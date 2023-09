Actions effectuant les plus gros mouvements à midi : Kroger, DocuSign, First Solar

Les traders travaillent tandis que des écrans affichent les informations commerciales de Kroger Co. et Albertsons Companies Inc. sur le parquet de la Bourse de New York, le 14 octobre 2022.

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux à midi.

Propriétés Hudson Pacifique — La société immobilière commerciale basée en Californie a glissé de 4,2 % après avoir suspendu son dividende en actions ordinaires. Le PDG Victor Coleman a attribué cette décision aux conditions de marché plus difficiles, notamment à la grève à Hollywood.

Avid Bioservices — Les actions ont chuté de 4,7 % après que la société a publié des résultats trimestriels décevants. Avid a signalé une perte de 3 cents par action, ce qui correspond aux prévisions de StreetAccount. Le chiffre d’affaires de l’entreprise, de 37,73 millions de dollars, a été légèrement supérieur aux estimations.

Laboratoires de la planète — La société d’imagerie satellitaire a chuté de 17 % après avoir annoncé une perte plus importante que prévu pour le deuxième trimestre. Planet Labs a perdu 14 cents par action ajusté sur un chiffre d’affaires de 53,8 millions de dollars. Les analystes interrogés par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv, s’attendaient à une perte de 8 cents par action sur un chiffre d’affaires de 54,1 millions de dollars.

Kröger — Le conglomérat de supermarchés a grimpé de 3 % grâce à des bénéfices meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre. Kroger a gagné 96 cents par action ajusté, dépassant l’estimation du LSEG de 91 cents par action. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre, de 33,85 milliards de dollars, n’a toutefois pas été à la hauteur des attentes.

DocuSign — Les actions ont glissé de 2,7% malgré un bénéfice battu un jour plus tôt. DocuSign a annoncé un chiffre d’affaires ajusté de 72 cents par action et 688 millions de dollars, tandis que les analystes interrogés par LSEG prévoyaient un chiffre d’affaires ajusté de 66 cents par action et 678 millions de dollars.

Flocon de neige — Le stock de données cloud a ajouté 3,7% après que DA Davidson l’ait lancé avec une note d’achat. La société a souligné l’avantage potentiel de Snowflake dans la demande croissante d’applications d’intelligence artificielle.

Premier solaire — Les actions du fabricant de panneaux solaires ont gagné 1,4 % après que la Deutsche Bank a reclassé First Solar en position d’achat, citant la forte demande continue de l’entreprise. La société a déclaré que First Solar se trouve à un « point d’entrée attrayant ».

RH — Le magasin d’articles pour la maison a chuté de plus de 13 % après un manque à gagner au troisième trimestre. Le PDG Gary Friedman a déclaré aux actionnaires il s’attend à ce que les vents contraires macroéconomiques persistent jusqu’à la fin de l’année 2023, ce qui exercera une pression supplémentaire sur le marché de l’immobilier de luxe.

Galaad Sciences — Gilead a gagné 3% vendredi après que Bank of America a relevé le titre de neutre à l’achat et a relevé son objectif de cours, notant des catalyseurs potentiels tels que des ventes plus fortes que prévu de son traitement contre le VIH/SIDA. La société a déclaré que les actions semblaient survendues à son avis, car le titre a baissé de plus de 11 % jusqu’à présent cette année.

