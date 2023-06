Actions faisant les plus gros mouvements à midi: Sonoma Pharmaceuticals, Adobe

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Brasage — Les parts de la plateforme d’engagement des consommateurs ont augmenté de plus de 18 %. Jeudi, Braze a enregistré une perte non conforme aux PCGR de 13 cents sur un chiffre d’affaires de 101,8 millions de dollars. Les analystes ont appelé à une perte de 18 cents par action et à des revenus de 98,8 millions de dollars, selon FactSet. Goldman Sachs a réitéré sa note d’achat sur l’action à la suite du rapport, notant que l’intelligence artificielle devrait aider l’entreprise à gagner des parts de marché.

Joby Aviation , Archer Aviation – Vendredi, Canaccord Genuity a lancé la couverture de Joby Aviation et Archer Aviation avec une cote d’achat, affirmant que les entreprises de mobilité aérienne urbaine sont positionnées à long terme. Les actions Joby ont bondi d’environ 9%, tandis que les actions Archer ont augmenté de 3,3%.

Produits pharmaceutiques Sonoma — Les actions ont bondi de 24 %. Sonoma Pharmaceuticals jeudi annoncé un traitement d’irrigation par lavage pulsé peropératoire qui pourrait remplacer les sacs IV pour certaines interventions chirurgicales.

Tesla , Moteurs généraux – Tesla a augmenté de 4% et General Motors a ajouté près de 2%. Jeudi, les entreprises ont annoncé un partenariat qui donne à GM l’accès aux bornes de recharge de Tesla en Amérique du Nord. La PDG de GM, Mary Barra, a déclaré que cela permettrait à l’entreprise d’économiser jusqu’à 400 millions de dollars sur son investissement de 750 millions de dollars précédemment annoncé pour développer la recharge des véhicules électriques.

DocuSign — Les actions de DocuSign ont chuté de 4 %. Lors d’un appel aux résultats jeudi, le PDG Allan C. Thygesen a déclaré: « Nous constatons un pipeline plus modéré et un comportement prudent des clients, associés à des transactions de plus petite taille et à des volumes plus faibles. » Initialement, les actions ont augmenté dans les échanges prolongés jeudi après que DocuSign ait dépassé les attentes du premier trimestre fiscal sur les lignes supérieures et inférieures, affichant un bénéfice ajusté de 72 cents par action sur 661 millions de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv ont appelé à un bénéfice de 56 cents par action et à 642 millions de dollars de revenus.

Adobe – Les actions ont bondi de 3,5% après que Wells Fargo a mis à niveau le stock de logiciels à une note surpondérée, affirmant que l’IA devrait continuer à augmenter le stock.

Cible – L’objectif a diminué de près de 2% après que Citi a rétrogradé le stock de détail à neutre par rapport à l’achat, affirmant que les ventes ont peut-être culminé chez le marchand à grande surface.

– Michelle Fox, Alex Harring et Samantha Subin de CNBC ont contribué au reportage.