Actions en baisse, achat de JNJ, AMD déçoit

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Les données sur l’emploi pèsent sur les actions Nous achetons plus JNJ Quick prend nos noms de puces et de produits pharmaceutiques 1. Les données sur l’emploi pèsent sur les actions baisse de plus de 2 %. Alors que les nouvelles données de vendredi du département du Travail ont montré que l’économie américaine a créé moins d’emplois que prévu le mois dernier, le taux de chômage est tombé à 3,5 %, contre 3,7 % le mois précédent, signe que le marché du travail continue de se renforcer. Les données viennent au milieu des efforts de la Réserve fédérale pour ralentir l’économie – et l’inflation – en augmentant les taux d’intérêt, et pourraient inciter davantage la banque centrale à continuer à augmenter. Dans le même temps, les prix du pétrole ont continué de monter en flèche à la suite de la décision de l’OPEP+ de réduire la production. West Texas Intermediate – la référence pétrolière américaine – s’échangeait vendredi matin d’environ 3,7%, à 92,2 $ le baril. Les rendements obligataires ont également augmenté, avec le rendement du Trésor à 2 ans à 4,3 %. 2. Nous achetons plus de JNJ Vendredi matin, nous avons acheté plus d’actions de Johnson & Johnson (JNJ) – une société que nous pensons être une excellente entreprise défensive qui peut croître même en cas de ralentissement économique. Pendant ce temps, nous cherchons à récupérer potentiellement plus d’actions de Constellation Brands (STZ), qui a annoncé un solide deuxième trimestre fiscal jeudi avant la cloche. Malgré le battement des bénéfices, l’action s’échangeait de plus de 3 % vendredi matin, à 224,69 $ l’action, nous donnant une opportunité d’achat possible. 3. L’annonce préalable d’AMD déçoit le Club holding Advanced Micro Devices (AMD) a pré-annoncé des revenus du troisième trimestre plus faibles que prévu jeudi après la clôture, portant un coup à son action et entraînant d’autres fabricants de puces (et des actions du Club) comme Nvidia ( NVDA) et Marvell (MRVL). Du côté positif, les marges brutes d’AMD s’accrochent et nous sommes toujours optimistes sur le titre à long terme . (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMD, JNJ, MRVL, NVDA, STZ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.