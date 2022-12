Actions avant commercialisation : pourquoi nous pensons être en récession alors que les données indiquent le contraire

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez écouter une version audio de la newsletter en cliquant sur le même lien.



Il semble que vous ne puissiez aller nulle part ces jours-ci sans tomber tête la première dans une autre prédiction inquiétante de récession imminente. PDG, gestionnaires de portefeuille, politiciens, experts de l’actualité, cousins ​​​​germains et même Cardi B tirent la sonnette d’alarme : Entendez-vous ! Écoutez ! Le ralentissement économique attend tous ceux qui osent entrer en 2023 !

Mais ces prédictions contredisent la multitude de données économiques positives que nous avons vues : le marché du travail est sain, les salaires augmentent, les Américains dépensent et le PIB est fort. Les affaires sont également bonnes : les entreprises dépassent largement les attentes en matière de revenus et annoncent des résultats positifs.

Le régime de hausses douloureuses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale visant à maîtriser l’inflation persistante pourrait certainement refroidir l’économie – tout comme les événements en Europe de l’Est et en Chine – mais l’économie a été capable de supporter avec succès près d’un an de hausses et de guerre en Ukraine avec à peine un bosse.

Il est possible que le bavardage sur la récession ne soit que cela. Bavarder.

Que ce passe-t-il: Personne n’accusera jamais les investisseurs de fuir leurs émotions : les passions sont vives dans les salles de marché où les sentiments sont souvent aussi valables que les faits, la peur et la cupidité. peut parfois mener le spectacle. Les économistes, en revanche, sont un groupe stoïque et dépendant des données. L’économie américaine n’est pas Wall Street, et les ralentissements du marché ne sont pas des récessions – mais parfois ils se mélangent aux yeux du public et leurs frontières deviennent floues.

Cela semble être le cas : les tentatives de la Fed de réduire une inflation vertigineuse ont un impact démesuré sur les marchés : le S&P 500 est en baisse d’environ 18 % jusqu’à présent cette année. — mais il y a eu jusqu’à présent peu d’impact sur l’économie américaine dans son ensemble.

Cette semaine, un certain nombre de hauts dirigeants ont mis en garde contre un ralentissement économique en 2023. Les PDG de Goldman Sachs, JPMorgan, General Motors, Walmart, United et Union Pacific ont tous déclaré qu’ils prévoyaient des périodes moins rentables à venir. Mais caché derrière ces gros titres “CEO PREDICTS RECESSION” se cache beaucoup d’incertitude.

La hausse des taux d’intérêt et le chaos géopolitique pointent vers des nuages ​​​​d’orage à l’horizon, a déclaré mardi à CNBC le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon: “Quand vous regardez vers l’avenir, ces choses pourraient bien faire dérailler l’économie et provoquer cette récession légère à dure que les gens sont inquiète. » Lorsqu’il a été pressé de prédire ce qui allait arriver, il a dévié. “Ça pourrait être un ouragan. Nous ne savons tout simplement pas », a-t-il déclaré. Ce qui n’a pas été dit, c’est que les journées ensoleillées sont également une possibilité.

Boucle de rétroaction : Le PDG de United Airlines, Scott Kirby, a également déclaré à CNBC mardi que “nous allons probablement avoir une légère récession induite par la Fed”. Il a ensuite poursuivi en disant que la demande dans son industrie est plus élevée que jamais et United est entré dans le quatrième trimestre avec des marges bénéficiaires proches des sommets historiques. Il ne voit pas non plus d’indication de ralentissement à l’horizon.

Alors pourquoi pense-t-il qu’une récession approche? “Si je ne regardais pas CNBC le matin, le mot” récession “ne serait pas dans mon vocabulaire”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez tout simplement pas le voir dans nos données.”

C’est presque comme si Kirby avait prédit que la récession était imminente parce que d’autres voix éminentes avaient prédit que la récession était imminente. Et il est possible que nous soyons tous coincés dans une boucle de rétroaction qui amplifie la peur injustifiée.

Les prophéties sont souvent auto-réalisatrices. Si les PDG pensent que la récession approche, ils ferment les écoutilles de manière préventive, ce qui signifie moins de dépenses et plus de licenciements, ce qui peut déclencher un ralentissement économique.

Le PDG de Goldman, David Solomon, a déclaré mardi que la banque pourrait bientôt licencier du personnel et faire preuve de prudence avec ses ressources financières en raison de l’incertitude économique croissante. Morgan Stanley réduirait ses effectifs d’environ 1 600 personnes, soit environ 2 % du total.

L’avantage : Certaines parties de Wall Street semblent éviter la ferveur de la récession. Une étude récente de Goldman Sachs a révélé que l’argent intelligent parie sur un atterrissage en douceur. Les gestionnaires de portefeuille privilégient les actions industrielles et de matières premières sensibles aux ralentissements économiques. Les actions qui agissent comme un tampon pendant les ralentissements économiques comme les biens de consommation de base et les services publics sont tombées en disgrâce dans les fonds d’investissement avec des actifs totalisant près de 5 billions de dollars, ont constaté les stratèges de Goldman.

“Les inclinaisons actuelles du secteur sont cohérentes avec le positionnement pour un atterrissage en douceur”, ont-ils écrit.

Les prix du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis Noël alors que les inquiétudes concernant la santé de l’économie pèsent sur le brut, éclipsant les inquiétudes concernant les nouvelles restrictions imposées à l’énergie russe, rapporte mon collègue Matt Egan.

Le brut Brent, la référence mondiale, a perdu près de 3% jeudi à environ 77,45 dollars le baril.

La vente de pétrole intervient après que l’Occident a frappé la Russie avec de nouvelles restrictions qui, jusqu’à présent du moins, ne semblent pas faire dérailler les marchés mondiaux de l’énergie.

L’Union européenne a imposé lundi une interdiction des importations de pétrole par voie maritime en provenance de Russie, tandis que l’Occident a imposé un plafond de 60 dollars sur le pétrole russe. Les deux mesures sont conçues pour nuire à la capacité de la Russie à financer sa guerre en Ukraine, sans nuire aux consommateurs en obligeant Moscou à réduire sa production de pétrole.

« Le pétrole russe est toujours sur le marché. Pour l’instant, il semble que la Russie soit prête à jouer le jeu », a déclaré Robert Yawger, vice-président des contrats à terme sur le pétrole chez Mizuho Securities.

La réaction modérée des marchés de l’énergie est un cadeau bienvenu pour les Américains qui se dirigent vers de longs trajets cette saison des fêtes, car les prix à la pompe à essence devraient poursuivre leur récente chute.

Le pétrole américain a atteint cette semaine son plus bas niveau depuis le 23 décembre 2021, avant de se redresser un peu jeudi pour s’échanger de 2 % à 73,60 $ le baril. Cela laisse le pétrole en baisse de 43% depuis qu’il a brièvement dépassé les 130 dollars le baril en mars au milieu des craintes concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le prix moyen national de l’essence ordinaire a chuté de trois cents à 3,33 $ le gallon jeudi, selon AAA. Les prix du gaz ont chuté de 14 cents la semaine dernière et de 47 cents en un mois. La moyenne nationale est inférieure d’un cent à celle d’il y a un an, alors qu’elle était en moyenne de 3,34 $ le gallon.

La Grande-Bretagne se prépare à de nouvelles perturbations des grèves à l’approche de la période de Noël, alors que les ambulanciers et les infirmières rejoignent les opérateurs ferroviaires et les postiers dans la pire vague de débrayages que le pays ait subie depuis au moins une décennie, rapporte ma collègue Hanna Ziady.

Plus de 20 000 ambulanciers, y compris des ambulanciers paramédicaux et des gestionnaires d’appels, devraient faire grève le 21 décembre dans le cadre d’un différend sur les salaires, selon les déclarations des syndicats GMB, Unison et Unite.

La grève impliquera un peu moins de la moitié de tous les chauffeurs d’ambulance en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, bien que les syndicats aient déclaré qu’ils couvriraient les urgences potentiellement mortelles pendant les débrayages. Plus de 10 000 ambulanciers représentés par le syndicat GMB feront à nouveau grève le 28 décembre.

Des grèves ont balayé le Royaume-Uni cette année, alors que les travailleurs sont aux prises avec une crise du coût de la vie et une stagnation des salaires. Les prix à la consommation ont augmenté de 11,1 % au cours de l’année jusqu’en octobre, un sommet en 41 ans. Une fois l’inflation prise en compte, les salaires moyens ont chuté de la plus forte baisse jamais enregistrée au début de cette année, et continuaient de baisser au cours de la période juin-septembre.

Selon le journal The Times, un million de travailleurs britanniques sont sur le point de faire grève en décembre et janvier. Les données de l’Office for National Statistics montrent que la Grande-Bretagne a déjà perdu au moins 741 000 jours de grève cette année, ce qui la place sur la bonne voie pour sa pire année de conflits du travail depuis au moins une décennie.