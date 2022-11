Actions avant commercialisation : une prévision effrayante pour l’avenir des taux d’intérêt

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez écouter une version audio de la newsletter en cliquant sur le même lien.



New York

CNN Affaires

—



Quand les banques centrales arrêteront-elles de monter les taux d’intérêt ? C’est la question à plusieurs billions de dollars qui pousse les analystes de Wall Street à porter des orthèses de poignet après avoir secoué si fort leurs Magic 8 Balls.

Malheureusement, la réponse qu’ils reçoivent est “répondez vaguement, réessayez”.

Que ce passe-t-il: La semaine dernière, les responsables de la Banque centrale européenne ont annoncé une autre hausse massive de trois quarts de point de pourcentage, augmentant les taux d’intérêt au rythme le plus rapide de l’histoire de l’euro. Cette semaine, la Réserve fédérale devrait augmenter ses taux de 75 points de base pour la quatrième fois consécutive. La Banque d’Angleterre pourrait rejoindre le club jeudi.

Pendant un certain temps, on a pensé que 2023 apporterait des taux d’intérêt plus bas et un retour à une politique monétaire accommodante. Mais une montagne de données mitigées assombrit cette perspective. Désormais, certains analystes pensent que les banques centrales adopteront moins une approche éclair des décisions politiques et opteront plutôt pour des hausses soutenues et plus petites sur une période plus longue.

Partout dans le monde, les banquiers centraux ont augmenté les taux d’emprunt au jour le jour dans l’espoir de pouvoir refroidir l’économie et tempérer l’inflation galopante en rendant plus coûteux l’emprunt d’argent. Jusqu’à présent, l’impact a été mitigé.

Le taux d’inflation annuel de la zone euro a atteint un record de 9,9 % en septembre, contre 9,1 % en août. Une estimation rapide pour octobre publiée lundi a montré que l’inflation s’accélérait à 10,7 %.

La hausse “inattendue et extraordinaire” de l’inflation a surpris les décideurs politiques, a déclaré jeudi à la presse la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Elle a dit que les augmentations des prix de détail de l’énergie pourraient pousser l’inflation encore plus haut à moyen terme.

L’économie américaine, quant à elle, a progressé de 2,6 % au dernier trimestre, ce qui indique que l’économie ne ralentit pas encore (bien qu’il y ait des signes qu’un ralentissement pourrait se produire). De nouvelles données sur les dépenses de consommation personnelle vendredi, la mesure préférée de l’inflation de la Réserve fédérale, ont montré que l’Amérique est toujours aux prises avec des prix élevés. L’Europe continue également de croître.

Le feront-ils ou non ? Même la Réserve fédérale semble confuse quant au moment où elle arrêter les hausses de taux.

Cette ambiguïté a été parfaitement résumé dans un discours de la présidente de la Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, plus tôt ce mois-ci :

« Il est peu probable que nous ayons vu tous les effets sur les ménages et les entreprises des dernières augmentations de taux que nous avons mises en œuvre, et il ne serait pas approprié de continuer à augmenter les taux jusqu’à ce que l’inflation soit redescendue à 2 %. Elle a déclaré: «Mais il est également vrai que, sur la base des communications de la Fed, les conditions financières ont commencé à se resserrer bien avant notre première hausse des taux en mars et ces effets se sont répercutés sur l’économie. Pourtant, une inflation élevée persiste, signe que nous devons encore augmenter les taux.

En raison d’un décalage dans les données, les banquiers centraux ne savent pas s’ils en ont encore fait assez. S’ils relâchent les hausses de taux trop tôt, ils risquent que l’inflation ne s’enracine davantage dans l’économie mondiale. S’ils sur-corrigent, ils risquent de plonger leur pays dans la récession.

Une réponse possible : Wall Street a tendance à favoriser les grands événements, mais l’avenir de la politique de la banque centrale pourrait être plus nuancé. Pour boucher TS Elliot : Le resserrement ne se terminera pas par un bang, mais par un gémissement.

“Nous pensons que le marché est trop confiant que 2023 comportera à la fois une pause précoce de la Fed et une forte augmentation des taux en Europe et aux Antipodes”, ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note récente. “Si l’économie reste en dehors de la récession au cours des prochains mois, ce que nous pensons être probable, cela augmenterait le risque d’un cycle de la Fed plus progressif mais prolongé jusqu’en 2023.”

À venir : La Réserve fédérale se réunira mardi et mercredi pour déterminer sa prochaine décision politique. Le président de la Fed, Jerome Powell, s’adressera aux journalistes directement après l’annonce de la décision à 14 h HE mercredi. La Banque d’Angleterre annonce sa décision sur les taux à 8 h HE jeudi.

Après avoir passé des mois à tenter de sortir de son accord pour acheter Twitter (TWTR), Elon Musk est officiellement propriétaire de la plateforme extrêmement influente, rapporte ma collègue Clare Duffy.

Maintenant la question est : qu’est-ce qu’il en fera réellement ?

Un grand changement pour la modération de contenu : Sous la propriété de Musk, Twitter pourrait annuler les mesures prises pour rendre la plate-forme plus acceptable pour ses utilisateurs les plus vulnérables, généralement des femmes, des membres de la communauté LGBTQ et des personnes de couleur, selon des experts en sécurité.

Musk a déclaré que Twitter, sous sa direction, aurait des politiques de modération de contenu plus clémentes. “En cas de doute, laissez le discours exister”, a déclaré Musk lors d’une interview sur scène en avril. « Si c’est une zone grise, je dirais, laissez le tweet exister. Mais évidemment, dans le cas où il y aurait peut-être beaucoup de controverse, vous ne voudriez pas nécessairement promouvoir ce tweet.

Débannir des comptes : Le changement précoce le plus frappant pourrait provenir de qui est et n’est pas autorisé sur un Twitter appartenant à Musk.

Musk a déclaré qu’il pensait que Twitter devrait être plus “réticent à supprimer des choses” et “très prudent avec les interdictions permanentes”. Cela pourrait signifier qu’une longue liste de personnalités controversées d’extrême droite et de théoriciens du complot, entre autres, retrouveront bientôt leur chemin sur la plate-forme.

Musk, pour sa part, s’est concentré sur le retour de l’un des anciens utilisateurs les plus en vue de Twitter : Trump.

Un propriétaire au parcours erratique et controversé sur la plateforme : Musk a une réputation mitigée dans l’industrie technologique. Il est sans aucun doute l’un des innovateurs et entrepreneurs les plus ambitieux et les plus prospères de cette époque. Mais il a également courtisé la controverse, souvent à partir de son propre profil Twitter, où il compte plus de 100 millions de followers.

Au fil des ans, il a tweeté des allégations trompeuses sur Covid-19 et a porté une accusation sans fondement selon laquelle un homme qui a aidé à sauver des enfants d’une grotte en Thaïlande était un prédateur sexuel. Il a également tweeté une photo (supprimée depuis) ​​comparant le Premier ministre canadien Justin Trudeau à Adolf Hitler et a comparé le PDG de Twitter maintenant évincé Parag Agrawal à Joseph Staline.

Dimanche, il a donné du crédit à une théorie du complot sur l’attaque contre Paul Pelosi en tweetant un lien vers un article plein d’affirmations sans fondement. Il a ensuite supprimé le tweet, mais pas avant d’avoir accumulé 28 000 retweets et 100 000 likes.

La relation entre les États-Unis et l’Arabie saoudite est l’une des plus importantes de la planète. Et ces derniers temps, c’est aussi l’un des plus gênants, rapporte mon collègue Matt Egan.

Des responsables en colère à Washington ont promis des “conséquences” après que l’OPEP dirigée par l’Arabie saoudite ait fortement réduit la production de pétrole au début du mois, faisant grimper les prix à la pompe quelques semaines seulement avant les élections de mi-mandat.

Les législateurs américains menacent de prendre des mesures qui étaient impensables il n’y a pas si longtemps, notamment l’interdiction des ventes d’armes à l’Arabie saoudite et le déclenchement du ministère de la Justice pour intenter une action en justice contre le pays et d’autres membres de l’OPEP pour collusion.

Les responsables saoudiens font allusion à un retour sur investissement – ​​y compris le dumping de la dette américaine – qui pourrait avoir d’énormes effets d’entraînement sur les marchés financiers et l’économie réelle.

Ce qui se passe ensuite est critique.

Si cette relation vieille de plusieurs décennies dégénère en une rupture totale, les conséquences pourraient être énormes pour l’économie mondiale, sans parler de la sécurité internationale.

“C’est un nouveau plus bas. Nous avons vu une dégradation des relations américano-saoudiennes depuis des années, mais c’est le pire qu’il y ait eu », a déclaré Clayton Allen, directeur du groupe Eurasia.