Actions FAANG à acheter et à vendre, selon les commerçants

Les actions FAANG ont pris un coup cette semaine.

Les parents de Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google, Alphabet, tentent de clôturer la semaine d’au moins 3%, malgré un léger rebond jeudi. Ces valeurs technologiques et de croissance ont souffert de la liquidation déclenchée par la montée des craintes d’inflation.

Avec Big Tech prenant un coup majeur, deux traders ont pesé sur lequel du groupe pourrait voir un plus grand retour – et qui pourrait être plus pénible à venir.

Dans une interview accordée jeudi à « Trading Nation » de CNBC, le fondateur de TradingAnalysis.com, Todd Gordon, a désigné Apple comme le nom FAANG le plus prêt pour un rebond. En creusant dans les détails techniques, Gordon suggère d’entrer dans Apple avec un ordre stop-loss qui entre en vigueur une fois que le stock passe en dessous de 116 $. Apple a fermé jeudi juste en dessous de 125 $.

Du côté baissier, Gordon a nommé Netflix comme le nom le plus faible du troupeau FAANG. En examinant son dernier rapport sur les résultats, il a noté que bien que le service de streaming ait dépassé les estimations de bénéfices, la société a manqué son objectif d’ajouter 6 millions de nouveaux abonnés au premier trimestre.

Il a ajouté que la société avait perdu 9% de part de streaming aux États-Unis en 2020 à partir de 2019. La société est sous-performante par rapport au S&P et au plus grand concurrent du streaming Disney.