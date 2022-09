Mais les investisseurs restent prudents lorsqu’ils regardent vers l’avenir, avertissant qu’il y a encore trop d’inconnues pour se lancer dans une célébration à grande échelle.

“Il est très difficile de savoir exactement ce qui va se passer pendant la guerre et quelles seront les prochaines étapes du côté russe, donc je pense que nous ne pouvons pas vraiment investir sur cette base”, a déclaré Willem Sels, directeur mondial des investissements. responsable chez HSBC Banque Privée et Gestion de Fortune, m’a dit.

Sur le radar : La situation est très fluide. La Russie a lancé lundi de nouvelles frappes aériennes sur la région de Kharkiv, ciblant le centre-ville et les quartiers résidentiels.

Et quelle que soit la suite, il est peut-être trop tard pour sauver l’économie européenne de la récession, car la forte hausse des prix de l’énergie oblige les ménages à dépenser moins pour les produits non essentiels et oblige l’industrie lourde à fermer des usines.

La production économique au Royaume-Uni a stagné au cours des trois mois se terminant en juillet, selon les données publiées lundi. Pendant ce temps, l’institut allemand Ifo a réduit son estimation de la croissance de la plus grande économie d’Europe.

“Nous nous dirigeons vers une récession hivernale”, a déclaré lundi le responsable des prévisions de l’institut.

Les programmes gouvernementaux visant à soutenir les consommateurs pourraient contribuer à soutenir les dépenses. Le Royaume-Uni et l’Allemagne, ainsi que d’autres pays de l’UE, ont annoncé 500 milliards d’euros (507 milliards de dollars) de subventions pour les factures et autres interventions visant à atténuer l’impact.

Mais les banques centrales devront probablement continuer à augmenter agressivement les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation. Cela permettra de contrôler la croissance économique.

“Il est probable que la politique monétaire devra se resserrer davantage pour s’attaquer efficacement au problème d’inflation généralisée au Royaume-Uni et en Europe”, a déclaré lundi Neil Shearing, économiste en chef du groupe Capital Economics, dans une note aux clients.

Les États-Unis sont plus à l’abri de la guerre contre l’Ukraine, mais ils sont toujours sous surveillance de récession alors que la Réserve fédérale signale qu’elle restera ferme. La Chine, quant à elle, est aux prises avec une crise immobilière et l’impact des restrictions sévères sur les coronavirus qui continuent de peser sur la croissance.

“Les prix exorbitants du gaz et le resserrement agressif de la politique monétaire ont poussé l’économie mondiale au bord” d’une contraction plus tard cette année et au début de l’année prochaine, a déclaré Ben May, directeur de la recherche macroéconomique mondiale à Oxford Economics, dans une récente note de recherche. “Nous nous attendons à ce qu’une récession mondiale soit évitée, mais une amélioration soutenue et substantielle de la croissance semble également peu probable.”

Il est donc difficile pour les investisseurs d’avoir trop d’énergie, même s’ils espèrent qu’il y aura des opportunités d’utiliser les turbulences en cours à leur avantage.

“Nous jouons également la volatilité”, a déclaré Sels. “Vous allez avoir beaucoup de hauts et de bas.”

Une grève imminente des chemins de fer pourrait coûter 2 milliards de dollars par jour

Partout dans le monde, les travailleurs des transports martelés par la hausse du coût de la vie et les longues heures de travail se mettent en grève, ce qui ajoute à l’incertitude quant au moment où les chaînes d’approvisionnement mondiales commenceront à fonctionner plus normalement.

Voir ici: Les syndicats représentant des dizaines de milliers de travailleurs essentiels des chemins de fer de fret américains pourraient faire grève cette semaine. Cela pourrait stopper près de 30% du fret du pays, selon les données du Bureau of Transportation Statistics.

Cela aurait de grandes ramifications pour les entreprises de tout le pays et pour l’économie en général. Un réseau complexe d’entreprises de logistique aide à déplacer les marchandises du point A au point B, mais les trains restent un rouage crucial du système.

Une impasse prolongée pourrait signifier des étagères vides dans les magasins, des fermetures temporaires dans les usines qui n’ont pas les pièces dont elles ont besoin pour fonctionner et des prix plus élevés en raison de la disponibilité limitée de divers biens de consommation, rapporte mon collègue de CNN Business, Chris Isidore.

L’Association of American Railroads estime qu’une interruption du service ferroviaire à l’échelle nationale pourrait coûter à l’économie plus de 2 milliards de dollars par jour. Les expéditions augmentent généralement à l’automne, car les entreprises s’approvisionnent avant la période des fêtes.

“Nous entendons de plus en plus que les expéditeurs et les chemins de fer deviennent anxieux”, a déclaré John Drake, vice-président de la politique des transports, des infrastructures et de la chaîne d’approvisionnement de la Chambre de commerce américaine, un lobby des entreprises.

Un différend central porte sur les règles qui régissent les horaires des travailleurs. De nombreux ingénieurs et chefs de train qui composent les équipes de deux personnes de chaque train doivent être «sur appel» pour se présenter au travail sept jours sur sept, ce qui les empêche de faire leurs propres plans et d’alimenter le roulement du personnel.

Surveillez cet espace : étant donné que les cheminots sont soumis à une législation du travail différente de celle qui contrôle les relations de travail dans la plupart des entreprises, il est possible que le Congrès agisse pour empêcher ou arrêter rapidement une grève. Mais cela nécessiterait un niveau de bipartisme qui est rare à Washington quelques semaines à peine avant les élections de mi-mandat.

Les préparatifs pour “gérer et sécuriser les expéditions de matières dangereuses et sensibles pour la sécurité” commenceront lundi, a déclaré l’Association of American Railroads, et a averti que certains clients “pourraient également commencer à subir un service retardé ou suspendu”. Les syndicats affirment qu’il s’agit d’une manœuvre “complètement inutile” des chemins de fer visant à renforcer la pression sur le Congrès.

Des jours meilleurs à Wall Street aident aussi la crypto

Vous voulez des preuves que les prix de la cryptographie restent étroitement liés à ce qui se passe sur le marché boursier ? Jetez un œil au bitcoin, qui a rebondi ces derniers jours alors que le S&P 500 a gagné du terrain.

Le dernier en date : Bitcoin est de retour au-dessus de 22 000 $ pour la première fois depuis environ un mois. Les sociétés de cryptographie voient également leurs actions se redresser. Les actions de Coinbase ont augmenté de 2 % dans les échanges avant commercialisation lundi après avoir bondi de près de 11 % vendredi.

Mais les pertes de cette année restent époustouflantes. Le prix du bitcoin a chuté de 54 % en 2022. Le stock de Coinbase, qui a réalisé l’une des offres publiques initiales les plus populaires en 2021, est inférieur de 68 %. Les baisses ont été étroitement corrélées à la vente d’actions et à l’abandon d’actifs plus risqués, malgré l’espoir des passionnés de cryptographie que les monnaies numériques serviraient de couverture efficace ou de réserve de valeur comme l’or.

Comme toujours, les perspectives d’avenir sont troubles et pourraient dépendre de l’évolution du marché à partir d’ici. Les investisseurs anticipent la publication de l’inflation américaine de mardi, qui pourrait donner le ton pour le reste du mois.

“La reprise du bitcoin depuis la fin de la semaine dernière a été très forte”, a déclaré Craig Erlam, analyste de marché senior chez Oanda. “Les choses pourraient s’améliorer à court terme, bien qu’une fois de plus, cela pourrait bien dépendre des données sur l’inflation.”

Oracle ( ORCL ) publie ses résultats après la clôture des marchés américains.

À venir demain : l’inflation aux États-Unis a-t-elle atteint son maximum ? Les économistes interrogés par Refinitiv s’attendent à apprendre que les prix à la consommation ont augmenté de 8,1 % sur l’année jusqu’en août, contre 8,5 % le mois précédent.