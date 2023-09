La bataille judiciaire en cours entre la FTC et Microsoft La fusion Activision du géant de la technologie, d’une valeur de 68,7 milliards de dollars, ne se déroule pas comme la Federal Trade Commission ni les militants antitrust le souhaiteraient, mais la tentative de bloquer la fusion a également permis à des rumeurs juteuses de nous parvenir à propos de certaines mesures. les entreprises envisagent de réaliser dans les années à venir.

L’un de ces emails expurgés a confirmé qu’Activision n’est que l’une des nombreuses sociétés à avoir vu un « NG Switch ». L’e-mail montre que le PDG d’Activision, Bobby Kotick, a rencontré le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, pour discuter de la Switch de nouvelle génération. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Le bord.

La grande majorité du document est expurgée, mais un paragraphe révèle qu’en décembre de l’année dernière, Nintendo faisait le tour des grands studios au moins sur ce que l’on pouvait attendre d’une nouvelle console Switch. Activision a écrit :

Compte tenu de l’alignement plus étroit sur les plates-formes Gen8 en termes de performances et de nos offres précédentes sur PS4/XboxOne, il est raisonnable de supposer que nous pourrions également créer quelque chose de convaincant pour NG Switch. Il serait utile d’obtenir un accès rapide aux prototypes de matériel de développement et de le prouver tôt et en avance.

Lors de la Gamescom le mois dernier, des rapports ont montré que Nintendo a partagé les kits de développement Switch 2 avec quelques partenaires clés. La rumeur veut que le la société sortira sa nouvelle Switch dans le courant de 2024. Il pourrait conserver l’écran LCD et être rétrocompatible avec les anciens jeux Switch, mais il y a très peu de détails concrets sur lesquels quiconque n’est pas Activision peut ruminer.

Un autre de ceux-là des dossiers publié lors de la découverte montre plusieurs diapositives de jeux propriétaires que Microsoft a déjà publiés ou prévoit de publier dans les années à venir. Le document fait référence à la fois aux projets d’Arkane Chute rouge et celui de Bethesda Champ d’étoiles. Le développement le plus notable est la mention selon laquelle, maintenant que Bethesda est sous la grande tente ombragée des développeurs propriétaires de Microsoft, la société a déclaré que la date de sortie de Les parchemins anciens VI reste à déterminer, mais il est attendu d’ici 2026, voire plus tard.

Champ d’étoiles est actuellement limité à Xbox et PC, et il est très peu probable qu’il soit lancé sur PlayStation de si tôt. Il en va de même pour le prochain grand jeu en monde ouvert de Bethesda dans sa vénérable franchise fantastique. Dans le document, l’entreprise a utilisé un Entretien GQ de 2021, où Phil Spencer, directeur de Xbox, a déclaré : «[I]Afin d’être sur Xbox, je veux que nous puissions apporter l’ensemble complet de ce que nous avons. Et ce serait vrai quand je pense à Elder Scrolls 6. »

Bethesda a annoncé pour la première fois The Elder Scrolls VI en 2018, des années avant que Microsoft n’annonce le rachat de la société mère de Bethesda, ZeniMax Media, pour 7,5 milliards de dollars en mars 2021. La date de sortie n’est pas si surprenante compte tenu de la durée Champ d’étoiles était sous le capot. Ce n’est que ce mois-ci que la société a publié Champ d’étoiles, qui était en développement avant même la date d’annonce du jeu en 2018. Nous ne serions pas surpris si les préadolescents d’aujourd’hui fréquentent le lycée avant de pouvoir enfin consacrer des heures de leur vie aux prochains Elder Scrolls.

Mais il y a de bonnes nouvelles pour les joueurs Xbox. Selon un autre document révélé, Microsoft envisage d’étendre son service Game Pass et de permettre aux joueurs de diffuser des jeux PC via le cloud. Actuellement, le service ne prend en charge que les titres en streaming sur les consoles Xbox. Tous les titres PC devaient être téléchargés sur l’ordinateur lui-même avant de devenir jouables.

Les e-mails remontent à 2021, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, s’entretenant avec Spencer et d’autres chefs d’entreprise, affirmant qu’il « supposait » que l’entreprise prévoyait de faire plus avec Game Pass sur PC. Cette discussion avec Spencer tournait autour de Google Stadia, mais c’était des années avant le disparition prématurée du service en janvier 2023. Il ne reste plus que spéculation que la société pourrait éventuellement proposer des jeux PC en streaming, ce qui offrirait désormais une concurrence directe avec GeForce de Nvidia, un service permettant de jouer à des jeux que vous possédez via le cloud sur les propres plates-formes de la société.

Autre documents de la même manière, révèlent des informations surprenantes sur certains des plans d’affaires des titans de l’industrie du jeu vidéo au cours des dernières années. L’un montre même que Microsoft avait l’intention d’acheter les studios de jeux Sega, pour « aider à accélérer le Game Pass ».

En juillet, la juge californienne Jacqueline Scott Corley s’est prononcé contre la FTC sur sa demande d’injonction préliminaire qui bloquerait l’acquisition de 68,7 milliards de dollars, mais le l’agence a depuis fait appel. Les documents ont été rendus publics après que le juge accordé la demande de la FTC de divulguer davantage de preuves liées à la bataille judiciaire en cours. Tous les documents ont été dévoilés le 15 septembre, et vous pouvez en retrouver le lot ici.