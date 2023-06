Actions effectuant les mouvements les plus importants après les heures: LULU, MDB, FIVE

Découvrez les entreprises qui font les gros titres après la cloche.

Lululemon – L’action de Lululemon a bondi de 12 % après que le détaillant de vêtements d’athlétisme a publié des bénéfices au premier trimestre fiscal meilleurs que prévu et a relevé ses prévisions pour l’année entière. La société a également enregistré une croissance des ventes de 24% par rapport à la période de l’année précédente.

actualités liées à l’investissement

MongoDB — Les actions de MongoDB ont bondi de 19 %. La plate-forme de développement de données a publié guidage d’éruption. MongoDB prévoit que les revenus du deuxième trimestre se situeront entre 388 millions de dollars et 392 millions de dollars, par rapport aux prévisions des analystes de 362 millions de dollars, par Refinitiv. MongoDB a battu les résultats supérieurs et inférieurs dans son dernier rapport trimestriel.

Cinq ci-dessous – Les actions de la chaîne de magasins discount ont bondi de 6% dans le commerce prolongé. Five Below a affiché un bénéfice de 67 cents par action, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv ont estimé un bénéfice de 63 cents par action. Cependant, Five Below a enregistré des revenus de 726 millions de dollars, contre une prévision de Wall Street de 728 millions de dollars. Les prévisions du deuxième trimestre ont également été en deçà des attentes des analystes.

Broadcom — Le stock de puces a chuté de près de 1 % en négociation prolongée. Broadcom a fait état d’un rythme supérieur et inférieur pour ses prévisions de revenus pour le deuxième trimestre et le troisième trimestre fiscal, légèrement en avance sur les attentes de Wall Street. Le stock avait augmenté de 41% avant le rapport.

Téléavertisseur — Les actions de la société de gestion des opérations numériques ont chuté de plus de 11 % après la cloche. PagerDuty a annoncé un bénéfice ajusté par action supérieur aux estimations de Wall Street, mais a publié des prévisions de revenus plus faibles que prévu.

Asana — Les actions de l’opérateur de plateforme de gestion du travail ont gagné 2 % après la commercialisation. Asana a signalé une perte et des revenus inférieurs aux attentes qui ont dépassé les attentes des analystes au premier trimestre, selon FactSet.

Samsara – L’action de Samsara a bondi de 13% dans les échanges prolongés après que la société Internet des objets a annoncé une perte au premier trimestre inférieure aux attentes, selon FactSet. Les revenus ont également dépassé les estimations de Wall Street, tandis que les prévisions de ventes pour l’ensemble de l’année ont été élargies.

Borne de recharge – Les actions ChargePoint ont chuté de plus de 4% dans les échanges prolongés. Le titre de recharge de véhicules électriques a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices, mais a partagé des prévisions légères pour le trimestre en cours qui étaient inférieures aux estimations du consensus.

SentinelleUn – Les actions de SentinelOne ont cratéré de 34% après la cloche alors que la société de cybersécurité a réduit ses prévisions de revenus et n’a pas atteint les attentes de revenus de Wall Street au cours de la période la plus récente.

– Darla Mercado de CNBC a contribué au reportage.