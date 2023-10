Actions effectuant les plus gros mouvements à midi : NVO, DVA, XOM, AMGN

Découvrez les entreprises qui font de grands mouvements à midi.

Novo Nordisk — Le titre du fabricant pharmaceutique danois a gagné 6,27% après avoir annoncé mardi soir qu’il interrompait l’essai clinique d’Ozempic sur le traitement des maladies rénales après qu’un comité ait déclaré qu’une analyse montrait des signes de succès. Elie Lilly qui fabrique le médicament contre le diabète Mounjaro, a augmenté de 4,48 %.

DaVita , Soins médicaux Fresenius , Baxter International — Les actions des prestataires de services de dialyse DaVita et Fresenius Medical Care ont chuté respectivement de 16,86 % et 17,57 % à la suite de l’annonce de Novo Nordisk. Baxter International, qui fabrique des produits destinés aux thérapies de dialyse chronique, a glissé de 12,27 %.

Exxon Mobil , Ressources naturelles pionnières — Les actions d’Exxon Mobil ont chuté de 3,59 % après que le plus grand producteur américain de pétrole et de gaz a accepté d’acheter son rival de schiste Pioneer Natural Resources pour 59,5 milliards de dollars dans le cadre d’une transaction entièrement en actions, soit 253 dollars par action. Les actionnaires de Pioneer recevront 2,3234 actions Exxon pour chaque action Pioneer détenue. L’accord, le plus important réalisé par Exxon depuis l’acquisition de Mobil, devrait être finalisé au premier semestre 2024. Les actions de Pioneer ont augmenté de 1,44 % suite à cette nouvelle.

Humain — Les actions ont chuté de 1,39 % après que le PDG Bruce Broussard a annoncé qu’il quitterait ses fonctions au cours du second semestre 2024. La société a nommé Jim Rechtin d’Envision Healthcare comme son successeur.

Amgen — Le titre biopharmaceutique a ajouté 4,55 % suite à une mise à niveau de Leerink pour surperformer. L’analyste David Risinger a cité l’augmentation du multiple des bénéfices et le flux d’informations en cours comme catalyseurs.

Technologies des hauts fonds — Les actions ont gagné 5,26% après avoir été rehaussées pour acheter de neutre chez Goldman Sachs. La banque d’investissement a évoqué la valorisation et le potentiel de hausse de la marge brute.

Allié Financier — Le fournisseur de prêts aux entreprises de taille moyenne a chuté de 2,12 % après le PDG Jeffrey Brown a annoncé son intention de démissionneren vigueur le 31 janvier 2024.

Alliance des bottes Walgreens — La chaîne de pharmacies a ajouté 0,98 % après que l’ancien cadre de Cigna, Tim Wentworth, a été nommé PDG à compter du 23 octobre.

Cohérent — Le titre a bondi de 5,23 % à midi. Cohérent annoncé mardi que les entreprises japonaises investiront 1 milliard de dollars dans l’activité carbure de silicium de Coherent. Mercredi, B. Riley a rehaussé ses actions pour les acheter depuis neutre, affirmant que les activités de carbure de silicium de Coherent pourraient valoir plus que l’estimation actuelle de Street.

Branchez l’alimentation — Le fabricant de batteries a grimpé de 5,31 % après avoir prévu une forte augmentation de son chiffre d’affaires pour atteindre environ 6 milliards de dollars d’ici 2027, selon un dossier réglementaire.

Logiciel interactif Take-Two — Les actions ont progressé à midi mais ont clôturé en baisse de 0,34 % après avoir été revalorisées par Raymond James pour surperformer par rapport aux performances du marché. La société a déclaré qu’elle voyait bientôt la voie à des sorties de jeux vidéo plus cohérentes et à une valorisation raisonnable basée sur la sortie de Grand Theft Auto 6 de Take-Two Interactive.

— Michael Bloom, Hakyung Kim, Yun Li et Lisa Han de CNBC ont contribué au reportage.