de ses travailleurs sur les disparités salariales, d’autant plus que les actionnaires a approuvé un package salarial de 155 millions de dollars pour le directeur général, Bobby Kotick, en juin, faisant de lui l’un des cadres supérieurs les mieux payés du pays. Les accusations de harcèlement sexuel et de discrimination sont loin d’être rares dans l’industrie du jeu, où la main-d’œuvre des studios de jeux, en particulier au niveau des cadres, reste majoritairement blanche et masculine. L’été dernier, des dizaines de femmes se sont prononcées contre un tel comportement, accusant des personnes de diverses entreprises d’inconduite – y compris chez Activision et l’éditeur français Ubisoft – et suscitant davantage d’appels à la réforme. L’agence pour l’emploi équitable a également intenté une action en justice contre Riot Games, le fabricant de jeux League of Legends, l’accusant de discrimination sexuelle et de harcèlement sexuel.