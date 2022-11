Actions de précommercialisation : pourquoi le marché du travail américain n’a pas implosé

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez écouter une version audio de la newsletter en cliquant sur le même lien.



New York

CNN Affaires

—



Malgré un rebond du marché boursier en octobre qui a donné au Dow Jones son plus gros gain mensuel en plus de 45 ans, les économistes avertissent qu’il existe un danger très réel de récession aux États-Unis. Les taux hypothécaires sont à leur plus haut niveau depuis 2002, les dépenses de consommation et les investissements des entreprises sont en baisse et la Réserve fédérale lutte contre l’inflation persistante avec des taux d’intérêt plus élevés.

Mais d’une manière ou d’une autre, les marchés du travail américains ont résisté à la tendance. Le taux de chômage est de 3,5 %, un plus bas en cinq décennies. La demande de travailleurs est forte. Il y a actuellement 1,7 postes vacants pour chaque chômeur américain.

Nous avons tous les ingrédients d’un ralentissement et pourtant, les entreprises continuent d’embaucher.

Que ce passe-t-il: De nouvelles données cette semaine montreront probablement qu’il y avait 10 millions d’offres d’emploi fin septembre aux États-Unis. C’est à peu près la même chose qu’en août et toujours bien supérieur aux 7 millions d’ouvertures pré-pandémiques.

Les coûts de main-d’œuvre ont également augmenté à un rythme rapide alors que les employeurs augmentent les salaires et les avantages sociaux pour attirer et retenir les employés. Les coûts de l’emploi aux États-Unis ont augmenté de 1,2 % au troisième trimestre, selon les données du Département du travail publiées la semaine dernière.

“Alors que les offres d’emploi devraient continuer à baisser dans les mois à venir, le fait qu’elles restent bien au-dessus des niveaux normaux devrait continuer à soutenir une forte croissance de l’emploi, peut-être jusqu’en 2023”, a déclaré David Kelly, stratège mondial en chef chez JPMorgan Funds.

Le marché du travail est bon pour les travailleurs, mais il n’est pas bon pour l’inflation. L’inadéquation entre la demande d’embauches et l’offre de travailleurs maintient les salaires à un niveau élevé et protège les Américains d’un ralentissement, tout comme la Réserve fédérale s’efforce de refroidir l’économie et de limiter la demande.

Les chiffres élevés de l’emploi signalent à la Fed qu’elle doit poursuivre son cycle agressif de hausse des taux pour tempérer l’inflation. Cela augmente encore les coûts d’emprunt et ralentit la croissance.

Qu’est ce qui est different: L’histoire nous montre que lorsque la Fed se resserre, l’emploi chute : pendant les périodes de forte inflation dans les années 1970 et 1980, le resserrement de la Fed a entraîné des taux de chômage de 9 % en 1975 et de 10,8 % en 1982.

Les propres projections de la Fed indiquent que les taux de chômage devraient atteindre 4,4 % d’ici la fin de 2023, soit près d’un point de pourcentage de plus que leur niveau actuel.

Le problème est que cette fois-ci, la forme du marché du travail est différente. Les employeurs sont moins préoccupés par les mises à pied et plus préoccupés par leur capacité à pourvoir les postes vacants. Ils accumulent donc des travailleurs et retardent les licenciements, juste au cas où.

Le vice-président de la Fed, Lael Brainard, a déclaré plus tôt ce mois-ci que “les entreprises qui ont rencontré des difficultés importantes pour trouver et retenir des travailleurs qualifiés à la suite de la pandémie pourraient être plus enclines que lors des cycles précédents à conserver plutôt qu’à licencier leurs travailleurs à mesure que la demande faiblit”.

Personne ne sait exactement comment l’économie va atterrir dans les prochains mois. Si la Fed parvient à un atterrissage en douceur, cela signifie qu’il pourrait rester incroyablement difficile d’embaucher des employés qualifiés. Si l’économie s’arrête, attendez-vous à des mouvements RH plus drastiques.

Et ensuite : Cette semaine est pleine de données et de politiques sur le travail. Les données sur les offres d’emploi de JOLT pour septembre devraient être publiées mardi à 10 h HE. La Fed se réunit cette semaine et devrait à nouveau augmenter fortement les taux d’intérêt mercredi. Cette réunion intervient deux jours avant le rapport sur l’emploi d’octobre, qui, selon certains experts, montrera encore plus de signes d’inflation en raison de la forte croissance des salaires.

Le Dow Jones a chuté d’environ 80 points dans les échanges lundi, mais il a tout de même gagné 14 % en octobre – c’est son meilleur gain mensuel depuis janvier 1976, rapporte mon collègue Paul R. La Monica.

Le rebond vers le haut est un peu une anomalie.

Les blue chips restent en retrait de près de 10% cette année. Pendant ce temps, le S&P 500, qui a clôturé en baisse de 0,8 % lundi, a chuté d’environ 20 % en 2022. Le Nasdaq, riche en technologies, a terminé en baisse de 1 % lundi et a plongé de 30 % cette année. Mais les deux indices ont également connu de bons mois d’octobre. Le Nasdaq a augmenté d’environ 4 % tandis que le S&P 500 a augmenté de 8 %.

Le marché au sens large est indéniablement en difficulté cette année en raison des inquiétudes concernant l’inflation et du fait que la Réserve fédérale a considérablement relevé les taux d’intérêt pour tenter de vaincre le fléau de la hausse des prix.

Mais il y a un dicton à Wall Street qui dit qu’il y a toujours un marché haussier quelque part. Le Dow le prouve, avec une longue liste of des actions de marque bien connues se négocient à des niveaux record.

Les actions pétrolières et les sociétés de soins de santé dominent le marché, avec Chevron (CVX), Merck (MRK) et Amgen (AMGN) en tête de liste des leaders du Dow.

Chevron se négocie même près d’un niveau record. Il en va de même pour son rival (et ancien composant de Dow) Exxon Mobil (XOM). Le leader de Big Pharma Eli Lilly (LLY) et les assureurs maladie Cigna (CI) et Humana (HUM) sont également à des niveaux record.

Il n’y a pas que les actions de l’énergie et des soins de santé qui affichent des gains solides cette année. Plusieurs entreprises de consommation de base – des entreprises qui vendent des aliments et des boissons – sont également en plein essor. McDonald’s (MCD), Pepsi (PEP) et les fabricants de céréales General Mills (GIS) et Post (POST) ont récemment atteint des records.

Selon une nouvelle étude de James Bisbee de l’Université de New York, Nicolò Fraccaroli de l’Université Brown et Andreas Kern de l’Université de Georgetown, il existe clairement un parti pris sexiste dans les audiences du Congrès de la Réserve fédérale.

Les universitaires ont analysé chaque audience du Congrès à laquelle a assisté le président de la Réserve fédérale de 2001 à 2020 et ont constaté que les législateurs qui ont interagi à la fois avec Yellen et au moins un autre président masculin de la Fed au cours de cette période ont davantage interrompu Yellen et interagi avec elle en utilisant des tons plus agressifs. .

“Nos résultats soulignent le rôle important des préjugés sociétaux qui se répandent dans des domaines politiques apparemment sans rapport”, ont-ils écrit.

L’effet fille : Fait intéressant, les chercheurs ont constaté que l’augmentation de l’hostilité vécue par Yellen était absente parmi les législateurs avec des filles.