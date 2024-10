Actions effectuant les plus gros mouvements à midi : SOFI, CAT, SIRI, BA

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux à midi : SoFi Technologies — Les actions de la société de finances personnelles en ligne ont bondi d’environ 11,4 % après que SoFi a annoncé un accord de 2 milliards de dollars avec Fortress Investment Group pour développer son activité de plateforme de prêt. Sirius XM Holdings — Le titre du divertissement audio a bondi de 7,9 % après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé qu’il avait augmenté sa position dans la société. Berkshire a acheté environ 3,6 millions d’actions de Sirius la semaine dernière, portant son portefeuille total à plus de 108 millions d’actions, selon un dossier de titres. Actions cryptographiques – Les actions liées aux crypto-monnaies ont bondi alors que le bitcoin a gagné plus de 5 % pour atteindre 66 000 $. Mara Holdings et Coinbase ont prolongé leurs gains par rapport à la séance précédente, en hausse respectivement de 5,6 % et d’environ 11,3 %. AppLovin — Le titre de la technologie mobile a perdu plus de 1 % suite à la rétrogradation de Goldman Sachs à neutre après achat. Goldman a déclaré que le rapport risque/récompense d’AppLovin est plus équilibré après la récente surperformance du titre. Boeing — Le cours de l’action du constructeur aéronautique a chuté de plus de 1 % après avoir annoncé vendredi après-midi son intention de supprimer environ 10 % de ses effectifs, soit environ 17 000 personnes. Boeing a également annoncé avoir reporté la livraison de son gros-porteur 777X, toujours non certifié, et prévu une perte plus importante que prévu pour le troisième trimestre, alors qu’il continue de faire face à des pertes dans le contexte d’une grève des machinistes en cours. Ibotta — Les actions ont progressé de plus de 7 % après que Goldman Sachs a mis à niveau Ibotta, une plate-forme mobile qui offre des remises en argent, pour acheter à partir d’un point neutre. La banque a déclaré que la société disposait d’opportunités de croissance attrayantes, notamment grâce à ses partenariats avec Walmart et Instacart. Flutter Entertainment — Les actions de jeux d’argent en ligne ont augmenté de plus de 4 % après que Wells Fargo a rehaussé ses actions de surpondération à pondération égale, incitant les investisseurs à acheter la récente baisse. Bank of America a également rétabli la couverture de la société mère FanDuel avec une note d’achat. Caterpillar — Les actions industrielles ont chuté d’environ 2 % après que Morgan Stanley a abaissé les actions de pondération égale à sous-pondération. La société d’investissement a évoqué un déstockage potentiel à venir et un contexte risque/récompense négatif. Hims & Hers Health — Le titre a bondi de plus de 9 % après que la Food and Drug Administration des États-Unis a annoncé qu’elle autoriserait les pharmacies de préparation à vendre leurs versions du médicament amaigrissant d’Eli Lilly, Mounjaro. — Alex Harring, Brian Evans, Samantha Subin, Yun Li, Lisa Kailai Han, Pia Singh et Michelle Fox de CNBC ont contribué au reportage.