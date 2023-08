Actions effectuant les plus gros mouvements à midi : NVDA, AAPL, FL, DKS

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Nvidia — Le fabricant de puces a grimpé de 1,8% avant la publication de son rapport trimestriel prévu après la cloche. Les attentes sont élevées pour le fabricant de puces après ses prévisions incroyablement positives du trimestre précédent. Nvidia a été l’un des plus grands gagnants du boom de l’intelligence artificielle avec des actions en hausse de près de 220 % cette année.

Peloton — La société de fitness a perdu plus de 22 % après avoir signalé une perte plus importante que prévu pour son quatrième trimestre fiscal et une baisse du nombre de nouveaux abonnés alors qu’elle est aux prises avec le récent rappel de son vélo. Peloton a annoncé une perte de 68 cents par action, contre une perte de 38 cents par action attendue par les analystes interrogés par Refinitiv. Les revenus ont été légèrement supérieurs aux attentes.

Casier à pied — Le détaillant de produits de sport a plongé de 33 % après avoir à nouveau réduit ses perspectives pour l’année et suspendu son dividende trimestriel. Les bénéfices ont été conformes aux attentes, tandis que les revenus ont été inférieurs aux attentes.

Articles de sport de Dick — Le détaillant de sport a glissé de 2,8 %. Mardi, la société a publié des bénéfices plus faibles que prévu et a revu à la baisse ses perspectives pour l’année. Le titre vient de connaître sa pire journée de son histoire, perdant 24 % lors de la séance précédente.

Abercrombie & Fitch — Le détaillant a augmenté de 24 % pour atteindre un nouveau sommet sur 52 semaines. Abercrombie a facilement dépassé les attentes des analystes pour le trimestre précédent et a relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année.

Apellis Pharmaceutique — Les actions ont grimpé de 30 % suite à la sortie de Syfovre, un médicament utilisé pour traiter les maladies dégénératives des yeux. La société a déclaré qu’il n’y avait pas de cause directe entre un effet secondaire et une aiguille particulière utilisée pour le médicament, bien que les praticiens puissent utiliser une aiguille différente.

Nike — Les actions ont glissé de 3%, prolongeant leur plus longue séquence de défaites jamais enregistrée à 10 séances.

Pourvoiries urbaines — Le détaillant a ajouté 2,4 % après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le bénéfice s’est établi à 1,10 $ par action, contre une estimation consensuelle de 89 cents des analystes interrogés par Refinitiv. Les revenus ont également dépassé les attentes, à 1,27 milliard de dollars, contre une prévision de 1,25 milliard de dollars.

La-Z-Boy — Le fabricant de meubles a chuté de 2,3 % après que la direction a déclaré que les ventes de meubles devraient rester difficiles. Ailleurs, la société a dépassé les attentes dans les deux domaines au cours de son premier trimestre fiscal.

Charles Schwab — Les actions de la société financière ont augmenté de 2,4% alors que Charles Schwab cherchait à mettre fin à une séquence de 11 jours de défaites consécutives, dont une perte de près de 5% mardi. Charles Schwab a annoncé mardi une augmentation de la dette de plus de 2 milliards de dollars.

Netflix — Les actions ont grimpé de 5,4 % après qu’Oppenheimer a réitéré la surperformance du géant du streaming, soulignant qu’il existe un chemin vers une croissance des revenus à deux chiffres.

Brun-Forman — Les actions de la société de spiritueux ont gagné 3,2% suite à une double mise à niveau de Morgan Stanley. L’entreprise a évoqué une amélioration des marges de croissance à mesure que les prix de l’agave diminuent.

Méta — Les actions de la société technologique ont gagné 3% après que Bank of America a réitéré sa note d’achat sur le titre. La société de Wall Street a déclaré que le titre pourrait connaître « un regain d’enthousiasme quant au potentiel de hausse de 2024 ».

Avery Denison — La société d’adhésifs a grimpé de 2,2% suite à une mise à niveau pour acheter à neutre auprès d’UBS. La société a déclaré que la société pourrait voir un point d’inflexion des bénéfices à venir.

Louisiane-Pacifique — Le stock de matériaux de construction a progressé de 3,7 % suite à la mise à niveau de DA Davidson pour acheter à partir de neutre. DA Davidson a déclaré que la récente faiblesse a créé un point d’entrée intéressant pour les investisseurs.

Lieu sûr — La fiducie de placement immobilier a ajouté 1,1% après que Goldman Sachs a initié une couverture avec une note d’achat. Goldman Sachs a évoqué une augmentation des activités de restructuration à court terme et une augmentation progressive des volumes d’investissement au cours des prochains trimestres.

Technologie Marvell — Le fabricant de semi-conducteurs a ajouté 2,5% après avoir annoncé un processeur de signal numérique cohérent pour modules enfichables appelé Orion. La société a déclaré qu’il s’agissait d’une première dans l’industrie qui prendrait en charge les réseaux de transport pour les actifs des opérateurs et du cloud. Ailleurs, Susquehanna a réitéré ses perspectives positives sur le titre avant la publication de ses résultats jeudi.

Pièces d’auto avancées — Advance Auto Parts a augmenté de 1% après avoir dépassé les attentes de revenus des analystes pour son deuxième trimestre. Le détaillant automobile a déclaré un chiffre d’affaires de 2,69 milliards de dollars, supérieur à l’estimation consensuelle de 2,66 milliards de dollars, selon Refinitiv. Le bénéfice a été inférieur à 1,43 $ par action, au lieu de l’estimation consensuelle de 1,66 $ par action. Par ailleurs, le fabricant de pièces automobiles a également annoncé la nomination de Shane O’Kelly. Président et CEOà compter de septembre.

— Hakyung Kim, Samantha Subin, Yun Li, Sarah Min et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.