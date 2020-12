Tout d’abord félicitations à chaque magnifique future mariée! Avec la pandémie qui fait rage cette année, les cloches de votre mariage sonneront certainement dans les meilleurs moments de votre vie.

Nous comprenons l’excitation, le stress et à quel point il est crucial d’avoir l’air glamour. Donc, pour toutes les futures mariées spéciales, nous sommes là pour vous faire sortir les meilleures versions de vous-même et être ravissantes. Ne vous inquiétez pas, obtenez plutôt une peau impeccable et fabuleuse en suivant ces régimes de soins spéciaux:

1. Prenez soin de votre peau:

Désactivez votre mode panique en activant la musique de votre choix pendant que vous laissez votre peau se nourrir et se soigner dans un masque de beauté. Utilisez un bon exfoliant en tenant compte de la texture de votre peau bien sûr. Cela rendra votre peau hydratée et éliminera toute sécheresse ou aspérités. La musique et le masque facial jetteront un sort apaisant et apaiseront vos nerfs avant le jour du mariage, c’est sûr.

2. Suivez CTM:

Nettoyer, tonifier et hydrater sont indispensables. Plus encore pendant l’hiver, n’oubliez jamais de suivre CTM pour briller naturellement. Vous devez également hydrater votre corps pour ressentir un éclat sain.

3. Masques faciaux faits maison:

N’hésitez pas à vous faire plaisir avec du gel d’aloe-vera, du concombre, du caillé, du curcuma, de la pâte de neem. Ces ingrédients anti-inflammatoires fonctionnent à merveille pour votre peau et améliorent l’éclat de la mariée à coup sûr. Vous pouvez également utiliser du thé vert pour fournir à votre peau un apport suffisant en antioxydants, ce qui donnera à votre peau l’effet tendre et bien nourri tant convoité.

N’oubliez pas d’appliquer de l’eau de rose et du miel ou des huiles essentielles à base de plantes après avoir utilisé un masque exfoliant naturel pour garder votre peau souple.

4. Hydratation et massage:

Hydrater votre peau à l’extérieur est aussi important que hydrater votre corps à l’intérieur. Utilisez des gels hydratants sur le visage et le cou pour préparer la peau au maquillage épais auquel elle va être soumise. Vous pouvez également opter pour des huiles essentielles pour protéger votre peau des polluants.

Une autre astuce pour rehausser l’éclat est de masser 1 cuillère à soupe de miel et 3 gouttes de jus de citron sur votre visage. Il hydrate et renforce fabuleusement l’élasticité. Optez pour un spa pour vous sentir rajeuni et calme, car cela vous rendra plus éclatant.

5. Aucun nouveau produit:

Suivez toujours la routine de soins éprouvée que vous avez peut-être suivie au fil des ans. Ne vous lancez jamais dans un régime beauté expérimental juste avant le jour J. Il est préférable de soumettre votre peau à de nouveaux produits chimiques ou crèmes; car cela pourrait entraîner des éruptions cutanées inutiles, des éruptions cutanées – dont vous ne voulez certainement pas pour vous-même.

Surtout, ne faites pas de compromis sur votre sommeil réparateur dont vous avez tant besoin. Il n’y a rien de tel que de donner à votre corps et à votre esprit un bon sommeil rajeunissant de 8 heures.

Soyez fabuleux et bien avec ces conseils magiques pour votre journée spéciale!