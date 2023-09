Actions effectuant les plus grands mouvements dans les échanges avant commercialisation : AZN, PARA, NKE, plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux avant la cloche.

AstraZeneca — Les actions ont augmenté de 1,4% après que Jefferies a revalorisé l’action pour l’acheter en attente. Cette mise à niveau intervient après qu’une de ses thérapies contre le cancer du sein, en développement conjoint avec Daiichi Sankyo, ait donné des résultats positifs lors d’un essai avancé vendredi.

Pourvoiries urbaines , Casier à pied — Les actions d’Urban Outfitters ont chuté de 4 %, tandis que Foot Locker a glissé de 2,9 % avant la cloche après que Jefferies a dégradé les actions pour les empêcher d’acheter. Jefferies a déclaré que les entreprises pourraient être affectées par la baisse des dépenses de consommation.

Dow — Les actions de la société pétrochimique ont augmenté de 1,6% lundi lors des échanges avant commercialisation. JPMorgan a relevé le titre de neutre à surpondéré, citant le potentiel de hausse lié à la hausse des prix du pétrole.

Nike — Le détaillant de produits de sport a glissé de 1,6 % après une dégradation de Jefferies pour ne plus acheter. La société a cité des pressions globales et des vents contraires macroéconomiques en Chine.

Technologies portes ouvertes — Les actions de la société immobilière ont chuté de plus de 6 % après que Citi a réduit son objectif de cours sur Opendoor de 3,90 $ à 2,70 $ par action. Citi a cité le faible nombre de maisons préexistantes sur le marché comme une raison de s’inquiéter d’Opendoor. Étant donné que l’action se négocie à moins de 3 dollars par action, de petits mouvements en termes nominaux peuvent apparaître comme des changements importants en pourcentage.

Actions chinoises du commerce électronique – actions négociées aux États-Unis JD.com et Titres en portefeuille PDD a perdu respectivement 3,1% et 2,3%, alors que le sentiment à l’égard de l’économie chinoise s’est détérioré. Un haut responsable de la banque centrale a déclaré que le pays disposait d’une marge limitée pour un nouvel assouplissement monétaire, appelant à des réformes structurelles de l’économie.

Actions des médias — Les sociétés de médias ont vu leurs actions augmenter après que les écrivains et les studios aient conclu un accord de travail préliminaire. Primordial et Découverte Warner Bros chacun a augmenté d’environ 2%. Actions de Amazone et Disney a également augmenté, respectivement de 0,8 % et 0,6 %, à l’annonce de l’actualité.

HP — Les actions de la société informatique ont chuté d’environ 3 % après Berkshire Hathaway vendu 4,8 millions d’actions, soit environ 130 millions de dollars, de HP.

Air scellé — La société d’emballage alimentaire a bondi de 2,7 % après que Citi a revalorisé ses actions pour les acheter à partir de positions neutres. L’analyste Anthony Pettinari a cité une valorisation actualisée par rapport aux moyennes historiques et le potentiel d’actions de transformation significatives du portefeuille.

Nio — Les actions négociées aux États-Unis du constructeur chinois de véhicules électriques ont chuté de près de 6 %. nouvelles que l’entreprise envisage de lever 3 milliards de dollars auprès d’investisseurs.

— Alex Harring et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.