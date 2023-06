Actions effectuant les mouvements les plus importants à midi : LULU, S, MDB

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Lululemon — La société de vêtements de sport a progressé de 12 % grâce à de solides résultats financiers au premier trimestre. L’entreprise a affiché un chiffre d’affaires et un résultat supérieurs et une augmentation de 24 % de ses ventes d’une année sur l’autre. Lululemon a également relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Fournisseurs de téléphonie sans fil, Amazone — Les actions des fournisseurs de services de téléphonie sans fil ont connu des difficultés après un rapport de Nouvelles Bloomberg qu’Amazon envisage d’offrir un service sans fil aux membres Prime. Amazon a déclaré plus tard dans un communiqué qu’il ne prévoyait pas d’ajouter le sans fil « pour le moment ». Actions de AT&T et Verizon ont chuté de plus de 3 % chacun, tandis que T Mobile perdu 7,2 %. Amazon a progressé de 1,8 %, tandis que Dish Network sauté de 19 %.

MongoDB – Les actions du développeur de données ont grimpé de 27% après que la société ait prévu de solides bénéfices au premier trimestre et ait renforcé ses prévisions pour l’année entière. MongoDB a également dépassé les estimations de Wall Street pour le dernier trimestre, avec un bénéfice ajusté de 56 cents par action, soit près de trois fois l’estimation consensuelle de Refinitiv de 19 cents par action.

SentinelleUn — Le stock de cybersécurité a chuté de plus de 36 % après que les revenus de SentinelOne aient été inférieurs aux attentes. SentinelOne a enregistré des revenus de 133,4 millions de dollars, en dessous des prévisions de FactSet de 136,6 millions de dollars. La société a cité la pression macroéconomique comme facteur de ralentissement de la croissance des ventes dans une lettre aux actionnaires et a réduit ses prévisions de revenus pour l’année entière.

Broadcom – Les actions du fabricant de puces ont augmenté de 2,8% à midi grâce à des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Broadcom a gagné 10,32 dollars par action sur un chiffre d’affaires de 8,73 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 10,08 dollars par action sur des revenus de 8,71 milliards de dollars. Bank of America a également réitéré une note d’achat sur l’action et relevé son objectif de cours, citant un segment d’intelligence artificielle sous-évalué.

Dupont de Nemours – Le stock de produits chimiques a augmenté de 8% après que DuPont a conclu un accord avec US Water Systems pour rectifier les réclamations liées aux PFAS dans l’eau potable. PFAS signifie substances per- et polyfluoroalkyles. Chemours Co . et Cortéva également impliqué dans le règlement, a augmenté de 23% et 3,5%, respectivement.

Échelle Z – Les actions de Zscaler ont gagné 7% sur les résultats du troisième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes de Wall Street et des prévisions meilleures que prévu. Le bénéfice par action s’est établi à 48 cents, 6 cents au-dessus d’un consensus Refinitiv.

Cinq ci-dessous — Les actions du détaillant de valeur ont bondi de 6 % à la suite d’un rapport de bénéfices mitigé pour le trimestre précédent. Bank of America a réitéré sa note d’achat sur les actions Five Below dans une note de vendredi, citant la « résilience à la récession » de la société.

The Trade Desk – La société de publicité en ligne a vu ses actions bondir de plus de 3,7% après une mise à niveau de Morgan Stanley en surpoids à poids égal. La banque a déclaré que The Trade Desk est un choix de premier ordre sur le point de prospérer dans un marché des ventes qui se stabilise. Son objectif de cours de 90 $ représente une hausse de plus de 20 % pour le titre.

Téléavertisseur – Les actions ont chuté de 17% après que la société de cloud informatique a publié des prévisions de revenus du deuxième trimestre qui n’ont pas répondu aux attentes. PagerDuty voit des revenus pour le trimestre aussi élevés que 105,5 millions de dollars. Les analystes interrogés par StreetAccount s’attendaient à des prévisions d’environ 108 millions de dollars.

Dell — Le titre technologique a grimpé de plus de 3 % après que la société a publié des bénéfices et des revenus trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street. Dell a enregistré un bénéfice de 1,31 $ par action pour le dernier trimestre, battant une estimation de Refinitiv de 86 cents. Les revenus de 20,92 milliards de dollars sont également supérieurs à une estimation de 20,27 milliards de dollars.

Samsara — La société cloud a bondi de 30 % après avoir annoncé une perte plus faible que prévu au premier trimestre et relevé ses prévisions de ventes pour l’ensemble de l’année. Samsara a enregistré une perte de 2 cents par action sur 204,3 millions de dollars de revenus. C’est au-dessus de la perte attendue de 5 cents par action et de 191,9 millions de dollars de revenus, selon FactSet.

FibroGen – Les actions ont augmenté de 6,2% à la suite d’une mise à niveau pour acheter à partir de Stifel. La société a déclaré que la société se concentrait sur le développement de deux médicaments potentiellement « premiers de leur catégorie ».

Ginkgo Bioworks — L’action biotechnologique a chuté de 6,7 % à la suite d’un déclassement pour vendre de neutre par Goldman Sachs. Goldman a déclaré que la société pourrait voir une croissance plus lente des nouveaux programmes compte tenu de l’environnement macroéconomique et du refroidissement des dépenses.

– Yun Li, Hakyung Kim, Brian Evans et Alex Harring de CNBC ont contribué au reportage.