Actions avant commercialisation : voici pourquoi vous devriez toujours attendre l’appel des résultats

New York

CNN

—



Les investisseurs sont assez mauvais pour vivre dans l’instant. Nous sommes actuellement au cœur des rapports sur les résultats du quatrième trimestre, mais les traders ne semblent pas se soucier de la façon dont les entreprises se sont comportées au cours des derniers mois de 2022. Ils sont plus concentrés sur ce qui va se passer dans le futur.

Exemple concret : les appels sur les bénéfices, où les principaux dirigeants pontifient sur leurs perspectives économiques, ont plus bougé les marchés que les rapports sur les bénéfices par action et les revenus.

Que ce passe-t-il: Le mantra de Wall Street est devenu, comme le dit Josh Brown, PDG de Ritholtz Wealth Management, “ignorez les chiffres, attendez l’appel”.

Microsoft a annoncé mardi dernier d’excellents résultats au quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street, mais l’action a chuté de 4 % le lendemain. C’est parce que le PDG Satya Nadella a eu une conférence téléphonique avec les investisseurs et a mis en garde contre un ralentissement de l’activité cloud et des ventes de logiciels de l’entreprise. Ses perspectives négatives sont survenues juste au moment où l’entreprise annonçait qu’elle licenciait 10 000 employés, ce qui a encore plus effrayé les investisseurs.

D’autres entreprises technologiques emboîtent le pas – alors que tout va bien pour le moment, elles signalent que l’avenir est brumeux.

L’action IBM a chuté de 4,5 % jeudi dernier alors même que le titan de la technologie a dépassé les attentes de Wall Street au quatrième trimestre. La raison de cette baisse pourrait être que Jim Kavanaugh, directeur financier d’IBM, a averti lors de la conférence téléphonique qu’il serait sage de s’attendre à ce que la croissance totale des revenus de l’entreprise en 2023 soit faible. IBM a également annoncé des licenciements – la société a déclaré qu’elle prévoyait de supprimer environ 3 900 emplois, soit 1,5 % de son effectif total.

L’environnement économique évolue rapidement. Les PDG lors des appels sur les résultats parlent davantage de récession que d’inflation, selon une analyse de Purpose Investments.

Wall Street commence également à craindre un ralentissement économique plus que des hausses de taux douloureuses et, par conséquent, les investisseurs accordent plus de poids aux prévisions des PDG et des directeurs financiers.

Et ils ont l’air sombre. Vendredi, 19 sociétés du S&P 500 avaient publié des prévisions de bénéfice par action pour le premier trimestre 2023, selon les données de FactSet. Sur ces 19 entreprises, 17, soit 89 %, ont émis des orientations négatives. C’est bien au-dessus de la moyenne sur 5 ans de 59 %.

“Ma meilleure hypothèse est que les tonalités prudentes lors des conférences téléphoniques seront la norme, pas l’exception”, a écrit Brown dans un article récent. Ces ralentissements ont été partiellement pris en compte dans les cours des actions, a-t-il dit, “mais pas nécessairement dans leur intégralité”.

L’avantage : La réaction du marché semble aller dans les deux sens. American Express a raté ses bénéfices la semaine dernière, mais a déclaré que les dépenses par carte de crédit atteignaient de nouveaux records et que l’avenir s’annonçait prometteur. Le titre a bondi de plus de 10 %.

Les prix à la pompe chutent généralement pendant les mois les plus froids, car le temps hivernal empêche les Américains de circuler sur les routes. Mais quelque chose d’inhabituel se passe cette année, rapporte mon collègue Matt Egan. Les prix du gaz montent en flèche.

La moyenne nationale de l’essence ordinaire a bondi à 3,51 $ le gallon vendredi et y est restée tout le week-end, selon AAA. Bien que ce soit loin du record de 5,02 $ le gallon en juin dernier, les prix de l’essence ont augmenté de 12 cents la semaine dernière et de 41 cents le mois dernier.

Au total, la moyenne nationale a grimpé de plus de 9 % depuis la fin de l’année dernière – la plus forte augmentation pour commencer une année depuis 2009, selon Bespoke Investment Group.

Pourquoi les prix de l’essence bondissent-ils ? Ce n’est pas à cause de la demande, qui reste faible, même à cette période de l’année. Au lieu de cela, le problème est l’approvisionnement.

Les conditions météorologiques extrêmes dans une grande partie des États-Unis vers la fin de l’année dernière ont provoqué une série de pannes dans les raffineries qui produisent l’essence, le carburéacteur et le diesel qui font tourner l’économie. Les raffineries américaines fonctionnent à seulement 86 % de leur capacité, contre 90 % début décembre, selon Bespoke.

Au-delà des problèmes de raffinage, les prix du pétrole ont augmenté, contribuant à faire monter les prix à la pompe vers le nord. Les prix du pétrole américain ont bondi d’environ 16 % depuis décembre, en partie en raison des attentes d’une demande mondiale plus élevée alors que la Chine assouplit ses politiques Covid-19 et aussi parce que les marchés pétroliers ne reçoivent plus d’injections massives de barils d’urgence de la réserve stratégique de pétrole.

Et après: Attendez-vous à plus de douleur à la pompe. Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy, craint que la hausse typique des prix au printemps ne se prolonge.

“Au lieu de 4 dollars le gallon en mai, cela pourrait arriver dès mars”, a déclaré De Haan à CNN. “Il y a plus de risques à la hausse que de risques à la baisse.”

Un retour de l’essence à 4 $ serait pénible pour les automobilistes et pourrait ébranler la confiance des consommateurs. De plus, la douleur à la pompe compliquerait le tableau de l’inflation alors que la Réserve fédérale débat de l’opportunité de ralentir sa campagne de hausse des taux d’intérêt.

Goldman Sachs a connu une période difficile en 2022, et le PDG de la banque d’investissement, David Solomon, est puni pour cela. Bon type de.

Le géant de la banque d’investissement a déclaré vendredi dans un dossier à la Securities and Exchange Commission que Solomon avait reçu 25 millions de dollars de compensation annuelle l’année dernière. Bien qu’il s’agisse encore d’une très grosse somme d’argent, elle est en baisse de près de 30 % par rapport aux 35 millions de dollars que Solomon a récoltés en 2021, rapporte mon collègue Paul R. La Monica.

Le salaire annuel de 2 millions de dollars de Solomon est inchangé. Mais la société a déclaré que sa “rémunération variable annuelle”, versée sous la forme d’un mélange d’unités d’actions restreintes basées sur la performance et d’espèces, était bien inférieure aux niveaux de 2021.

Les actions de Goldman Sachs (GS) ont chuté de plus de 10 % en 2022. La société a également signalé une baisse de 16 % de ses revenus au quatrième trimestre et une chute des bénéfices de 66 % au début du mois, principalement en raison du manque d’activité de fusion et d’introduction en bourse. .

Peut-être que Solomon peut gagner ces 10 millions de dollars supplémentaires grâce aux paiements de sa carrière de DJ en plein essor.