Actions effectuant les plus gros mouvements à midi : Square, Biogen et plus

DocuSign – Les actions de la société de signature électronique ont bondi de 19% après avoir battu le haut et le bas de ses bénéfices trimestriels. DocuSign a gagné 44 cents par action sur des revenus de 469 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 28 cents par action sur un chiffre d’affaires de 438 millions de dollars, selon Refinitiv. DocuSign a également donné des prévisions de revenus pour le deuxième trimestre et l’année complète supérieures aux estimations.

Pershing Square Tontine Holdings – La société de chèques en blanc de l’investisseur milliardaire Bill Ackman se négocie environ 13% de moins après avoir confirmé qu’elle était en pourparlers pour acheter 10% d’Universal Music Group pour environ 4 milliards de dollars. Pershing a déclaré que l’accord n’entraînerait pas de fusion et qu’Universal ira de l’avant avec son projet d’être coté sur Euronext Amsterdam au troisième trimestre.

AMC Entertainment – ​​L’action meme a fortement basculé lors de la session volatile de vendredi et s’est négociée pour la dernière fois en baisse de près de 4,4%. AMC devrait terminer la semaine avec un gain au nord de 100% alors que les commerçants de détail se sont entassés dans le nom spéculatif. Le PDG Adam Aron a demandé jeudi aux actionnaires d’autoriser son entreprise à émettre jusqu’à 25 millions d’actions supplémentaires. Cela est intervenu après qu’AMC a vendu 20 millions d’actions dans le cadre de deux transactions distinctes au cours de la semaine dernière, générant environ 800 millions de dollars en espèces.

Biogen – Les actions de la société biopharmaceutique sont en hausse d’environ 5,2% alors qu’elle attend une décision de la Food and Drug Administration lundi sur son médicament contre la maladie d’Alzheimer. Si l’agence l’approuve pour commercialiser le médicament, l’action, qui se négocie à environ 288 $ vendredi à midi, pourrait grimper à 450 $ ou tomber à 200 $, selon les analystes de Wall Street.

Five Below – Les actions de Five Below ont augmenté de plus de 6% après que les résultats du premier trimestre de la société ont dépassé les estimations de Wall Street. Les ventes à magasins comparables ont également bondi de 162 % par rapport au même trimestre il y a un an. Les analystes recherchaient une augmentation de 149,4% des ventes à magasins comparables.

Nvidia – Les actions Nvidia ont gagné 3,4% et ont atteint un nouveau sommet en 52 semaines de 704,43 $ à un moment donné vendredi. Evercore ISI a réitéré Nvidia comme premier choix jeudi et a déclaré qu’il voyait les actions augmenter. « Malgré les préoccupations croissantes en matière de cryptographie et les contraintes d’approvisionnement actuelles, nous pensons que les craintes des investisseurs pour l’activité Gaming de NVDA sont largement exagérées, car nous pensons que la véritable demande de jeux reste largement sous-estimée », a déclaré Evercore dans une note.

Northrop Grumman – Les actions du sous-traitant de la défense ont augmenté de 2,9% après que Stifel a mis à niveau le stock pour acheter en attente. La société d’investissement a déclaré dans une note que le secteur de la défense semblait sous-évalué et que l’action de Northrop Grumman pourrait grimper de près de 30%.

Square – Les actions de la société de paiement ont augmenté d’environ 1,6% vendredi matin après que le PDG Jack Dorsey a annoncé sur Twitter que Square envisage de créer un portefeuille bitcoin, qui permettrait aux détenteurs et aux acheteurs de bitcoin de conserver leurs propres fonds plutôt que de les laisser dans le mains de la bourse où ils l’ont acheté. Le tease comprenait la possibilité d’intégration avec son portefeuille numérique grand public CashApp sur toute la ligne.

Lululemon Athletica – Les actions de Lululemon ont bondi de près de 3,8% après que le fabricant de vêtements de sport a annoncé des résultats financiers meilleurs que prévu au premier trimestre. La société a publié un bénéfice trimestriel ajusté de 1,16 $ par action sur un chiffre d’affaires de 1,23 milliard de dollars, dépassant les attentes des analystes de 91 cents de bénéfice par action sur un chiffre d’affaires de 1,13 milliard de dollars. Lululemon a également publié de solides prévisions pour son deuxième trimestre fiscal et a relevé des estimations pour l’année entière.

Tesla – La société de véhicules électriques a vu ses actions augmenter de 4,3% sur les rapports qu’elle cherche à construire des sièges sociaux et des salles d’exposition en Inde, et envisage d’utiliser un modèle de franchise pour les ateliers après-vente. Le rebond intervient après que Tesla a subi une baisse jeudi en raison d’une baisse des ventes en mai.

– Hannah Miao, Maggie Fitzgerald, Yun Li et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage