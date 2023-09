Actions effectuant les plus gros mouvements après les heures d’ouverture : DELL, LULU, MDB

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après les heures d’ouverture.

MongoDB — Les actions du fabricant de logiciels de bases de données ont gagné 5 % lors des échanges prolongés. MongoDB a déclaré un bénéfice de 93 cents par action, hors éléments, sur un chiffre d’affaires totalisant 423,8 millions de dollars au deuxième trimestre. Cela dépasse le bénéfice par action de 46 cents et les 393 millions de dollars de revenus attendus par les analystes interrogés par Refinitiv.

Technologies Dell — Dell a bondi de 7,7 % après avoir annoncé des bénéfices pour le deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street. La société technologique a déclaré un bénéfice par action de 1,74 $, hors éléments, et un chiffre d’affaires de 22,93 milliards de dollars, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient un bénéfice par action de 1,14 $ et 20,85 milliards de dollars.

Broadcom — Les actions de la société de fabrication de semi-conducteurs ont chuté de 4 % après que la société a publié des prévisions budgétaires modérées pour le quatrième trimestre. La société de semi-conducteurs prévoyait un chiffre d’affaires de 9,27 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient 9,275 milliards de dollars.

VMware — Le titre des services cloud a légèrement baissé de 1,7 %. VMware a publié un bénéfice mitigé, s’établissant à 1,83 $ par action, hors éléments, pour un chiffre d’affaires de 3,41 milliards de dollars. Pendant ce temps, les analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient un bénéfice par action de 1,71 $ et un chiffre d’affaires de 3,46 milliards de dollars.

Lululemon Athletica — Les actions du détaillant de vêtements de sport ont gagné près de 2 % jeudi après avoir annoncé des ventes et des bénéfices supérieurs aux estimations de Wall Street. La société a déclaré un bénéfice par action de 2,68 dollars et un chiffre d’affaires de 2,21 milliards de dollars pour son deuxième trimestre fiscal, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient un bénéfice par action de 2,54 dollars et un chiffre d’affaires de 2,17 milliards de dollars. Lululemon a également déclaré qu’elle s’attend désormais à un chiffre d’affaires compris entre 9,51 et 9,57 milliards de dollars pour l’exercice.