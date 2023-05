Actions effectuant les mouvements les plus importants à midi : TSLA, WAL, TGT

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Tesla — Les actions ont augmenté de 3,9 % à la suite de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société la veille. Le PDG Elon Musk a annoncé que la société livrerait ses premiers Cybertrucks plus tard cette année. Musk a déclaré que bien qu’il s’attende à un ralentissement économique pour les 12 prochains mois, Tesla est bien positionné à long terme.

actualités liées à l’investissement

Alliance occidentale – Western Alliance a bondi de 15% après que la banque régionale a déclaré que la croissance des dépôts jusqu’à présent ce trimestre avait dépassé 2 milliards de dollars au 12 mai. Les autres actions des banques régionales ont augmenté, avec Zions Bancorporation dernière hausse de 12 %. Le FNB SPDR S&P Services bancaires régionaux ajouté 7,3 %.

Cible — Les actions du détaillant à grande surface ont augmenté de plus de 2 % après que la société ait dépassé les prévisions de bénéfices de Wall Street pour son premier trimestre fiscal. Les revenus de Target, cependant, ont à peine augmenté d’une année sur l’autre, et ses acheteurs ont acheté plus de produits de première nécessité. Target a également déclaré qu’il s’attend à ce que les ventes restent atones au cours du trimestre en cours et qu’il anticipe une baisse à un chiffre des ventes comparables.

Sociétés TJX — Les actions ont légèrement baissé mercredi. Le détaillant a fait état d’un bénéfice battu avant l’ouverture du marché, avec un bénéfice par action de 76 cents, contre 71 cents attendus des analystes interrogés par Refinitiv. Il a également dépassé les attentes pour les ventes comparables du premier trimestre, par StreetAccount, mais ses revenus ont manqué les estimations.

Wynn Resorts — L’opérateur d’hôtels et de casinos a augmenté de 7 % après que Barclays a revalorisé son action. La société a déclaré que Wynn avait plus à gagner de la reprise post-pandémique de ses propriétés à Macao et que ses activités à Las Vegas pouvaient continuer à bien se porter malgré la détérioration des conditions macroéconomiques.

EVGo – Le fournisseur de bornes de recharge pour véhicules électriques a chuté de près de 16 % à la mi-journée à l’annonce d’une offre publique de 125 millions de dollars d’actions de catégorie A. Plus tôt mardi, Stifel a lancé la couverture d’EVGo avec une cote d’achat.

Kyndryl Holdings – Les actions du spin-off d’IBM ont chuté de 9,7% sur des conseils légers. Kyndryl a également partagé une perte de 3,24 $ par action pour son quatrième trimestre fiscal. C’est plus que la perte de 1,02 $ par action subie au cours de la période de l’année précédente.

Technologies Keysight – Les actions ont bondi de plus de 7% après que Keysight Technologies a dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le deuxième trimestre fiscal. La société a également publié des prévisions de bénéfices pour la période en cours qui ont dépassé les estimations.

Doximité — La société de logiciels médicaux a perdu 4,8 % après avoir offert de faibles prévisions pour le trimestre en cours. La société a déclaré s’attendre à un chiffre d’affaires compris entre 106,5 et 107,5 millions de dollars et entre 39 et 40 millions de dollars d’EBITDA ajusté pour le premier trimestre fiscal. Ces deux estimations étaient inférieures aux attentes, les analystes interrogés par StreetAccount prévoyant des revenus de 11,8 millions de dollars et un BAIIA ajusté de 45,4 millions de dollars. Cela a éclipsé les bénéfices de la société au quatrième trimestre, qui étaient meilleurs que prévu.

