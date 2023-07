Actions effectuant les mouvements les plus importants du pré-marché : TSLA, AAPL, AZN

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce avant commercialisation.

Tesla – Les actions de Tesla ont bondi de près de 7 % après que la société de véhicules électriques a publié des chiffres de livraison et de production au deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street. Les livraisons ont augmenté de 83 % d’une année sur l’autre.

Stocks de véhicules électriques – Les stocks de véhicules électriques ont largement augmenté après que Tesla a enregistré des chiffres de production et de livraison plus élevés que prévu pour le deuxième trimestre. Rivien a ajouté 3,2 %, tandis que Fisker et Lucide gagné plus de 2 % chacun.

Xpeng – Les actions cotées aux États-Unis de la société chinoise de véhicules électriques ont bondi d’environ 7% après avoir dépassé ses prévisions de livraison et enregistré une augmentation de 27% d’un trimestre à l’autre après plus d’un an de baisse. Autres actions de véhicules électriques basées en Chine Nio , Li Auto ont augmenté de plus de 4 % chacun grâce à de solides chiffres de livraison.

Pomme – L’action du fabricant d’iPhone a chuté de 0,4 % à la suite d’un rapport selon lequel Apple prévoit de réduire la production de casques Vision Pro. Les actions Apple ont clôturé au-dessus d’une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars vendredi.

AstraZeneca – Les actions du fabricant de médicaments ont chuté de 5,7% dans les échanges avant commercialisation après l’annonce par AstraZeneca de présultats préliminaires pour un essai de phase trois d’un traitement contre le cancer du poumon. Bien que le médicament se compare bien à un concurrent sur un point final, les données de survie globale n’étaient « pas matures » et indiquaient que les résultats n’étaient pas statistiquement significatifs, a déclaré AstraZeneca dans un communiqué de presse. Le procès se poursuivra, selon la société.

United Airlines — L’action des compagnies aériennes s’est échangée légèrement plus haut avant la cloche, même après que le transporteur ait mis à nu le poids des retards de vol survenus dans tout le pays pendant le week-end férié.

Actions Internet chinoises – Les actions des actions technologiques basées en Chine ont gagné avant la cloche, levant le KraneShares CSO China Internet ETF . Alibaba , Pinduoduo et JD.com les actions ont gagné respectivement 1,9 %, 3,2 % et 3,1 %. Les gains sont survenus alors que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, prévoyait de rencontrer de hauts responsables chinois à Pékin plus tard cette semaine.

Actions énergétiques – Les actions énergétiques ont progressé dans les échanges avant commercialisation, stimulées par une hausse des prix du pétrole après que les principaux exportateurs ont réduit l’offre en août. Halliburton et ConocoPhillips ajouté environ 1 % chacun. Chevron , Devon Énergie et Pétrole occidental également déplacé plus haut.

