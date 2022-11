Actions mitigées, la Chine espère acheter Coterra

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Les actions vacillent Les actions du Club s’envolent Actualités sur les vaccins en Chine Acheter plus de CTRA 1. Les actions vacillent Les actions étaient mitigées vendredi à midi après avoir rebondi ce matin après quatre jours consécutifs de pertes. L’oscillateur à courte portée S & P 500 est toujours suracheté à 6,53%, tandis que les principaux indices boursiers sont en passe de clôturer la semaine avec des pertes. Pendant ce temps, les prix du pétrole ont grimpé en flèche sur les attentes que la Chine pourrait bientôt ouvrir son économie, le brut West Texas Intermediate – la référence pétrolière américaine – s’échangeant en hausse de 3,6%, à près de 92 dollars le baril. 2. Les actions de club s’envolent sur les nouvelles de la Chine Les investisseurs espèrent que la Chine pourrait assouplir sa politique restrictive de zéro-Covid ont également poussé les actions des actions chinoises cotées aux États-Unis et des entreprises américaines avec une exposition à la Chine plus élevée vendredi. Mais Pékin n’a officiellement signalé aucun changement dans ses restrictions draconiennes de Covid-19, qui ont considérablement entravé la deuxième économie mondiale pendant près de trois ans. Les actions d’Estee Lauder (EL) ont bondi de près de 7 % vendredi, pour atteindre environ 207,32 $ par action. Nous continuons de voir un solide potentiel pour le géant des cosmétiques, qui dépend de la Chine pour environ 36 % de ses revenus, une fois que les autorités chinoises ouvriront l’économie. Il en va de même pour Starbucks (SBUX), qui a gagné près de 9 % vendredi et s’échangeait autour de 92,2 $ par action. Nous sommes optimistes quant aux projets d’expansion de la société en Chine, où elle réalise actuellement environ 13 % de ses ventes. 3. Acheter plus de CTRA Nous achetons 100 actions de Coterra Energy (CTRA) vendredi après que la société a annoncé un solide rythme de bénéfices au troisième trimestre, un flux de trésorerie disponible robuste et une augmentation du dividende jeudi soir. Les actions ont baissé de près de 9%, à 27,94 $ par action à midi, probablement sur un aspect du rapport montrant que les réserves prouvées totales de Coterra diminueront d’une année sur l’autre. Mais cela nous donne une chance d’acheter à la baisse. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CTRA, EL, SBUX. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.