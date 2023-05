Actions effectuant les mouvements les plus importants à midi : NVDA, TSLA, COIN

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Nvidia – Les actions du fabricant de puces et bénéficiaire de l’intelligence artificielle ont bondi de près de 6%, s’appuyant sur ses gains récents après un trimestre explosif. Ces décisions ont poussé la valeur marchande de Nvidia au-dessus de 1 000 milliards de dollars. D’autres fabricants de puces ayant des liens avec l’IA ont également gagné, avec Broadcom durer plus de 5 %.

actualités liées à l’investissement

Tesla – Les actions ont gagné 6% à la suite d’un rapport de Reuters selon lequel un jet privé utilisé par le PDG Elon Musk est arrivé en Chine, sa première visite en trois ans. Musk devrait rencontrer de hauts responsables chinois et visiter l’usine de Tesla à Shanghai, a indiqué Reuters.

Gué – Les actions du constructeur automobile hérité ont gagné 4,7% après que Jefferies a mis à niveau le constructeur de camionnettes F-150 en un achat en attente, citant une confiance accrue dans le plan et la direction de Ford après un événement pour investisseurs.

Coinbase – Les actions de l’activité de services de cryptographie ont augmenté de plus de 5% suite à une mise à niveau d’Atlantic Equities, qui a qualifié la société de « meilleure expression de la cryptographie ». L’analyste a maintenu son objectif de cours sur l’action, laissant entendre qu’elle pourrait rebondir de 23 % par rapport à la clôture de vendredi.

Paramount Global – La société mère de CBS TV a augmenté de plus de 2%, prolongeant un gain de près de 6% par rapport à vendredi. Wolfe Research a amélioré le stock de médias pour passer de la sous-performance à ses pairs mardi après les nouvelles de la semaine dernière, l’actionnaire majoritaire de Paramount, National Amusements, a annoncé un investissement en actions privilégiées de 125 millions de dollars de BDT Capital Partners. Wolfe a déclaré que les chances que Paramount vende des actifs augmentent alors que le titre est déprimé et que le positionnement est court.

Borne de recharge — Les actions ont augmenté de près de 11 %. Bank of America a mis à niveau le stock de bornes de recharge pour véhicules électriques à acheter, le qualifiant de meilleur jeu de sa catégorie dans le paysage des véhicules électriques.

Devon Énergie , Diamondback , Chevron , ExxonMobil – Les actions énergétiques étaient sous pression mardi alors que les prix du pétrole et du gaz naturel chutaient. Les actions de Devon Energy ont chuté de 3,5 %, tandis que Diamondback Energy a chuté de plus de 2 %. Les géants pétroliers Chevron et Exxon étaient chacun en baisse d’environ 1,5 %.

C3.ai – Les actions de C3.ai ont grimpé de 18% mardi alors que les entreprises axées sur l’IA ont pris un coup de pouce. D’autres entreprises connectées à l’IA ont gagné, avec UiPath dernier en hausse de près de 6 %. C3.ai publie ses résultats mercredi.

Iovance Biotherapeutics – Les actions d’Iovance Biotherapeutics ont bondi de plus de 11% après la Food and Drug Administration des États-Unis accepté sa licence demande de traitement avancé contre le cancer de la peau.

– Tanaya Macheel, Yun Li, Michelle Fox, Alexander Harring et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.