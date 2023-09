Actions effectuant les plus gros mouvements à midi : SPLK, FOXA, AVGO, CSCO

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux à midi.

Systèmes Cisco , Splunk — Les actions de Cisco ont chuté de 3,9 % jeudi après que la société a annoncé l’acquisition de la société de logiciels de cybersécurité Splunk pour 157 $ par action dans le cadre d’une transaction en espèces d’une valeur d’environ 28 milliards de dollars. Le cours de l’action Splunk a bondi de 19,1 % à l’annonce de la transaction.

Accueil de la base de connaissances — Le titre des constructeurs d’habitations a glissé de 4,3 % après avoir déclaré s’attendre à une diminution de sa marge brute du logement au cours du trimestre en cours. KB Home a publié mercredi soir son rapport financier du troisième trimestre, faisant état d’un bénéfice de 1,80 $ par action sur un chiffre d’affaires de 1,59 milliard de dollars. Les analystes interrogés par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv, tablent sur un bénéfice de 1,43 $ par action et un chiffre d’affaires de 1,48 milliard de dollars.

Société Fox , Actualités Corp. — Les actions de Fox Corporation et de News Corp ont gagné respectivement 3,2% et 1,3% après l’annonce jeudi de la démission de Rupert Murdoch de son poste de président des deux sociétés.

Broadcom — Les actions de Broadcom ont baissé de près de 2,7 %. L’action fait suite à un rapport de L’information que Google mène des discussions internes sur l’abandon du fournisseur de puces d’intelligence artificielle au profit de ses propres puces développées en interne dès 2027. Un porte-parole de Google a déclaré plus tard à CNBC que la société était « engagée de manière productive » avec Broadcom et d’autres fournisseurs pour le « long terme ». « . « Notre travail pour répondre à nos besoins internes et externes en matière de Cloud bénéficie de notre collaboration avec Broadcom ; ils ont été un excellent partenaire et nous ne voyons aucun changement dans notre engagement », a déclaré le porte-parole.

Elie Lilly — Les actions ont chuté de 3,4 % après que la société a poursuivi en justice plusieurs cliniques et pharmacies à travers les États-Unis en début de semaine pour avoir prétendument vendu des versions moins chères et non autorisées de son médicament contre le diabète, Mounjaro.

Klaviyo — L’action de la société d’automatisation du marketing a clôturé jeudi en hausse d’environ 2,9 %. Les actions de Klaviyo ont ouvert mercredi à 36,75 dollars à la Bourse de New York, ce qui était supérieur au prix d’offre de la société de 30 dollars par action.

Groupe Pulte , Groupe Zillow , Dr Horton — Les actions des sociétés du secteur du logement ont chuté jeudi après que des données ont montré que les ventes de logements existants aux États-Unis avaient chuté en août, alors que l’offre restreinte faisait monter les prix. PulteGroup a baissé de 3,3 %, tandis que DR Horton et Zillow ont perdu 3,7 %.

FedEx — Les actions ont gagné 4,4% un jour après que la société a annoncé des résultats mitigés au premier trimestre. FedEx a annoncé un bénéfice ajusté de 4,55 dollars par action, supérieur aux 3,73 dollars prévus par les analystes interrogés par LSEG. Son chiffre d’affaires de 21,68 milliards de dollars a été inférieur aux attentes de 21,81 milliards de dollars.

Primordial , Netflix , Disney — Les actions des sociétés de streaming ont augmenté à mesure que les écrivains et les producteurs approchaient de la fin potentielle de la grève de la Writers Guild of America, ont déclaré mercredi à David Faber de CNBC des personnes proches des négociations. Paramount était en hausse d’environ 0,5%, tandis que Netflix a perdu 0,6% et Disney a ajouté 0,2%, reprenant les gains antérieurs.

