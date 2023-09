Actions effectuant les plus gros mouvements après les heures d’ouverture : MU, PTON, JEF

Les bureaux de Micron Technology Inc. à Shanghai, le 6 avril 2023.

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux dans le domaine du trading étendu.

Technologie micronique — Le titre des puces a glissé de 4 % lors des échanges prolongés après que Micron ait offert des prévisions de bénéfices plus faibles que prévu pour le trimestre en cours. Micron a déclaré s’attendre à une perte de 1,07 $ par action, tandis que les analystes interrogés par LSEG prévoyaient une perte de 95 cents. Par ailleurs, la société a enregistré une perte plus faible que prévu pour le quatrième trimestre fiscal, ainsi que des revenus supérieurs aux attentes. Les prévisions de revenus pour le trimestre en cours sont également supérieures à celles anticipées par les analystes.

Peloton interactif — Le fabricant de vélos stationnaires a bondi de 13 % après la cloche suite à l’annonce d’un partenariat de cinq ans pour développer du contenu pour Lululémon . Pendant ce temps, Lululemon a ajouté près de 1 % dans les échanges prolongés.

Jefferies Financière — La banque a reculé de 3 % après avoir publié résultat fiscal du troisième trimestre de 22 cents par action sur un chiffre d’affaires de 1,18 milliard de dollars, en baisse par rapport à l’année dernière. Jefferies a déclaré que les bénéfices de ce trimestre avaient été affectés par une perte avant impôts dans l’ancien portefeuille de banques d’affaires de la société.

HB Fuller — L’entreprise chimique a chuté d’environ 1 % suite à un rapport financier médiocre pour le troisième trimestre. HB Fuller a déclaré 1,06 $ par action, hors éléments, sur un chiffre d’affaires de 900,6 millions de dollars, tandis que les analystes interrogés par FactSet prévoyaient 1,14 $ par action et 954 millions de dollars de chiffre d’affaires.

Portefeuille Corne de Canard — Le producteur de vins de luxe a perdu 2,8% après avoir donné des prévisions pour l’année complète pires que celles anticipées par les analystes. Duckhorn a déclaré que le bénéfice pour l’ensemble de l’année devrait se situer entre 67 cents et 69 cents par action, hors éléments. L’estimation consensuelle des analystes interrogés par FactSet était légèrement plus élevée, à 70 cents par action. La société a généré un chiffre d’affaires annuel compris entre 420 et 430 millions de dollars, soit moins que les 432,8 millions de dollars prévus par les analystes. Cependant, la société a réussi à dépasser les attentes dans ces deux domaines au cours de son quatrième trimestre fiscal.