Actions avant commercialisation : les riches s’inquiètent des dépenses. C’est une mauvaise nouvelle

Que se passe-t-il : L’indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois d’août, dont la publication est prévue plus tard dans la journée, devrait augmenter de 1,8 point à 97,5, selon les analystes de Goldman Sachs. Cela survient après trois mois consécutifs de baisse.

Pendant ce temps, les résultats finaux de l’enquête sur le sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan ce mois-ci ont montré une forte augmentation des perspectives pour l’année à venir.

Cela pourrait sembler une excellente nouvelle. Mais un examen plus approfondi des chiffres montre une image plus préoccupante. Le problème est que les Américains riches ne sont pas aussi enthousiastes, ce qui pourrait signaler davantage de difficultés pour les marchés et l’économie dans son ensemble.

“Les consommateurs à revenu élevé, qui génèrent une part disproportionnée des dépenses, ont enregistré de fortes baisses de leurs finances personnelles actuelles ainsi que des conditions d’achat de biens durables”, ont écrit des chercheurs du Michigan.

Pourquoi c’est important : Les dépenses des 20 % des mieux rémunérés représentaient près de 40 % des dépenses totales de consommation aux États-Unis en 2020, selon les données du Bureau of Labor Statistics. Et les dépenses de consommation sont le moteur le plus important de la croissance économique américaine.

Bien sûr, il peut y avoir une différence entre ce que les gens disent ressentir et ce qu’ils font réellement. Mais dans ce cas, nous commençons à voir un réel impact.

Les analystes du Bank of America Institute ont constaté que les dépenses totales par carte de crédit par ménage (à l’exclusion de l’épicerie, de l’essence et des vêtements) pour les consommateurs gagnant plus de 125 000 $ se sont contractées pendant trois mois consécutifs tout en restant assez résistantes pour le consommateur à faible revenu.

Il y a d’autres signes que les riches négocient. Walmart ( WMT ) Le directeur financier John David Rainey a déclaré à CNBC plus tôt ce mois-ci que les acheteurs achetaient moins d’articles discrétionnaires à marge élevée comme les vêtements, car l’inflation les obligeait à débourser davantage pour les produits de première nécessité. Il a également noté, fait intéressant, qu’environ les trois quarts des gains de parts de marché de Walmart au deuxième trimestre dans le secteur alimentaire provenaient de clients dont le revenu annuel du ménage était de 100 000 $ ou plus.

Les convives à revenu élevé échangeraient également des restaurants plus chers contre des normes économiques comme Applebee et IHOP.

Les ventes des deux chaînes, toutes deux détenues par Marques de restaurants ( VACARME ) , a augmenté d’environ 6 % à 8 % parmi les ménages gagnant plus de 75 000 $ par an au deuxième trimestre, selon le PDG de Dine, John Peyton. La bosse “nous suggère que les clients qui dînent souvent dans des restaurants plus chers trouvent Applebee’s et IHOP en raison de leur position de valeur bien connue”, a déclaré Peyton lors d’un appel avec des analystes plus tôt dans le mois.

Cela peut sembler positif pour les entreprises qui sont bien placées pour bénéficier de tels changements d’habitudes. Le problème est que le sentiment des consommateurs à faible revenu est généralement inférieur au sentiment des consommateurs à revenu élevé, ce qui signifie qu’un ralentissement plus important pourrait être en cours.

“Dans une économie qui repose à 60 % sur les services, vous pouvez voir avec quelle facilité ces perspectives de dépenses dans un groupe restreint de salariés ont un effet plus important sur un groupe plus large d’Américains”, a déclaré Marvin Loh, stratège macroéconomique mondial principal chez State Street, m’a dit. “C’est la définition du ruissellement.”

Point de vue des investisseurs : cela n’augure rien de bon pour les actions d’entreprises qui vendent des articles que les gens veulent mais dont ils n’ont pas nécessairement besoin. Des noms comme Amazone ( AMZN ) , Dépôt à domicile ( HD ) et LVMH ( LVMHF ) a contribué à propulser le secteur depuis ses creux de la mi-juin, augmentant de près de 30 % jusqu’à la mi-août avant de redescendre. Le secteur a chuté précipitamment après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué qu’il y aurait de la “douleur” à venir alors que la banque centrale américaine poursuivait sa politique de resserrement.

“Les gains que nous avons vus au cours des six dernières semaines n’avaient pas beaucoup de sens pour moi”, a déclaré Loh.

Merci un latte (à la citrouille)

Il fait 88 degrés à New York et la Californie est aux prises avec une sécheresse dévastatrice. Mais pour autant que Starbuck ( SBUX ) est concerné, il est temps de sortir les pulls épais. Le Pumpkin Spice Latte est de retour en magasin.

Bien que le PSL puisse être résistant aux intempéries, il n’est pas à l’abri de l’inflation. Le favori de l’automne, rapporte mon collègue de CNN Business, Jordan Valinsky, devient plus cher, avec une boisson chaude de grande taille coûtant aux clients entre 5,45 $ et 5,95 $ selon l’emplacement – ​​une augmentation d’environ 4 % par rapport à 2021.

Starbucks n’est pas le seul. Plus tôt cette année, Burger King a retiré le Whopper de son menu de valeur et a réduit ses pépites de 10 pièces à huit pièces. Chipotlé ( GCM ) a augmenté ses prix au moins trois fois depuis août 2020. Dunkin’, Taco Bell, The Cheesecake Factory et McDonalds ( MCD ) ont également augmenté les prix pour tenir compte de l’augmentation de l’inflation. Au cours de la dernière année, le coût des aliments a augmenté d’environ 11 %. C’est la lecture la plus élevée en plus de 40 ans.

Jusqu’à présent, les consommateurs ont continué d’absorber les prix élevés des biens discrétionnaires, mais alors que l’inflation et les taux d’intérêt continuent d’augmenter, certains se demandent si cet automne et cette période des fêtes marqueront un tournant.

“Cette année, nous envisageons un flux de trésorerie discrétionnaire négatif pour la première fois depuis la crise financière de 2008-09”, a déclaré la semaine dernière Jason English, analyste des biens de consommation chez Goldman Sachs. Goldman estime qu’il y aura cette année une baisse de 1,2 % des liquidités discrétionnaires disponibles pour la période des fêtes.

Starbucks regarde certainement. Le PSL a toujours été un énorme saisonnier moteur des ventes de la chaîne. En 2021, Starbucks a connu une augmentation notable des ventes la semaine où il a commencé à vendre des PSL. L’augmentation de 10 % d’une semaine à l’autre a été la plus forte augmentation des ventes hebdomadaires depuis le printemps.

Et bien que la saison PSL puisse être un peu terne cette année, Goldman s’attend à ce que les dépenses reprennent au cours de la nouvelle année. Les flux de trésorerie des consommateurs augmenteront de 6 % au second semestre 2023, prédisent-ils. C’est un gain global de près de 600 milliards de dollars, soit environ 110 milliards de lattes.

Ce responsable de la Fed est heureux que les actions chutent

Les marchés ont été battus la semaine dernière – et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, selon un responsable de la Fed.

La chute qui a suivi le discours de Jackson Hole du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi montre que les investisseurs prennent enfin au sérieux l’engagement de la Fed à réduire les taux d’inflation, a déclaré lundi le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dans une interview accordée au podcast Odd Lots de Bloomberg.

“J’étais en fait heureux de voir comment le discours de Jackson Hole du président Powell a été reçu”, a déclaré Kashkari.

“Je n’étais certainement pas ravi de voir le marché boursier se redresser après notre dernière réunion du Federal Open Market Committee”, a-t-il ajouté. “Parce que je sais à quel point nous sommes tous déterminés à faire baisser l’inflation. Et je pense en quelque sorte que les marchés ont mal compris cela.”

Les marchés ont chuté de manière significative depuis le discours de Powell où il a déclaré que la lutte contre l’inflation causerait “des souffrances aux ménages et aux entreprises”.

Le S&P 500 a clôturé en baisse de 3,4% vendredi, sa pire journée depuis la mi-juin. Il a de nouveau reculé lundi.

