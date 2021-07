Actions effectuant les plus gros mouvements après les heures normales : Twitter, Snap, Intel, plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après la cloche:

Twitter — Les actions de Twitter ont bondi de plus de 4 % après les heures de bureau à la suite d’un solide rapport sur les résultats trimestriels. La société de médias sociaux a annoncé un bénéfice de 20 cents par action, dépassant les estimations des analystes de 7 cents par action, selon Refinitiv. Les revenus de Twitter ont augmenté de 74% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre, marquant la croissance la plus rapide de l’entreprise depuis 2014.

Snap – Les actions Snap ont grimpé de plus de 13% dans les échanges prolongés après que les bénéfices de la plate-forme de médias sociaux au deuxième trimestre ont dépassé les attentes dans tous les domaines. La société a enregistré un bénéfice ajusté de 10 cents par action, tandis que les analystes s’attendaient à une perte de 1 cent par action, selon Refnitiv. La plate-forme a également signalé 293 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, en hausse de près de 5% par rapport aux 280 millions signalés par la société en avril.

Intel – Les actions d’Intel ont chuté de 3% après les heures de bureau malgré le rapport sur les résultats du deuxième trimestre meilleur que prévu de la société. La société de technologie a déclaré un bénéfice ajusté de 1,28 $ par action sur des revenus ajustés de 18,5 milliards de dollars. Wall Street s’attendait à un bénéfice de 1,06 $ par action sur des revenus de 17,8 milliards de dollars, selon Refinitiv. Intel a déclaré que les ventes d’unités de PC avaient augmenté de 33% au cours de la dernière année.

Boston Beer – Les actions de Boston Beer ont chuté de plus de 16% dans les échanges prolongés après que la société a raté les projections de Wall Street sur les bénéfices et les revenus du deuxième trimestre. La brasserie a déclaré un bénéfice de 4,75 $ par action sur des revenus de 603 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 6,69 $ par action et des revenus de 658 millions de dollars, selon Refinitiv.

Skechers — Les actions de Skechers ont augmenté d’environ 7 % après que la société de chaussures a déclaré un chiffre d’affaires de 1,66 milliard de dollars pour le dernier trimestre, dépassant les prévisions des analystes de 1,5 milliard de dollars. Skechers a également publié de solides prévisions de bénéfices et de revenus pour le troisième trimestre et l’année entière.