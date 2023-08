Actions effectuant les mouvements les plus importants à midi : RBLX, PENN, UPST

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Roblox – Les actions ont chuté de 20% après que la plate-forme de jeux en ligne soit tombée en deçà des estimations du deuxième trimestre. Roblox a annoncé une perte de 46 cents par action, contre la perte de 45 cents attendue par les analystes interrogés par Refinitiv. Les revenus se sont élevés à 781 millions de dollars, en deçà des 785 millions de dollars prévus.

Penn Divertissement , DraftKings – Les actions de la société de paris sportifs Penn Entertainment ont bondi de 7% un jour après que la société a annoncé son partenariat avec ESPN, propriété de Disney, pour renommer et relancer son paris sportifs sous le nom d’ESPN Bet dans le cadre d’un accord de 10 ans. C’est la première fois que la marque ESPN sera sur une plateforme de paris sportifs. Le rival de Penn, DraftKings, a vu ses actions chuter de 9% après la nouvelle.

Parvenu — Les actions ont plongé de plus de 32 % sur des prévisions décevantes. Upstart, une plateforme de prêt à la consommation, a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’EBITDA ajusté et les revenus du troisième trimestre s’élèvent respectivement à environ 5 millions de dollars et 140 millions de dollars. Les analystes ont estimé 155 millions de dollars de revenus et 9,6 millions de dollars d’EBITDA ajusté, par StreetAccount. Malgré le mouvement des actions, la société a annoncé des résultats du deuxième trimestre qui ont dépassé les estimations, y compris un bénéfice ajusté surprise de 6 cents par action,

Lyft — Les actions de la société de covoiturage ont chuté d’environ 8 % après l’annonce de ses résultats du deuxième trimestre après la cloche de mardi. Lyft a enregistré un chiffre d’affaires de 1,02 milliard de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes, selon Refinitiv. La société a affiché un bénéfice ajusté de 16 cents par action, dépassant les estimations d’une perte de 1 cent par action. Cependant, les revenus de l’entreprise par utilisateur actif ont diminué suite aux efforts de l’entreprise pour réduire les tarifs des trajets afin de concurrencer Uber.

Rivien – Les actions du constructeur de véhicules électriques ont chuté de plus de 8% un jour après avoir annoncé une perte plus faible que prévu. Rivian a enregistré une perte ajustée par action de 1,08 $ au deuxième trimestre, tandis que Street anticipait une perte de 1,41 $ par action, par Refinitiv. Les analystes ont toutefois noté que des vents contraires subsistaient pour l’entreprise, ce qui pourrait indiquer un « long chemin vers la rentabilité », notamment une concurrence plus vive et un épuisement des flux de trésorerie disponibles.

Carvana — Le stock du détaillant automobile en ligne a chuté de plus de 3 %. Carvana a partagé des prévisions meilleures que prévu pour le troisième trimestre, affirmant qu’elle s’attend à un EBITDA supérieur à 75 millions de dollars. Les analystes interrogés par FactSet ont appelé à un EBITDA d’un peu plus de 46 millions de dollars.

Twilio – Twilio a ajouté 2,5% par jour après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices du deuxième trimestre. La société a déclaré un bénéfice, hors éléments, de 54 cents par action sur 1,04 milliard de dollars de revenus. Cela a précédé le BPA de 30 cents et les revenus de 986 millions de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv.

Fonds Celsius — Celsius Holdings a grimpé de 21 % après que la société de boissons connue pour sa gamme de boissons énergisantes ait dépassé les attentes des analystes au deuxième trimestre. Tard mardi, la société a enregistré un bénéfice de 52 cents par action, dépassant l’estimation de 28 cents par action des analystes interrogés par Refinitiv. Les revenus ont atteint 326 millions de dollars, bien mieux que les 276 millions de dollars prévus.

Griller — Le stock de logiciels de gestion de restaurant a gagné 15 %. Mardi, Toast a annoncé un chiffre d’affaires de 978 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 942 millions de dollars, selon Refinitiv. La société a également publié des prévisions optimistes pour le troisième trimestre et l’année complète.

Super micro-ordinateur — L’entreprise de technologie de l’information et bénéficiaire du dernier engouement pour l’intelligence artificielle a cratéré plus de 23 %. Mardi, Super Micro Computer a annoncé un bénéfice ajusté de 3,51 dollars par action sur des revenus de 2,18 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv anticipaient un bénéfice de 2,96 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 2,08 milliards de dollars. La société a également proposé des conseils avec un point médian légèrement supérieur aux attentes.

Bourdon — La plateforme de rencontre Bumble a glissé de 7 %. Mardi, la société a annoncé de faibles attentes en matière d’EBITDA ajusté pour le trimestre en cours par rapport à une estimation consensuelle compilée par FactSet. La société prévoit un BAIIA ajusté de 71 millions de dollars à 73 millions de dollars, contre des estimations de 74,8 millions de dollars.

Akamai Technologies — Les actions d’Akamai Technologies ont bondi de 9 %. Le fournisseur de logiciels a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La société a déclaré un bénéfice de 1,49 $ par action, hors éléments, sur des revenus de 935,7 millions de dollars, devant les 1,41 $ par action et 930,4 millions de dollars prévus par les analystes, par FactSet.

Axon Entreprise – Les actions du fabricant de Taser ont bondi de 14% sur de solides résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes de Wall Street. Mardi, Axon Enterprise a publié un bénéfice ajusté de 1,11 $ par action sur des revenus totalisant 374,6 millions de dollars. Les analystes prévoyaient un BPA de 62 cents par action et un chiffre d’affaires de 350,5 millions de dollars, par FactSet. La société a également renforcé ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

IAC — Les actions des sociétés de médias et d’Internet ont chuté de 13 % en raison de résultats trimestriels décevants. Mardi, IAC a enregistré une perte plus importante que prévu de 1,07 $ par action, devant la perte de 82 cents attendue par les analystes, selon Refinitiv. Les revenus se sont élevés à 1,11 milliard de dollars, légèrement en deçà des 1,12 milliard de dollars attendus.

Marqueta – Les actions de la société de plate-forme de paiement ont bondi d’environ 15% un jour après que Marqeta a annoncé qu’elle avait conclu un accord pour continuer à desservir CashApp de Block jusqu’en juin 2027. La société a également annoncé un deuxième trimestre mitigé. Marqeta a perdu 11 cents par action sur 231 millions de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à une perte de 9 cents par action sur 219 millions de dollars de revenus.

