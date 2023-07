Actions effectuant les mouvements les plus importants à midi : SSTK, NWL, Z

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Shutterstock – Les actions du fournisseur d’images, de vidéos et de musique ont bondi de 10% après que Shutterstock a annoncé un partenariat élargi de six ans avec OpenAI, le créateur de ChatGPT.

Marques Newell – Les actions de la société de biens de consommation ont bondi de plus de 10 % après que Canaccord a lancé sa couverture avec une cote d’achat. La société de Wall Street a déclaré que des jours meilleurs étaient à venir avec une nouvelle direction à la barre, et elle s’attend également à une croissance modeste du chiffre d’affaires, à une amélioration de la rentabilité et des flux de trésorerie et à une réduction de l’endettement de l’entreprise.

Zillow – Zillow a bondi de près de 11% après que Piper Sandler a relevé le stock immobilier à une cote de surpondération, affirmant que de nouvelles initiatives et une amélioration du marché du logement pourraient aider à augmenter les actions de plus de 30%.

Force de vente – Les actions ont gagné plus de 2% après que la société de logiciels a annoncé qu’elle augmenterait les prix de ses offres basées sur le cloud à partir d’août.

WD-40 – Les actions de WD-40 ont bondi de plus de 15 % grâce aux solides résultats du troisième trimestre fiscal. La société a déclaré que les ventes nettes totales avaient augmenté de 15% par rapport à il y a un an et a publié des prévisions meilleures que prévu.

3M – 3M a ajouté 3,5% grâce à une mise à niveau pour éviter la sous-performance de Bank of America. La société a déclaré que les règlements de litiges, la restructuration et la scission prévue pour le secteur des soins de santé pourraient tous aider le titre à aller de l’avant.

Amazone – Le titre a augmenté d’environ 1% alors que le géant du commerce électronique a lancé ses soldes d’été Prime Day de deux jours. Wells Fargo a également nommé Amazon parmi les meilleurs choix, citant de meilleures attentes pour Amazon Web Services, la croissance des revenus de Prime Day et un risque-récompense positif avant les bénéfices.

Jet Blue Airways – L’action de la compagnie aérienne a perdu près de 2 % après qu’Evercore ISI a rétrogradé ses actions à une sous-pondération, invoquant des problèmes de valorisation et de récents catalyseurs négatifs, notamment une décision de mettre fin à son alliance avec American Airlines dans le nord-est.

Xpeng – Les actions cotées aux États-Unis de Xpeng ont augmenté de 3 % après que Goldman Sachs a lancé la couverture de la société chinoise de véhicules électriques avec une cote d’achat, citant un modèle « convaincant » qui favorise l’expansion des revenus et des marges. Goldman s’attend également à ce que Xpeng bénéficie de la baisse continue des prix des batteries.

JPMorgan Chase – L’action bancaire a gagné 1,3% après que Jefferies a relevé les actions à un achat à partir d’une note de maintien, citant des perspectives de bénéfices stables et un potentiel de rendement des actions « le meilleur de sa catégorie ».

Novo Nordisk – Novo Nordisk, qui fabrique le médicament amaigrissant Wegovy, a perdu environ 3% après qu’une étude menée par un responsable des prestations pharmaceutiques pour Reuters a montré que la plupart des patients arrêtent d’utiliser des médicaments amaigrissants en un an.

Scotts Miracle-Gro – Les actions de Scotts Miracle-Gro ont gagné 7 % après que Truist a mis à niveau l’action pour acheter en attente. La banque a déclaré que le fabricant de produits de consommation pour pelouse et jardin devrait revenir à une surperformance de contre-saison, avec un risque d’endettement moindre.

Générac – Les actions de Generac ont augmenté de 4,5 % alors qu’Argus Research a amélioré le fabricant de générateurs à une cote d’achat, citant les récentes initiatives de réduction des coûts et une meilleure croissance que prévu dans le segment commercial et industriel de l’entreprise.

Banque américaine – Les actions ont gagné plus de 3% après que Bank of America les a mises à niveau pour acheter à partir du neutre, affirmant que les bénéfices et une solide exécution devraient favoriser la surperformance.

Iovance Biotherapeutics — Les actions ont chuté de plus de 11 % après la société de biotechnologie a annoncé le prix de son offre publique souscrite de 150 millions de dollars en actions ordinaires.

