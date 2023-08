Actions effectuant les plus grands mouvements en pré-commercialisation : NVDA, BA, SPLK

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux lors du pré-commercialisation.

Nvidia — Le fabricant de puces a bondi de 7 % après avoir annoncé un autre trimestre explosif qui a dépassé les estimations de Wall Street. Nvidia a également offert des prévisions optimistes, affirmant que les ventes augmenteraient de 170 % au cours de la période actuelle, alors que la demande de puces IA continue de prendre de l’ampleur. Le bénéfice ajusté s’est établi à 2,70 dollars par action, supérieur à l’estimation de 2,09 dollars attendue par les analystes interrogés par Refinitiv. Nvidia a déclaré un chiffre d’affaires de 13,51 milliards de dollars, dépassant les 11,22 milliards de dollars attendus par Wall Street.

Taïwan Semi-conducteur , DMLA , Technologie Marvell — Les actions de semi-conducteurs liées à l’intelligence artificielle et Nvidia ont augmenté en pré-commercialisation grâce à un autre rapport sur les bénéfices solides du géant des puces IA. Advanced Micro Devices, Marvell Technology et les actions cotées aux États-Unis de Taiwan Semiconductor ont augmenté respectivement de 2,3 %, 4,2 % et 3,1 %. Broadcom et Super micro-ordinateur a ajouté 3,4% et 8,5%, respectivement.

Boeing — L’action a perdu environ 2% avant la cloche après la révélation d’un nouveau défaut de fabrication impliquant un fournisseur Spirit AeroSystems cela retardera les livraisons du 737 Max. La société a déclaré que des trous de fixation avaient été mal percés sur certaines cloisons à pression arrière du modèle. Spirit AeroSystems a perdu plus de 6 %.

Splunk — Le titre a gagné 13,6 % après que Splunk ait annoncé un bénéfice supérieur. Le fournisseur de services cloud a gagné 71 cents par action, après ajustements, sur un chiffre d’affaires de 910,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre. Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à ce que Splunk gagne 46 cents par action et 889,3 millions de dollars de revenus. La société a également relevé ses prévisions.

Flocon de neige — Les actions de la société cloud ont bondi de 3,5% à la suite de son rapport sur les résultats. Snowflake a affiché un bénéfice ajusté par action de 22 cents sur un chiffre d’affaires de 674 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient estimé le bénéfice par action à 10 cents sur un chiffre d’affaires de 662 millions de dollars.

Arbre à dollar — Les actions du détaillant discount ont chuté de plus de 6 % dans les échanges avant commercialisation après que les prévisions de bénéfices de Dollar Tree pour le troisième trimestre se soient révélées bien inférieures aux attentes. La société a déclaré qu’elle s’attendait à un bénéfice par action compris entre 94 cents et 1,04 $ pour le trimestre en cours, alors que les analystes tablaient sur 1,27 $ par action, selon Refinitiv. Les résultats de Dollar Tree au deuxième trimestre ont dépassé les estimations en termes de lignes supérieures et inférieures.

Deviner — Les actions ont bondi de plus de 16 % après la une entreprise de vêtements a rapporté mercredi bénéfice ajusté de 72 cents par action sur un chiffre d’affaires de 664,5 millions de dollars au deuxième trimestre. Le PDG Carlos Alberini a déclaré : « Nos activités internationales ont continué à afficher de solides performances avec une croissance robuste des revenus », et a cité une « forte marge brute » et une « gestion efficace des coûts » au cours du trimestre.

Bureau automatique — Les actions ont augmenté de plus de 6 % après que l’éditeur de logiciels a publié des résultats trimestriels et des prévisions pour le troisième trimestre meilleurs que prévu. AutoDesk a annoncé un bénéfice ajusté de 1,91 $ par action sur un chiffre d’affaires de 1,35 milliard de dollars. Cela dépasse le BPA de 1,73 $ sur un chiffre d’affaires de 1,32 milliard de dollars attendu par les analystes interrogés par Refinitiv.

Petco Santé et bien-être — Le détaillant de produits de soins pour animaux de compagnie a chuté de plus de 10 % après avoir publié ses résultats du deuxième trimestre avant la cloche. Le bénéfice ajusté par action de 6 cents était conforme aux attentes et les revenus légèrement supérieurs, selon StreetAccount. Cependant, les prévisions de Petco pour l’ensemble de l’année concernant le BPA ajusté et le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement n’ont pas répondu aux estimations consensuelles.

— Hakyung Kim, Pia Singh, Sarah Min, Michelle Fox et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage