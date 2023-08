Actions effectuant les mouvements les plus importants après les heures: AAPL, AMZN, ABNB, COIN

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après les heures de bureau.

Amazone — Le géant du commerce électronique a bondi de plus de 7 % dans les échanges prolongés après avoir publié de solides résultats au deuxième trimestre et publié des prévisions de revenus optimistes pour la période en cours. Amazon a annoncé un bénéfice de 65 cents par action, devant les 35 cents attendus par les analystes, selon Refinitiv. Les revenus ont augmenté de 11 % au cours de la période et se sont établis à 134,4 milliards de dollars, en avance sur les 131,5 milliards de dollars attendus.

Pomme — Le grand titre technologique a chuté de 1 % alors que les traders ont analysé le dernier rapport financier de l’entreprise. Le bénéfice par action pour le troisième trimestre fiscal s’est établi à 1,26 $, supérieur aux 1,19 $ attendus par les analystes interrogés par Refinitiv. Les revenus ont également été plus élevés que prévu, mais ont diminué d’environ 1 % d’une année sur l’autre.

Réserver des avoirs — Les actions de la société de voyages en ligne ont progressé de 9 % dans les échanges prolongés. Pour son deuxième trimestre, Booking Holdings a annoncé un bénéfice ajusté de 37,62 dollars par action sur des revenus de 5,46 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv ont appelé à un bénéfice de 28,90 dollars par action sur des revenus de 5,17 milliards de dollars.

Fortinet – Les actions du stock de cybersécurité ont chuté de 17% après un rapport et des perspectives mitigés au deuxième trimestre. Fortinet a affiché un bénéfice par action ajusté de 38 cents sur un chiffre d’affaires de 1,29 milliard de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 34 cents par action sur 1,3 milliard de dollars. Les prévisions pour le trimestre en cours étaient également mitigées, avec des bénéfices prévus conformes aux attentes et des revenus plus faibles que prévu par Wall Street.

DraftKings — Les actions de la société de jeu numérique ont bondi de 10 % après que DraftKings ait dépassé les estimations des analystes au deuxième trimestre. DraftKings a enregistré une perte de 17 cents par action sur des revenus de 875 millions de dollars. Les analystes ont appelé à une perte de 25 cents par action et à 764 millions de dollars de revenus, par Refinitiv.

Airbnb — Les actions ont chuté de 1 % après que la société a publié ses résultats du deuxième trimestre. Airbnb a affiché un bénéfice par action de 98 cents sur un chiffre d’affaires de 2,48 milliards de dollars. Les analystes avaient prévu 78 cents de bénéfice par action sur 2,42 milliards de dollars de revenus, selon Refinitiv. Cependant, les réservations de nuits et d’expériences de l’entreprise ont manqué les attentes.

Coinbase — La plateforme de crypto trading a bondi de 1 % après avoir publié ses résultats au deuxième trimestre. Coinbase a enregistré une perte plus faible que prévu de 42 cents par action, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv ont estimé une perte de 77 cents par action. Les revenus ont également dépassé les attentes, s’élevant à 708 millions de dollars, contre 633 millions de dollars prévus par les analystes.

Boîte de dépôt — La plateforme de collaboration en ligne a progressé de 3 % grâce à de solides résultats au deuxième trimestre. Dropbox a rapporté 51 cents de bénéfice ajusté par action, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv anticipaient 46 cents. Les revenus se sont élevés à 623 millions de dollars, en avance sur les 614 millions de dollars prévus.

Redfin – Redfin a chuté de 10% après avoir publié des prévisions de revenus du troisième trimestre plus faibles que prévu. La société prévoit des revenus pour le troisième trimestre entre 265 et 279 millions de dollars, inférieurs aux 288 millions de dollars attendus par les analystes interrogés par Refinitiv. Pendant ce temps, la société immobilière a enregistré un chiffre d’affaires de 276 millions de dollars au deuxième trimestre, ce qui est conforme aux estimations. Redfin a annoncé une perte plus faible que prévu de 25 cents par action, meilleure que la perte attendue de 32 cents par action.

Corsair Gaming — Le titre de jeu a glissé de 1 % malgré l’affichage de solides bénéfices et la réitération de ses perspectives pour l’année entière. Pour le deuxième trimestre, le bénéfice par action est conforme à l’estimation consensuelle de FactSet de 9 cents. Les revenus ont dépassé les attentes à 325,4 millions de dollars contre une prévision de 322,8 millions de dollars.

Sprout social — Le stock de médias numériques a chuté de 11 % après que l’entreprise a annoncé son acquisition de Tagger Media, une plateforme d’intelligence sociale et de marketing d’influence.

Carré – Les actions de la société de technologie de paiement ont chuté de plus de 4% dans les échanges après les heures normales de travail, même après que la société a annoncé des bénéfices et des revenus au deuxième trimestre supérieurs aux attentes. Square a déclaré un bénéfice de 39 cents par action, contre 36 cents estimés par les analystes par Refinitiv. Les revenus de 5,53 milliards de dollars ont également dépassé les attentes de 5,10 milliards de dollars.

– Darla Mercado de CNBC, Hakyung Kim, Sarah Min, Samantha Subin et Yun Li ont contribué au reportage.