Actions effectuant les plus gros mouvements à midi : SQ, TFC, PEP, RIVN

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux à midi.

Skechers — L’entreprise de chaussures a gagné 1,6% après qu’UBS a réitéré sa note d’achat sur les actions. UBS a déclaré que la marque et les produits Skechers « continuent de trouver un écho auprès des clients du monde entier ».

Palantir Technologies — Les actions de Palantir Technologies ont gagné plus de 1 % après la société d’analyse de données et de logiciels gagné un contrat de 250 millions de dollars avec l’armée américaine, visant à développer les capacités d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique jusqu’en 2026.

PepsiCo — Le géant des boissons a gagné près de 2% après avoir publié mardi un bénéfice au troisième trimestre supérieur. La société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,25 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 23,45 milliards de dollars, tandis que les analystes interrogés par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv, prévoyaient un bénéfice de 2,15 dollars par action et un chiffre d’affaires de 23,39 milliards de dollars.

Entreprises solaires — Les actions des entreprises solaires ont rebondi mardi, mettant le FNB solaire Invesco (TAN) en bonne voie pour sa meilleure journée depuis le 21 mars. Bord solaire a ajouté 4,8% et Premier solaire a augmenté de 5,4%. Fonds de placement immobilier axé sur le développement durable Hannon Armstrong a avancé de 9,8 %, soutenu par Baird affirmant que le titre pourrait avoir un potentiel de hausse de 81 %.

Arts électroniques — Les actions de l’éditeur de jeux vidéo ont augmenté de 2,8 % après que Bank of America a revalorisé Electronic Arts pour acheter à partir d’un point neutre. La société d’investissement a déclaré que le changement de marque de la franchise FIFA d’EA se déroulait bien, créant un potentiel de hausse pour le titre.

Stocks de défense — L3Harris Technologies et Northrop Grumman les deux ont reculé de plus de 1% mardi. Les sociétés de défense et d’aérospatiale ont progressé lundi après le début de la guerre entre Israël et le Hamas ce week-end.

Rivien — Les actions du constructeur de véhicules électriques ont augmenté de 4,5% après qu’UBS a relevé le titre pour l’acheter depuis neutre. L’analyste Joseph Spak a déclaré qu’une récente vente massive avait ouvert un point d’entrée attrayant pour les investisseurs.

Truist Financier — Les actions ont bondi de plus de 6 %. Tard lundi, Semafor, citant des sources proches, a rapporté que Truist était en pourparlers pour vendre son activité de courtage d’assurance à la société de capital-investissement Stone Point dans le cadre d’un accord de 10 milliards de dollars.

Bloc — Les actions ont ajouté 5,2% après que Bank of America a réitéré sa note d’achat sur les actions de paiement. L’analyste Jason Kupferberg a cité la valorisation actuellement bon marché du titre et ses fondamentaux solides comme catalyseurs d’un potentiel de hausse.

Akero Thérapeutique — Les actions de la société de biotechnologie ont chuté de 62,6 % après l’efruxifermine, un médicament contre la cirrhose. échoué pour répondre à un critère principal lors de son étude de phase 2B.

Logiciel Unity — La société de logiciels de jeux vidéo a ajouté près de 1,1 %. Lundi soir, la société a annoncé que John Riccitiello prenait sa retraite en tant que PDG d’Unity et ne ferait plus partie de son conseil d’administration. Cette décision fait suite à un changement de prix controversé annoncé par Unity en septembre. James Whitehurst deviendra PDG par intérim d’Unity.

Arm Holdings — Les actions ont augmenté de 2,7 % par jour après plusieurs appels haussiers sur l’action. Deutsche Bank et JPMorgan faisaient partie des sociétés qui ont initié lundi la couverture d’Arm Holdings avec des notes d’achat. Les entreprises étaient positives quant à la croissance des revenus du secteur des semi-conducteurs.

Ameris Bancorp — Les actions d’Ameris ont augmenté de 2,3 % après que DA Davidson a revalorisé l’action pour l’acheter à partir de neutre. La société a déclaré que les niveaux de capital sont sains et semblent bien protégés contre les pertes non réalisées liées à la hausse des taux. DA Davidson a également relevé son objectif de cours de 1 $ à 44 $ par action, ce qui implique une hausse d’environ 15 % par rapport à la clôture de lundi.

— Pia Singh, Tanaya Macheel, Jesse Pound, Michelle Fox, Lisa Kailai Han et Samantha Subin de CNBC ont contribué au reportage.